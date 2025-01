Os 5 maiores totais no críquete ODI feminino

A primeira partida feminina de críquete do ODI foi disputada em 1973.

Os conselhos de críquete dos principais países do críquete e o Conselho Internacional de Críquete (ICC) tomaram medidas importantes para promover o críquete feminino. Ligas T20, como a Women’s Premier League (WPL) e a Women’s Big Bash League (WBBL), adicionaram emoção ao jogo e aumentaram o envolvimento dos fãs.

Desenvolvimentos recentes também contribuíram para a melhoria da qualidade do críquete feminino ODI. Embora as seleções femininas da Austrália e da Inglaterra continuem sendo as seleções a serem batidas, outras seleções gradualmente diminuíram a diferença.

Nesse sentido, vamos dar uma olhada nos cinco maiores totais no críquete ODI feminino.

Os cinco melhores totais no críquete ODI feminino:

5. Nova Zelândia – 418 vs Irlanda, 2018

Um dos desempenhos de rebatidas femininas mais notáveis ​​da Nova Zelândia ocorreu em Dublin, contra a Irlanda, em junho de 2018.

Sophie Devine liderou a escalação de rebatidas Kiwi para 418 corridas com sua batida de 108 corridas. Ela foi apoiada por Maddy Green e Amy Satterthwaite, que contribuíram com meio século cada uma.

O forte desempenho de rebatidas ajudou a Nova Zelândia a registrar uma vitória confortável em 306 corridas.

4. Índia – 435/5 contra a Irlanda, 2025

As mulheres indianas registraram seu maior total de WODI na terceira turnê WODI da Irlanda na Índia 2025 em Rajkot.

Os anfitriões começaram da melhor forma com uma parceria inicial de 233 corridas entre Pratika Rawal (154) e Smriti Mandhana (135). Mandhana, em particular, assumiu o papel de agressora, acertando sete seis durante suas entradas eletrizantes, enquanto Rawal acertou 20 quatros.

Richa Ghosh então terminou o turno, marcando 59 corridas em 42 bolas, levando a Índia a 435 corridas.

3. Nova Zelândia – 440/3 vs Irlanda, 2018

A seleção irlandesa de críquete levou uma surra da Nova Zelândia quando os visitantes registraram um total de 440 em Dublin em 2018.

Rebatendo primeiro, a dupla de primeira linha de Amelia Kerr (232) e Leigh Kasperek (113) preparou o terreno para um grande total com uma parceria de 295 corridas para o segundo postigo.

A Nova Zelândia acabou vencendo o jogo por uma margem de 305 corridas e Kerr foi eleita a melhor jogadora em campo por seu histórico duplo século.

2. Nova Zelândia – 455/5 vs Paquistão, 1997

A Nova Zelândia detém o recorde do segundo maior total na história do WODI, com seu enorme total de 455 corridas contra o Paquistão em 1997.

A Nova Zelândia desmantelou o ataque de boliche do Paquistão, e a capitã Maia Lewis fez história com uma batida brilhante de 105 corridas. Lewis combinou com a abridora Debbie Hockley para uma parceria de 120 corridas, colocando os Kiwis em uma posição de comando.

A Nova Zelândia derrotou as mulheres do Paquistão por apenas 47 corridas, completando uma vitória recorde de 408 corridas.

1. Nova Zelândia – 491/4 vs Irlanda, 2018

A Nova Zelândia registrou o maior total de equipes no críquete feminino ODI, com 491 corridas contra a Irlanda, em Dublin, em 2018.

Rebatendo primeiro, as mulheres da Nova Zelândia tiveram um início fantástico, com uma parceria inicial de 172 corridas. A capitã Suzie Bates liderou na frente, marcando brilhantes 151 em 94 bolas. Amelia Kerr deu o toque final perfeito com um disparo rápido de 81 em apenas 45 entregas.

A Nova Zelândia venceu o jogo por 347 corridas.

(Todas as estatísticas são atuais em 15 de janeiro de 2025)

