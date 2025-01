Os 11 melhores laterais esquerdos da história do futebol

Esses laterais influenciaram o jogo em diferentes décadas.

A revolução dos laterais não se limitou apenas ao lado direito do campo. Ser utilizado como lateral-esquerdo já foi um insulto, era onde o pior jogador do time tentava impressionar em casa. Era uma posição que ninguém queria jogar. Mas agora, jogar como lateral-esquerdo exige uma combinação particular de habilidades físicas, mentais e técnicas. Fisicamente, os laterais-esquerdos precisam de ritmo e resistência suficientes para percorrer todo o lado esquerdo do campo durante 90 minutos. Mentalmente, é preciso ler o jogo, sentir o perigo e antecipar os melhores momentos para avançar.

Apesar de uma reputação discreta, alguns dos melhores jogadores que já chutaram uma bola atuaram no lado esquerdo da defesa. Os seguintes laterais esquerdos exibiram todas as habilidades necessárias para se destacar nesta posição. Aqui estão os 11 melhores laterais esquerdos de todos os tempos:

11. Dennis Irwin

Dennis Irwin passou 12 anos no Manchester United e jogou sob o comando de Alex Ferguson. Ele é considerado o jogador de futebol de maior sucesso da Irlanda, junto com Roy Keane, que conquistou 19 troféus em sua carreira. O irlandês jogou com eficiência uma vez em sua geração, famoso por seus dois pés. Irwin também conquistou um lugar na Equipe do Ano da PFA em quatro ocasiões e é membro do Hall da Fama da Inglaterra.

10. Antônio Cabrini

Cabrini fez parte de uma era formidável do futebol italiano para clubes e seleções, especificamente para a Juventus. Cabrini é considerado um dos melhores a vestir a camisa Azzurri. Ele era conhecido por sua liderança e profissionalismo na área. Como jogador, ganhou a Taça dos Clubes Campeões Europeus, a Taça dos Vencedores das Taças, o Campeonato do Mundo FIFA e a Taça UEFA.

9. Ashley Cole

Cole passou sete temporadas como jogador titular do Arsenal, período durante o qual se estabeleceu como o melhor lateral da liga. Ele também fez parte da temporada invencível do Arsenal. Alguns anos depois, ele se juntou ao rival dos Gunners, Chelsea, o que também causou polêmica. Não há muitos que consigam ultrapassar a divisão de Londres e ainda ser respeitados pelos torcedores do Chelsea e do Arsenal, mas Ashely Cole consegue.

8. Andreas Brehme

Andreas Brehme foi um grande lateral ofensivo que marcou em todos os times em que jogou. Em sua carreira de 17 anos, Brehme conquistou dois títulos da Bundesliga, uma Copa da Alemanha, uma Copa UEFA e uma Série A. Enquanto a nível internacional, venceu a Copa do Mundo de 1990 pela Alemanha. Ele marcou o gol da vitória na final da Copa do Mundo de 1990, apenas um de seus oito gols internacionais em 86 jogos pela Alemanha.

7. Marcelo

Marcelo tem sido o epítome de um lateral moderno. Possui um arsenal criativo que o coloca entre os técnicos mais competentes da história do futebol. Ele é uma lenda do Real Madrid que ajudou a taça a conquistar vários troféus. Ele venceu a Liga dos Campeões cinco vezes jogando pelo Los Blancos. Não só dentro de campo, mas também fora dele, ele é um grande profissional. Os fãs o amam e adoram.

6.Nilton Santos

Um dos primeiros laterais com licença para atacar depois que a formação 4-2-4 foi inventada na década de 1950, o Santos fez parte de quatro seleções brasileiras em Copas do Mundo. Ele ganhou medalhas e prêmios mundiais por seu jogo nos torneios de 1958 e 1962. O Santos jogou futebol do mais alto nível durante 23 anos e disputou 75 partidas pelo país.

5.Roberto Carlos

Jogador de futebol com velocidade assustadora e pé esquerdo em forma de martelo, o brasileiro se sentia como um jogador feito de videogame. Carlos levou o lado ofensivo a um novo nível. Suas corridas pelos flancos, muitas vezes seguidas por um chute estrondoso, emocionaram os torcedores de futebol por duas décadas. Em sua carreira no clube, conquistou duas vezes o Campeonato Brasileiro, a LaLiga quatro vezes e a Liga dos Campeões três vezes.

4. Ruud Krol

Krol foi um dos primeiros produtos das inovações do futebol holandês. Um jogador que poderia preencher qualquer lugar com habilidade. Ele irradiava confiança e compostura com e sem bola. Ele foi uma das estrelas da geração de ouro do Ajax. Ele conquistou três Copas da Europa consecutivas e foi parte integrante do clube e da seleção nacional. Ele disputou 83 partidas pela Laranja.

3. Giacinto Facchetti

Facchetti passou toda a carreira no Inter de Milão, clube que retirou a camisa número três após sua morte. Durante sua passagem por lá, conquistou quatro títulos da liga, uma Copa da Itália e duas Copas da Europa. Facchetti tem sido frequentemente citado como um jogador à frente de seu tempo e que será lembrado nas próximas décadas. Grande jogador em todos os aspectos, disputou 94 partidas pela seleção italiana.

2.Paul Breitner

Paul Breitner conquistou cinco títulos da Bundesliga em sua impressionante carreira (Cortesia: DFL/Bundesliga)

Como lateral-esquerdo livre, Breitner era frequentemente visto em lugares desconhecidos para um lateral tradicional. Embora polêmico fora de campo, ele sabia como fazer o trabalho. Conquistou cinco títulos da Bundesliga, duas Copas da Alemanha, uma Copa da Europa, um título da LaLiga e uma Copa da Espanha. Ele ajudou a Alemanha a vencer o Campeonato Europeu de 1972 e a Copa do Mundo de 1974, na qual marcou o primeiro gol da Alemanha.

1. Paulo Maldini

Maldini é considerado não apenas o melhor lateral-esquerdo de todos os tempos, mas também o porta-estandarte da defesa em geral. A brilhante lista de homenagens do italiano o coloca como um dos jogadores mais condecorados deste belo jogo. Em sua notável carreira, conquistou sete títulos da Série A, uma Copa da Itália e cinco Copas da Europa. Pela Itália, ele fez parte da seleção que terminou em segundo lugar na Copa do Mundo de 1994 e na Euro 2000. Uma figura perfeita de consistência, sua carreira se estende por notáveis ​​25 anos.

