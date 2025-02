Os 5 capitães indianos de maior sucesso no críquete internacional

CK Nayudu foi o primeiro capitão indiano no International Cricket.

A equipe indiana de críquete viu muitos altos e baixos ao longo de sua história, e dezenas de homens lideraram o lado com um sucesso variável.

Ao longo dos anos, a Índia teve capitães diferentes com estilos diferentes, alguns foram muito bem -sucedidos, enquanto outros tiveram problemas em papel.

Nessa nota, vamos dar uma olhada nos cinco principais capitães indianos mais bem -sucedidos do críquete internacional.

Os cinco principais capitães indianos mais bem -sucedidos do críquete internacional:

5. Sourav Ganguly – 97 vitórias

Souv Ganguly é credenciado ao transformar a equipe indiana no início dos anos 2000.

Levou a Índia a várias vitórias memoráveis, incluindo o Natwest 2002 Trophy na Inglaterra e a famosa vitória do Troféu Fronteira Gavavar por 2-1 em casa em 2001.

A perda mais dolorosa de sua era de capitania ocorreu na final da Copa do Mundo de Cricket ICC 2003, onde sua equipe perdeu para a Austrália por 125 corridas.

4. Rohit Sharma – 98 vitórias

Rohit Sharma levou a Índia a 98 vitórias em 138 jogos com um relacionamento vencedor de 2.939.

Nomeado como capitão de tempo completo em 2022, Rohit tem sido excelente em Cricket Limited como padrão. Ele levou a Índia para a final da Copa do Mundo ODI 2023 e a vitória na Copa do Mundo de 2024 T20.

No entanto, Rohit enfrentou críticas por sua capitania de teste, com críticos apontando suas táticas defensivas após as perdas da série indiana contra a Nova Zelândia e a Austrália em 2024/25.

3. Mohammad Azharuddin – 104 vitórias

Mohammad Azharuddin tem o registro de captura da Índia em três Copas do Mundo de 50 em 50 (1992, 1996 e 1999), que é a maior quantidade de capitão indiano.

Azharuddin venceu 104 jogos e perdeu 90 de 221 como capitão da Índia, com uma proporção de vitórias de 1.155.

Seu legado recebeu grande sucesso quando seu nome apareceu no escândalo de cenário do partido em 2000, que finalmente terminou sua carreira internacional.

2. Virat Kohli – 135 vitórias

As realizações de Virat Kohli como capitão da Índia são frequentemente negligenciadas devido às perdas da equipe nas partidas de eliminação dos torneios da ICC.

Kohli liderou a Índia em 213 jogos, vencendo 135 e perdendo 60 vezes. Também se destaca como o capitão de teste mais bem -sucedido da Índia, com 40 vitórias em 68 jogos.

Kohli levou a Índia a três testes consecutivos da ICC em 2017, 2018 e 2019. A Índia venceu sua primeira série de testes na Austrália em 2018/19 sob a capitania de Kohli.

1. MS Dhoni – 178 Victorias

A Sra. Dhoni é a capitão de maior sucesso na Índia no críquete internacional, vencendo 178 de 332 jogos em formatos com um relacionamento vencedor de 1.483.

Ele é o único capitão indiano a ganhar a 50ª Copa do Mundo com 50 (2011), 20 na Copa do Mundo (2007) e Champions Trophy (2013). Ele é aclamado como o melhor padrão de bola branca da Índia.

(Todas as estatísticas são atualizadas até 12 de fevereiro de 2025)

