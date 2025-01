Os 5 capitães indianos de maior sucesso no críquete T20i

Rohit Sharma tem a melhor porcentagem de vitórias como capitão indiano no Cricket T20i.

A equipe da Índia criou história quando se tornaram a primeira equipe a vencer a Copa do Mundo da ICC T20 em 2007 na África do Sul. Eles também são uma das três equipes a vencer a Copa do Mundo do CPI masculino duas vezes, junto com as Índias Ocidentais e a Inglaterra. A sra. Dhoni terminou sua carreira no capitão como capitão mais bem -sucedido da Índia no T20is.

Virat Kohli e Rohit Sharma também lideraram a equipe em T20Is por um certo período de tempo, e a Índia se saiu bem em ambos. Aqui, falaremos sobre os cinco principais capitães mais bem -sucedidos do Crickt T20i para a Índia. Rohit Sharma, durante seu mandato como capitão da T20I da Índia, teve uma porcentagem incrível de vitórias.

Aqui estão os cinco principais capitães indianos mais bem -sucedidos no críquete T20i

5. Hardik Pandya – 10 vitórias

Hardik Pandya. (Fonte da imagem: Twitter)

Hardik Pandya foi o capitão da Índia em T20is desde o final da Copa do Mundo T20 ICC 2022 na Austrália, mas depois perdeu a capitania contra Suryakumar Yadav após a aposentadoria de Rohit Sharma do formato mais curto. Ele liderou a Índia em 16 T20is e ganhou 10 deles. Cinco jogos terminaram em derrotas, enquanto um terminou sem resultados.

4. Suryakumar Yadav – 17 vitórias

Suryumumar Yadav. (Fonte da imagem: BCCI)

Suryakumar Yadav fez sua estréia na capitania na série T20I de cinco jogos contra a Austrália após a Copa do Mundo de Críquete da ICC 2023. Ele começou com uma apresentação brilhante e venceu a série como capitão. Mais tarde, depois que a Índia venceu a Copa do Mundo ICC T20 2024 e Rohit Sharma que ele se aposentou do formato mais curto, Suryakumar se tornou o capitão regular da Índia no formato e lidera bem o lado desde então.

Suryumumar foi o capitão da Índia em 21 t20is, dos quais a Índia venceu 17 e perdeu quatro.

3. Virat Kohli:

Kohli Virat. (Fonte da imagem: ICC)

Virat Kohli assumiu a equipe indiana como capitão depois da sra. Dhoni nos três formatos. Ele liderou a equipe do T20I à T20 Cup T20 ICC 2021 em Eau. Sob Virat, a Índia jogou um total de 50 jogos e venceu 30 deles, enquanto a perda de 16 e dois terminou em empate e dois sem resultados.

2º não:

Sra. Dhoni. (Fonte da imagem: Twitter)

A Sra. Dhoni foi a primeira capitã indiana a conquistar o título da Copa do Mundo do T20 em 2007. Além disso, a Índia venceu uma série de séries no exterior também sob Dhoni. Dhoni liderou a Índia em 72 T20is, sob Dhoni, a Índia venceu 41 jogos, perdeu 28, um jogo terminou em empate e dois sem resultados.

1. Rohit Sharma – 50 vitórias:

Virat Kohli, Rohit Sharma comemora com a Copa do Mundo ICC T20 2024. (Fonte da imagem: BCCI)

Rohit Sharma, que assumiu o cargo de capitão do T20I em tempo integral da Índia após a Copa do Mundo T20 masculino de 2021, é o capitão de maior sucesso na Índia em T20is.

Ele então levou a Índia às semifinais da Copa do Mundo Menora T20 em 2022, antes de levá -las à vitória do título em 2024. Rohit foi o capitão da Índia em 62 T20i, da qual, a Índia ganhou 50 e perdeu 12.

Rohit parou de deixar o formato mais curto do jogo depois de levar a Índia ao título da Copa do Mundo T20 na Índia em 2024.

(Todas as estatísticas e números são atualizados até 31 de janeiro de 2025)

