Os 10 times mais vencedores no críquete T20I

Apenas seis times venceram mais de 100 partidas de críquete T20I.

O críquete T20I é um formato totalmente diferente em comparação com testes e ODIs. Tornou-se oficial em 2005 e desde então se tornou o formato mais popular entre os fãs. Inicialmente era jogado ocasionalmente, mas agora tornou-se regular. As equipes preferem jogar T20Is porque a Copa do Mundo é disputada uma vez a cada dois anos.

Há um total de 103 times ao redor do mundo que jogam neste formato. Mas qual time está no topo com mais vitórias? Na verdade, existem apenas seis times que venceram mais de 100 partidas no críquete T20I. Neste artigo, falaremos sobre os dez times mais vencedores no críquete T20I.

Aqui está a lista dos dez times mais vencedores no críquete T20I.

10. Uganda – 81 vitórias:

Apesar de ter feito a sua estreia no T20I em 2019, o Uganda ganhou mais jogos do que o Bangladesh, o Zimbabué e a Irlanda. Eles até participaram da Copa do Mundo T20 Masculina da ICC de 2024. Eles jogaram um total de 107 partidas e venceram 81 delas. Eles perderam 23 partidas e suas três partidas não produziram resultados.

9. Afeganistão – 86 vitórias:

Equipe de críquete do Afeganistão (fonte da imagem: ACB Official X Handle)

O Afeganistão jogou sua primeira partida T20I em fevereiro de 2010 contra a Irlanda e tem sido um time ativo também jogando em Copas do Mundo T20. O Afeganistão venceu 86 jogos dos 141 que disputou. Também perderam 52 jogos, empataram dois e um terminou sem resultado. O Afeganistão tem uma relação W/L de 1,653, que é a segunda melhor entre os dez primeiros.

8. Sri Lanka – 90 vitórias:

Seleção de Críquete do Sri Lanka. (Fonte da imagem: CPI)

O Sri Lanka também tem um histórico bastante decente no críquete T20I. Eles fizeram sua estreia neste formato em junho de 2006, contra a Inglaterra, e foram uma equipe bastante forte nos primeiros anos. Eles também venceram a Copa do Mundo T20 de 2014, derrotando a Índia na final. Eles também venceram a Copa da Ásia de 2022 no formato T20I. O Sri Lanka disputou até agora 203 partidas e venceu 90 delas. Foram derrotas em 106 partidas, enquanto cinco terminaram empatadas e duas terminaram sem resultado.

7. Índias Ocidentais – 93 vitórias:

As Índias Ocidentais estão entre os três times que venceram a Copa do Mundo T20 duas vezes na história. A seleção caribenha disputou sua primeira partida T20I em fevereiro de 2006 contra a Nova Zelândia e tem jogado desde então. Eles venceram a Copa do Mundo T20 em 2012 e 2016 sob a liderança de Daren Sammy. As Índias Ocidentais disputaram até agora 216 partidas, incluindo 93 vitórias e 109 derrotas. Três de suas partidas terminaram empatadas e 11 partidas terminaram sem resultado.

6. Inglaterra – 104 vitórias:

Seleção inglesa de críquete. (Fonte da imagem: CPI)

A Inglaterra foi a nação que apresentou o jogo de críquete ao mundo. Mas sua primeira partida oficial no T20I foi em junho de 2005, contra a Austrália. A Inglaterra venceu a Copa do Mundo T20 duas vezes, em 2010 e 2022, e é um time bastante forte. Até agora, eles disputaram 200 partidas e venceram 104 delas.

5. África do Sul – 108 vitórias:

África do Sul. (Fonte da imagem: ICC)

A África do Sul tem sido uma equipa bastante impressionante neste formato. Os Proteas não conquistaram nenhum título, mas seu histórico é muito melhor que o de alguns campeões mundiais. A África do Sul jogou sua primeira partida no formato T20I em outubro de 2005 contra a Nova Zelândia. Até o momento, disputou 196 partidas e venceu 108, com 84 derrotas. Um jogo terminou empatado e três sem resultado. Seu melhor desempenho em qualquer Copa do Mundo ICC T20 ocorreu em 2024, onde terminou o torneio como vice-campeão.

4. Austrália – 112 vitórias:

Equipe australiana T20I. (Fonte da imagem: BCCI)

A Austrália foi o time que disputou a primeira partida oficial do T20I em 2005. Mas, em comparação com os outros dois formatos, a Austrália não tinha as estatísticas que gostaria no críquete T20I. Eles conquistaram seu primeiro título da Copa do Mundo T20 em 2021, nos Emirados Árabes Unidos. Até o momento, a Austrália disputou 203 partidas, vencendo 112 e perdendo 84 delas. Três de suas partidas terminaram empatadas e quatro sem resultado.

3. Nova Zelândia – 114 vitórias:

Nova Zelândia. (Fonte da imagem: CPI)

A Nova Zelândia, junto com a Austrália, foram os times que disputaram a primeira partida oficial do T20I em 2005. Os Black Caps tiveram o azar de não terem conquistado nenhum título da ICC neste formato. Mas seu histórico geral é bastante impressionante. Eles se tornaram o terceiro time a vencer mais de 100 T20Is e jogar mais de 200 partidas. A Nova Zelândia disputou até agora 225 partidas, vencendo 114 e perdendo 94; dez de suas partidas terminaram empatadas e sete sem resultado.

2. Paquistão – 144 vitórias:

Paquistão. (Fonte da imagem: CPI)

O Paquistão tem sido um dos melhores times no formato mais curto. Na verdade, eles foram o primeiro time a vencer mais de 100 partidas no críquete T20I. Os Homens de Verde venceram a Copa do Mundo T20 de 2009 e foram vice-campeões nas edições de 2007 e 2022. Disputaram um total de 253 partidas e venceram 144, perderam 98, quatro empates e sete sem resultado no total.

1. Índia – 161 vitórias:

Seleção indiana de críquete. (Fonte da imagem: BCCI)

A Seleção Índia fez história ao vencer a primeira Copa do Mundo T20 em 2007 e provou que é uma das melhores seleções neste formato de jogo. A Índia venceu a maioria das partidas no formato mais curto e tentará fortalecer sua vantagem sobre as demais seleções.

Os bicampeões mundiais T20 jogaram 243 partidas e venceram 161 partidas com uma relação W/L excepcional de 2.300, que é a mais alta para uma nação em realização de testes. Eles também perderam 70 jogos; seis jogos terminaram empatados e seis sem resultado.

(Todas as estatísticas atualizadas em 22 de janeiro de 2025)

