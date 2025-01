Apenas um massa entre os países que jogou evidências marcou mais de 300 corridas sem serem demitidas no T20I.

Manter a coerência no Crickt T20 é geralmente um grande desafio para os batedores. Embora o formato permita que eles façam fotos agressivas, também aumenta o risco de deixar com mais frequência em comparação com os outros dois formatos de jogo.

Embora a rebatida média seja mais importante no teste de Cryket e no ódio, os sucessos são o fator -chave ao julgar os batedores no Crickt T20.

Muitos jogadores explosivos como Chris Gayle, Kon Pollard e Jos Buttler estrelaram o Crickt T20. No entanto, apenas alguns conseguiram manter a coerência com golpes invictos no formato mais curto.

Nesse sentido, vamos dar uma olhada nos cinco melhores batedores, entre as nações que jogaram evidências, que marcaram corridas mais consecutivas do T20 sem ser demitido.

Os cinco melhores batedores de corrida em T20i consecutivos sem serem demitidos:

5. David Warner (Aus) – 239 corridas

David Warner, um dos melhores rebatedores do T20i, marcou 239 corridas entre suas duas demissões em 2019. Sua excelente forma incluía um século e dois séculos e meio.

Warner começou sua excelente sequência contra o Sri Lanka com cento (100*) em Adelaida, seguida por alguns meio séculos (60*) e (57*) em Brisbane e Melbourne, respectivamente. Ele então gravou duas corridas invictas contra o Paquistão em Sydney antes de finalmente ser lançado com 20 corridas em Canberra por Mohammad Amir.

Ele se retirou do críquete T20i após a partida da Austrália da Copa do Mundo T20 da Copa do Mundo ICC 2024.

4. Shreyas Iyer (Ind) – 240 corridas

A massa indiana do pedido médio Shreyas Iyer fez história marcando 240 corridas entre suas expulsões em 2022.

Iyer estrelou a série T20i da Índia de três jogos contra o Sri Lanka em 2022 ao registrar 57*, 74* e 73* em Lucknow e Dharamshala (sede comum para o segundo e o terceiro T20I). Sua sequência chegou ao fim em Delhi contra a África do Sul quando ele recebeu 36 corridas.

3. Aaron Finch (Aus) – 240 corridas

O ex -capitão da Austrália, Aaron Finch, é um dos melhores batedores australianos da história do Crickt T20i. Finch marcou 240 corridas sem ser demitido em dois T20i em uma triserie contra o Zimbábue e o Paquistão em 2018.

Finch marcou 68 invicto contra o Paquistão em Harare em 2018, seguido de um impressionante Invict de 172 contra o Zimbábue no mesmo local, apenas um dia depois. Seu brilho ajudou a Austrália a selar seu lugar na final da série TRI com uma vitória de 100 run.

2. Mark Chapman (Nova Zelândia) – 271 corridas

O Neozyleandés Mark Chapman SUV é o seguinte na lista com 271 corridas entre suas duas demissões no críquete T20i.

Ele registrou esse registro notável ao acumular impressionantes golpes invictos de 65 e 16 corridas em Lahore, seguidos por mais meio século (71*) e um século (104*) em Rawalpindi contra o Paquistão em 2023. Os Emirados Árabes Unidos com mandado esquerdo. Em Dubai.

1. Tilak Verma (Ind) – 318 corridas

Entre os jogadores do crquet de países que jogam evidências, a massa de esquerda da Índia, Tilak Varma, tem o registro de fazer mais carreiras na crítica do T20I entre duas expulsões.

Verma marcou 107 e 120 invicto contra a África do Sul em Centurion e Joanesburgo, respectivamente, em 2024, antes de adicionar 19 invicto em Calcutá durante o primeiro T20I contra a Inglaterra. Seus 72 não eliminados em Chennai elevaram sua conta para 318 corridas desde a última demissão.

(Todas as estatísticas são atualizadas até 26 de janeiro de 2024)

