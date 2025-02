Apenas dois batedores marcaram mais de 14000 corridas no ODI de críquete até agora.

Com um excesso de Crickt T20 e a emoção do Campeonato Mundial de Testes (WTC), o ODI de críquete é frequentemente negligenciado e discutido atualmente. Torna -se uma questão de conversa importante somente quando uma Copa do Mundo está chegando, embora a Copa do Mundo ODI continue sendo uma entidade muito mais apreciada para a maioria dos jogadores do que a Copa do Mundo T20 e a coroa do WTC.

Houve ótimos batedores ódio e houve cabras. A separação entre essas duas categorias pode ser feita pelo número de batedores que acumularam mais de 14000 corridas no ODI de críquete.

A lista é muito, muito pequena, porque o número de rebatedores com mais de 14000 corridas no Crickt ODI é apenas dois até agora. Neste artigo, procuramos quem alcançou esse ponto de referência mais rápido.

Aqui estão os dois melhores batedores mais rápidos a 14000 corridas no Cricket ODI:

2. Kumar Sangakkara – 378 entradas

Kumar Sangakkara. (Fonte da imagem.- Getty Images)

O lendário Zurdo do Sri Lanka, Kumar Sangakkara, está um pouco atrás de Tenekar em termos de ingressos levados para marcar 14000 corridas no ODI de críquete. Sangakkara levou mais 28 entradas do que Tendulkar para alcançar seu enorme marco. Ele chegou lá em seus 378º ingressos de ódio, durante a Copa do Mundo de 2015 na Austrália. Sangakkara jogou 404 ODI e acumulou 14234 corridas a uma média de 41,98. Ele atingiu 25centos e 93 centros de mídia em sua carreira em ODI de 2000 a 2015.

1. Sachin Tendulkar – 350 entradas

Sachin Tendulkar. (Fonte da imagem: Twitter)

Bateno Sachin Tenero Master continua a liderar a mesa de corrida em ODI e testar críquete. Ele terminou sua icônica corrida de ODI com 18426 corridas em 463 jogos, com média de 44 anos. Tendulkar obteve 49 séculos ODI, um recorde que foi quebrado por Virat Kohli.

Tendulkar, que fez sua estréia em ODI em 1989, cruzou a marca de 14000 corridas em suas entradas de ódio de 350 °. Ele alcançou esse marco em 2006 em um ódio contra o Paquistão Archirival em Peshawar.

(Todas as estatísticas atualizadas até 31 de julho de 2024)

