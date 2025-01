Os 25 melhores de amanhã hoje: Duke ultrapassa o estado de Iowa com a mais longa sequência de vitórias do país

Haverá muito movimento na pesquisa da AP sobre os 25 melhores jogadores do basquete universitário masculino na segunda-feira, após uma semana agitada de conferências em todo o país. Dezoito equipes qualificadas sofreram pelo menos uma derrota e duas delas perderam duas vezes. A única certeza é que o número 1 de Auburn continuará sendo o número 1.

Torna-se interessante ficar em segundo lugar depois que o estado de Iowa subiu para essa posição na semana passada e caiu alguns dias depois por 64-57 em West Virginia. A derrota abre as portas para Duke, depois de vencer duas vezes esta semana e registrar a mais longa seqüência de vitórias ativas (12 jogos) no basquete universitário. É assim que prevejo que o segundo lugar acabará por se estabilizar quando os votos forem apurados na segunda-feira, com o estado de Iowa caindo de sua posição mais alta no cronograma, mas não muito longe.

Com tantas derrotas dos times ranqueados, os eleitores da AP terão muito trabalho pela frente para entender tudo o que aconteceu na semana passada. Portanto, antes de atualizar as classificações, tentei entrar na mente dos eleitores da AP para ver como eles reagiriam aos últimos resultados.

Meu Top 25 projetado (como acho que será a pesquisa com base em como os eleitores da AP descobrirão tudo) está abaixo.

Projetado para desistir: Gonzaga, estado de Utah, Baylor