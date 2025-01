Os 5 melhores batedores da Inglaterra com mais corridas T20I contra a Índia

Apenas dois batedores ingleses registraram três ou mais meio século contra a Índia no críquete T20I.

Manter a consistência no T20 costuma ser um grande desafio para os batedores. Embora o formato dê aos batedores mais liberdade para executar arremessos agressivos, também aumenta significativamente as chances de saída do que os outros dois formatos.

Tanto a Índia quanto a Inglaterra produziram alguns dos batedores mais explosivos no formato mais curto do jogo. A competição direta entre essas duas equipes em T20Is é acirrada, e isso se deve ao forte desempenho de rebatidas de ambas as unidades de rebatidas.

Neste artigo, daremos uma olhada nos cinco melhores batedores da Inglaterra com mais corridas T20I contra a Índia.

Os cinco melhores batedores da Inglaterra com mais corridas T20I contra a Índia:

5. Dawid Malan – 265 corridas

O ex-batedor inglês Dawid Malan esteve em excelente forma no T20 por alguns anos em 2020 e 2021 e até alcançou o primeiro lugar no ranking de rebatidas ICC T20I em setembro de 2020.

Em sua carreira no T20I, Malan marcou 265 corridas em oito entradas contra a Índia, com uma média de 38 e uma taxa de acertos de 132. Seu melhor desempenho contra a Índia veio em 2022, em Nottingham, onde sua batida de 77 corridas desempenhou um papel fundamental nas 17 da Inglaterra. . -corra a vitória.

4. Alex Hales – 331 corridas

Alex Hales, o terceiro artilheiro de todos os tempos do T20I da Inglaterra, marcou 331 corridas contra a Índia no T20Is, com uma média excelente de 41 e uma taxa de acertos de 135.

Hales registrou três meio séculos contra a Índia, com sua batida mais memorável ocorrendo nas semifinais da Copa do Mundo T20 Masculina da ICC de 2022, em Adelaide. Ele quebrou 86 corridas invencíveis, levando a Inglaterra a uma vitória dominante de 10 postigos e uma vaga na final.

3. Eoin Morgan – 347 corridas

Considerado um dos capitães de bola branca mais influentes da Inglaterra, Eoin Morgan gostou de rebater contra a Índia. Ele marcou 347 corridas em 16 T20Is contra os Men in Blue com uma média de 26 e uma taxa de acertos de 141.

A contagem de Morgan contra a Índia incluiu dois meios séculos. Ele desempenhou um papel fundamental na emocionante vitória de três corridas da Inglaterra sobre a Índia em 2014, em Birmingham, marcando 71 corridas e ganhando o prêmio de Melhor Jogador em Campo.

2. Jason Roy – 356 corridas

O ex-abridor Jason Roy acumulou 356 corridas em 15 entradas contra a Índia no T20Is. A contagem impressionante de Roy contra a Índia inclui apenas meio século, que resultou em uma derrota em Bristol em 2018.

Por um período significativo de tempo, Roy foi uma peça fundamental nas seleções inglesas de bola branca e contribuiu muito para a campanha da conquista do título na Copa do Mundo de 2019.

1. Jos Buttler – 498 corridas

O atual capitão do T20I da Inglaterra, Jos Buttler, está no topo desta lista com 498 corridas contra a Índia em 22 T20Is, com uma média de 33,2 e uma taxa de acertos de 145,61. Com quatro anos de cinquenta, Buttler marcou o maior número de gols em meio século contra a Índia em T20Is por um batedor inglês.

Sua batida mais memorável contra os Homens de Azul ocorreu na semifinal da Copa do Mundo T20 de 2022 em Adelaide, onde marcou 80* corridas para levar a Inglaterra à vitória ao lado de Alex Hales.

(Todas as estatísticas são atuais em 20 de janeiro de 2025)

