Os 15 melhores jogadores se formaram na academia La Masia de Barcelona

Até o grande Lionel Messi passou pelas fileiras desta prestigiada academia.

Uma das grandes alegrias dos fãs de futebol é ver um jovem jogador subir na hierarquia como um talentoso jogador da academia, antes de entrar em cena como uma estrela absoluta de pleno direito. La Masía, do Barcelona, ​​é uma prova da excelência do futebol, tendo produzido alguns dos melhores jogadores do futebol moderno. La Masia, que em catalão significa “a quinta”, é o nome geralmente utilizado para descrever a academia de juniores do Barcelona. Tornou-se sinônimo de incutir a filosofia do Barcelona (Mes que un club).

La Masia produziu alguns dos melhores jogadores de futebol que já praticaram o esporte em qualquer nível. Embora os jovens não fiquem mais nos dormitórios, aqueles que vêm da Academia do Barça ainda são considerados graduados do La Masia. A grande escola de futebol continua a formar jovens jogadores promissores, mas vejamos os 15 melhores jogadores que se formaram em La Masia:

15. Lâmina Yamal

Ele pode ter apenas 17 anos, mas já mostrou o suficiente para provar que é capaz de levar o clube catalão à glória. Lamal já conquistou o Campeonato Europeu pela Seleção Espanhola e também conquistou troféus pelo Barcelona. Ele é provavelmente o melhor talento do mundo do futebol e muitos acreditam que ele ganhará a Bola de Ouro nos próximos anos.

Seus companheiros e até mesmo a comissão técnica o valorizam muito positivamente. Com seu desempenho consistente, ele pode ajudar seu time a conquistar vitórias.

14. Pedro

Pedro é alguém que se enquadra facilmente na categoria criminalmente subestimada. Ele jogou ao lado de Messi, Suarez e muitos outros jogadores talentosos e foi muitas vezes esquecido pelos neutros como apenas mais um jogador do La Masia. Tendo jogado pelo Chelsea em Inglaterra, bem como em Itália pela AS Roma e Lazio, Pedro mostrou o seu talento noutros locais e merece reconhecimento como um dos melhores jogadores a sair da academia.

13. Alberto Ferrer

Ferrer passou o final da década de 1980 no La Masia antes de ingressar na equipe principal em 1990. Ao longo da década seguinte, ele provou ser um lateral robusto e confiável. Um verdadeiro talento local, os fãs sempre o olharão com carinho como um dos maiores laterais direitos de todos os tempos.

12. Victor Valdés

Valdés é considerado um dos melhores goleiros da história do clube, tendo disputado 535 partidas e conquistado 21 títulos importantes, incluindo seis LaLiga e três Ligas dos Campeões. Mais tarde, ele se aposentou em 2018, após passagens pelo Manchester United e depois pelo Middlesborough, mas certamente passou seus melhores anos com os gigantes catalães.

11. Thiago Alcântara

Meio-campista incrivelmente talentoso, o ex-internacional espanhol foi feito da mesma forma que jogadores como Xavi e Iniesta. Infelizmente para ele, aqueles dois ainda estavam no auge quando ele entrou em cena. Ele provaria seu valor no Bayern de Munique como parte integrante do sucesso do bávaro ao longo da década de 2010. Mais tarde, ele assinou pelo Liverpool e passou alguns anos lá, mas lesões infelizes o forçaram a se aposentar mais cedo.

10. Cesc Fábregas

Cesc Fábregas, jogador jovem do Barcelona de 1997 a 2003, passou oito temporadas no Arsenal antes de ser repatriado para a capital catalã em 2011. Posteriormente, Fábregas passou por Chelsea, AS Monaco e Como antes de se aposentar no início de 2023. Ele certamente será lembrado. como um dos melhores meio-campistas de sua geração.

9. Guilherme Amor

Guillermo passou oito anos nas categorias de base do Barcelona antes de se estrear na seleção principal em 1988. Durante uma década com os gigantes do Calatán, o elegante meio-campista conquistou 17 troféus, incluindo cinco títulos da LaLiga e uma Copa da Europa. Devido à sua longa associação com o Barcelona, ​​​​mais tarde ele passou um tempo trabalhando nas camadas jovens do clube, após pendurar as chuteiras.

