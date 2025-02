Os 10 totais mais altos na Índia no Cricket ODI

A Índia fez sua estréia no Crickt Odi em 1974.

Falando sobre o ODI de críquete, a equipe indiana de críquete é a segunda equipe de maior sucesso no mundo neste formato, depois da Austrália.

A Índia ganhou dois troféus da Copa do Mundo ODI, em 1983 e 2011. Eles jogaram o maior número de partidas de ODI e ganharam a segunda maior quantidade de ódio, apenas para a Austrália.

Seu sucesso esteve no fundo de seu mundo, rebatedores. Em Sachin Tendulkar e Virat Kohli, a Índia tem dois dos melhores batedores ODI de críquete de todos os tempos.

Os batedores indianos foram responsáveis ​​por algumas das pontuações mais altas do ODI de críquete. Vejamos os 10 mais altos mais altos do que a Índia acumulou -se no ODI.

10. 392/4 vs Nova Zelândia, Christchurch, 2009

Sachin Tendulkar jogou um dos golpes de ódio mais divertidos em sua carreira quando atingiu 163* correndo 133 bolas contra a Nova Zelândia em Christchurch em 2009. Tendulkar atingiu 16 quatro e cinco em seu golpe que ajudou a Índia a terminar com um total de um total de um total de 392 corridas.

Yuvraj Singh e Ms Dhoni forneceram o toque final às entradas. A Índia venceu por 58 corridas e Tendulkar ganhou o prêmio Man of the Match.

9. 397/4 vs Nova Zelândia, Mumbai, 2023

A Índia produziu um desempenho sensacional de rebatidas na semifinal da Copa do Mundo de 2023 contra a Nova Zelândia no Estádio Wankhede, com Virat Kohli e Shreyas Iyer que corta séculos.

Suas toneladas ajudaram a Índia a publicar um grande total de 397 corridas e, em seguida, o recorde das sete Wickt de Mohammi de Mohammi restringiu a Nova Zelândia a 327 corridas.

8. 399/5 vs Austrália, Indore, 2023

A Austrália encontrou uma ordem de bateria indiana no Holkar Stadium, em Indore, em 2023. Batting Primeiro, a Índia ganhou o impulso por centenas de Shubman Gill e Shreyas Iyer antes de Kl Rahul e Suryakumar Yadav explicaram meio centro de bombeiros, levar o total a 399 corridas.

A Austrália não pôde se colocar em sua perseguição e foi removida para 217 corridas, com Ashwin e Jaada levando três wickts cada.

7 401/3 vs África do Sul, Gwalior, 2010

Em 2010, contra a África do Sul em Gwalior, Sachin Tendulkar se tornou o primeiro batedor a chegar a um século duplo no ODI de críquete, marcando 200* (147) com 25 quatro e três. O século duplo e os quinze anos de Tendulkar de Dinesh Karthik e Ms Dhoni promoveram a Índia para mais de 400, terminando com 401.

A Índia venceu o jogo confortavelmente por uma grande margem de 153 corridas.

6. 404/5 vs Sri Lanka, Calcutá, 2014

O abridor de Rohit Sharma criou a história registrando a maior pontuação individual no ODI de críquete quando atingiu 264 de 173 bolas contra o Sri Lanka nos jardins do Éden, em Calcutá.

Rohit atingiu 33 quatro e nove seis em seu golpe recorde que levou a Índia a 404. A Índia venceu o jogo com 153 corridas.

5 409/8 vs Bangladesh, Chattogram, 2022

Isehan Kishan entrou na lista de elite dos séculos do primeiro lugar quando atingiu 210 (131), incluindo 24 quatro e 10 seis, contra o Bangladesh em Chattogram em 2022.

O bombardeio de Kishan e um século de Virat Kohli ajudaram a Índia a um total de 409, perseguindo o que Bangladesh era apenas por apenas 182.

4. 410/4 vs Holanda, Bengaluru, 2023

A Índia demoliu completamente o boliche do boliche da Holanda em sua reunião da Copa do Mundo de 2023 em Bangalore. Rohit Sharma, Shubman Gill e Virat Kohli registraram meio século, enquanto Kl Rahul e Shreyas Iyer saem séculos quando a Índia terminou com 410/4. Os holandeses não eram rivais para os anfitriões, pois foram removidos para 250 corridas.

3. 413/5 vs Bermudas, Puerto de España, 2007

Na triste campanha da Copa do Mundo de 2007 na Índia nas Índias Ocidentais, seu único sucesso ocorreu contra as Bermudas quando o Virender Sehwag quebrou 114 corridas, enquanto souv Ganguly, Sachin Tendulkar e Yuvraj Singh chegaram aos cinquenta anos para levar para a Índia em 413. Bermudas teve Um terrível colapso de rebatidas que eles eram. bateu apenas por 156 corridas em perseguição.

2. 414/7 vs Sri Lanka, Rajkot, 2009

Um dos jogos mais memoráveis ​​de Crickt ODI ocorreu entre a Índia e o Sri Lanka em Rajkot em 2009. Viajando nos 146 e cinquenta de Sehwag de Dhoni e Tendulkar, na Índia, terminou com um desanimador total de 414 corridas.

Na perseguição, os três primeiros do Sri Lanka os levaram a mais de 300 corridas com 13 overs de sobra. Mas os jogadores de boliche indianos fizeram um forte retorno e mantiveram seus nervos para garantir o jogo por apenas três corridas quando as 160 corridas de Dilshan foram em vão.

1. 418/5 vs Índias Ocidentais, Indore, 2011

O total mais alto da Índia no ODI do críquete é a 418 raças, o que eles fizeram contra as Índias Ocidentais em Indore em 2011, completamente do sensacional século sensacional de Virender Sehwag.

Sehwag se tornou o segundo batedor indiano depois de tender a registrar um duplo cem em ODI de críquete, marcando 219 (149) com 25 quatro e sete seis. Os duzentos e quinze de Gamble e Raina Sehwag levaram a Índia ao total de 418.

A Índia venceu o jogo por 153 corridas.

(Todas as estatísticas são atualizadas até 8 de fevereiro de 2025)

