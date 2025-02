O meio -campista do Odisha FC, Ahmed Jahouh, tornou -se o primeiro jogador estrangeiro a chegar a 150 participações no ISL.

Desde a sua criação em 2014, a Super League India viu muitos jogadores estrangeiros se tornarem nomes conhecidos. De Elano Blumer a Alaeddine Ajaraei, muitos desses nomes estrangeiros incendiaram a liga.

Enquanto a maioria desses estrangeiros jogou na Índia por uma ou duas temporadas, alguns chamaram o lar de Isl para a maioria de suas carreiras. Aqui existem doze jogadores estrangeiros com a maioria das aparições na Super League India:

12. Juanan – 92 aparições

O Centro Espanhol estreou em ISL com o Bengaluru FC na temporada 2017-18 e até os ajudou a vencer a liga na temporada 2018-19. Após sua viagem com a BFC, Juanan ingressou no Hyderabad FC e também os ajudou a vencer a Copa da Liga na temporada 2021-22.

11. Cleiton Silva – 95 aparições

Outro nome que entrou no ISL com o Bengaluru FC, Cleiton Silva representou o blues entre 2020 e 2022. No entanto, o melhor dos brasileiros é visto com o leste de Bengala, pois faz parte do clube desde 2022 e pode até chegar a 100 aparições antes do final desta temporada.

10. Bartholomew Ogbeche – 98 aparições

O lendário nigeriano deixou uma marca eterna na história indiana da super liga. Ogbeche fez sua estréia no Northeast United em 2018 e passou a jogar pelo Kerala Blasters, Mumbai City FC e Hyderabad FC. O atacante ganhou dois óculos ISL e um escudo da liga durante seu tempo na Índia.

9. Eli Sabia – 100 aparições

O Centro de Centro iniciou sua viagem de futebol indiana com o Chennaiyin FC em 2016 e jogou a maior parte de sua carreira na ISL com o Marina Machans. Em 2021, Eli Sabia se mudou para o Jamshedpur FC, vencendo o ISL sob o Owen Coyle Shield e fazia parte dos mineiros vermelhos até 2023.

8. Edu Bedia – 105 aparições

Edu Bedia definitivamente estará no coração de cada defensor do FC Goa, já que os espanhóis faziam parte do Gours entre 2017 e 2023. Durante esse período, o meio-campista venceu o escudo da liga na temporada 2019-2020 e também guiou sua equipe a A final em 2019.

7. Carl McHugh – 106 aparições

Carl McHugh começou sua viagem com a ATK na temporada 2019-20 antes de se tornar parte da entidade mesclada Atk Mohun Bagan, que mais tarde seria chamado de Mohun Bagan SG. O Midifelder venceu duas xícaras da liga durante seu tempo em Calcutá e atualmente representa o FC Goa sob Monolo Márquez.

6. Roy Krishna – 116 aparições

O Fixian ingressou no ISL em 2019 e encontrou instantaneamente o sucesso da ATK, vencendo a Copa. Atualmente, o atacante faz parte do Odisha FC, no entanto, Krishna sofreu uma lesão na LCA e está fora pelo resto da temporada.

5. Javi Hernández – 117 aparições

O espanhol é outro membro que fez parte da equipe vencedora da Copa da Liga ATK na temporada 2019-20. Javi Hernández representou Atk Mohun Bagan, Odisha FC, Bengaluru FC, e agora faz parte da equipe do Jamshedpur FC.

4. Hugo Boumous – 120 aparições

Hugo Boumous atualmente joga pelo Odisha FC e é um membro vital da equipe. O francês também representou o FC Goa, Mumbai City e Mohun Bagan SG. Boumous é um dos jogadores mais decorados da liga, desde que venceu o escudo três vezes e a copa duas vezes.

3. Mourtada Fall – 138 aparições

Odisha FC por Sergio Lobera, Mourtada Fall, é o zagueiro mais alto no ISL. O jogador de futebol senegalês tem três escudos da liga em seu nome com o FC Goa e a cidade de Mumbai. Para acrescentar a isso, o outono também venceu a Copa da Liga com os ilhéus.

2. Tiri – 149 aparições

O jogador do Mumbai City FC provavelmente se tornará o próximo estrangeiro a atingir o marca de 150 Aparece na sexta -feira. Tiri, um zagueiro central, jogou pelo ATK, Jamshedpur FC e ATK Mohun Bagan anteriormente, vencendo a Copa da Liga duas vezes.

1. Ahmed Jahouh – 150 aparições

Ahmed Johou fez história contra o FC Goa ao se tornar o primeiro estrangeiro a fazer 150 aparições. O marroquino, que atualmente toca no Odisha FC, tem três escudos e uma xícara em seu nome em FC Goa e Mumbai City. Em geral, Jahouh é o 13º jogador a chegar à marca de 150 participações na Super League India.