8. Jordi Alba

Jordi Alba teve uma trajetória muito interessante rumo ao sucesso no Camp Nou. O extremo desenvolveu-se no La Masia, mas depois saiu para ingressar no Valência, onde se tornou uma estrela e conquistou um lugar na seleção nacional. Alba mais tarde se juntou ao time catalão e ganhou 19 troféus importantes com o clube antes de se reunir com seus ex-companheiros no Inter Miami, da MLS.

7. Gerard Piqué

Jogou nas mesmas equipes juvenis de Messi e Fábregas desde 1997, embora nos primeiros anos tenha atuado como meio-campista defensivo. O Manchester United o contratou em 2004, mas mais tarde ele voltou ao time catalão e se aposentou lá. Ele já disse muitas vezes que quer ser presidente do FC Barcelona no futuro.

6. Sérgio Busquets

Ele esteve na base do meio-campo do Barcelona durante toda uma geração e é difícil imaginar que exista alguém no planeta mais adequado para esta função. O espanhol foi essencialmente resistente à pressão, permitindo que a bola avançasse de forma rápida e eficiente para zonas mais ofensivas do campo, sem atrasos desnecessários. Ele saiu no verão de 2023 para se juntar ao companheiro de equipe Messi na MLS com o Inter Miami.

5. Carlos Puyol

Puyol chegou ao La Masía aos 17 anos antes de se tornar um dos melhores zagueiros da história do clube. Ele se tornou um herói cult como um capitão inspirador com seu estilo de defesa intransigente. Ele é sem dúvida o jogador menos parecido com o Barcelona nesta lista.

Começou como volante, depois como lateral e depois como zagueiro. Conquistou diversos troféus pelo clube catalão e ainda é muito querido pela torcida.

4. Pep Guardiola

Johan Cruyff o descreveu como um dos melhores meio-campistas do mundo. Guardiola assinou pelo La Masai aos 13 anos e atuou como meio-campista. Como aluno de Cruyff, ele elevou seus princípios ao próximo nível e conquistou muito como treinador.

O Barcelona sob seu comando foi provavelmente o melhor time que já jogou futebol, já que ele dominou completamente todos os times. Mais tarde, tornou-se treinador do Bayern de Munique e atualmente dirige o Manchester City na Premier League, onde estabeleceu muitos recordes como treinador.

3. Andrés Iniesta

Retirado de Albacete aos 12 anos, Iniesta nunca olhou para trás. Ele subiu continuamente nas categorias de base e estreou aos 18 anos em 2002. Ele se tornaria um dos jogadores de futebol espanhóis mais condecorados da história, ganhando 35 troféus, incluindo nove títulos da LaLiga e quatro da Liga dos Campeões.

Ele também desempenhou um papel fundamental na seleção nacional que se tornou campeã mundial em 2010. Sua parceria com Xavi e Busquets é uma das mais icônicas do futebol mundial.

2. Xavi Hernández

A sua qualidade técnica, compostura, visão, leitura de jogo e inteligência estão ao nível dos melhores em comparação com todos os grandes que já praticaram este desporto. Muitos afirmam que ele é o melhor craque de sua geração. Ele se juntou ao La Masia aos 10 anos e lentamente progrediu para se tornar uma lenda.

Depois de se aposentar, ele treinou o Al-Sadd no Catar e depois se tornou treinador do Barcelona e ajudou o time a vencer a LaLiga e a Supertaça, além de ajudar o clube em uma situação muito difícil.

1. Lionel Messi

Sem dúvida, o melhor jovem que saiu da academia de juniores do Barcelona e o melhor que já jogou pelo clube. Messi chegou ao La Masia em 2001 vindo do Newell’s Old Boys da Argentina, com quem treinou desde os seis anos. Ele estava tão bem que o Barcelona concordou em pagar pelo seu tratamento depois que ele foi diagnosticado com deficiência de hormônio do crescimento.

O primeiro gol de Messi pelo Inter Miami 🤯🤯👏👏Messi marca em seu primeiro jogo pelo clube para nos dar a vantagem aos 94 minutos. pic.twitter.com/pI7bYjEK63 –Inter Miami CF (@InterMiamiCF) 22 de julho de 2023

Ganhou muitos troféus com a seleção catalã, mas infelizmente seu caso de amor com o clube chegou ao fim. Em seguida, mudou-se para o PSG e atualmente joga pelo Inter Miami.

