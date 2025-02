Os 25 primeiros de amanhã hoje: Duke dominando a Carolina do Norte Powers a corrida unânime de Auburn No. 1

Os eleitores demonstraram constantemente deferência à equipe número 1 na pesquisa Top 25 da AP com um modus operandi claro, mas não escrito, pelo qual lidar com suas cédulas relacionadas à melhor equipe classificada no esporte: por não atingir o respectivo número. 1 equipe do primeiro lugar, a menos que você perca.

Isso ficou claro no início desta temporada com o Kansas no número 1 nas cinco primeiras semanas da temporada, apesar das evidências de que Auburn era o melhor time. Também ficou claro quando o Tennessee permaneceu no número 1 por cinco semanas, apesar das evidências de que Auburn era o melhor time. Na segunda -feira, suspeito que ficará claro quando Auburn permanecer no número 1 pela quarta semana consecutiva, apesar do fato de Duke, o que, poderia lembrá -lo, é o único time que venceu Auburn, tem sido visto como o melhor time recentemente.

As tendências de votação sugerem que o lugar de Auburn no número 1, especialmente depois de vencer seu 13º jogo consecutivo neste fim de semana com uma vitória em uma estrada de 10 pontos sobre Ole Miss, não é grave. No entanto, Auburn está de pé como o número 1 unânime poderia ser.

Enquanto os Tigres ganharam 13 consecutivos, Duke número 2 ganhou seu 15º consecutivo no sábado, demolindo o rival da Carolina do Norte em uma batida de arame. O resultado transferiu o Blue Devils para 19-2 na temporada, e as classificações de eficiência lhes dão a defesa número 3 e a ofensiva nº 5, a única equipe do esporte com as cinco unidades principais nas duas extremidades do chão.

A posição unânime de Auburn nº 1 continuará pela terceira semana consecutiva? Esse parece ser o maior drama em potencial na pesquisa da AP de segunda -feira com a Duke Emerging, desde o Project the 10 Best Teams na semana passada, para também ser as 10 melhores equipes nesta semana (embora em muitos casos, em uma ordem ligeiramente diferente). É muito em perigo se as pessoas viam o Blue Devils desmantelando seu rival facilmente em um cenário nacional durante o fim de semana.

É assim que esse problema e o restante dos 25 principais, para procurar na segunda -feira, quando a pesquisa é atualizada. Como sempre, isso não é uma votação pessoal, mas uma projeção de como eu acho que será vista quando os votos da AP forem tabulados.

Projetado para sair: Ole Miss, Vanderbilt