Os 5 melhores batedores indianos com mais corridas T20I contra a Inglaterra

Três batedores indianos marcaram séculos T20I contra a Inglaterra.

A rivalidade entre Índia e Inglaterra tornou-se uma das competições mais acirradas do críquete T20I. Ambas as equipes apresentam alguns dos jogadores lendários do jogo, incluindo MS Dhoni, Virat Kohli, Jos Buttler e Ben Stokes, entre outros.

A rivalidade entre a Índia e a Inglaterra tem sido caracterizada pela sua natureza imprevisível. Enquanto a Inglaterra eliminou a Índia das semifinais da Copa do Mundo T20 Masculina da ICC de 2022 com uma vitória de 10 postigos, a Índia respondeu na edição de 2024 com uma vitória nas semifinais de 68 corridas. No final das contas, ambas as nações venceram as respectivas finais e conquistaram seus respectivos segundos títulos da Copa do Mundo T20.

Os batedores indianos desempenharam um papel importante no estabelecimento do domínio da Índia nestes jogos. Neste artigo, daremos uma olhada nos cinco melhores batedores indianos com mais corridas T20I contra a Inglaterra.

Os cinco melhores batedores indianos com mais corridas T20I contra a Inglaterra:

5. MS Dhoni – 296 corridas

O lendário batedor MS Dhoni marcou 296 corridas T20I contra a Inglaterra em 14 jogos, com uma excelente média de 49,33.

Dhoni estava do lado do não-atacante quando Yuvraj Singh acertou Stuart Broad por seis seis em um durante a Copa do Mundo T20 de 2007. Dhoni também marcou meio século contra a Inglaterra, que foi uma batida de 56 corridas em Bengaluru em 2017.

4. Hardik Pandya – 302 corridas

O versátil astro indiano Hardik Pandya emergiu como um dos jogadores mais decisivos no formato mais curto. Ele marcou 302 corridas contra a Inglaterra com uma taxa de rebatidas de 152, tendo disputado 15 partidas contra eles em sua carreira.

Sua contagem inclui dois meios séculos. Seu melhor desempenho contra os Três Leões veio nas semifinais da Copa do Mundo T20 Masculina da ICC de 2022, em Adelaide, onde marcou 63 corridas, ajudando a Índia a alcançar um total competitivo nas primeiras entradas. No entanto, a Índia perdeu esse jogo.

3. Suryakumar Yadav – 321 corridas

O atual capitão do T20I da Índia, Suryakumar Yadav, que começou tarde no críquete internacional, aparece nesta lista. Surya marcou um total de 321 corridas contra a Inglaterra em T20Is com uma taxa de acertos de 179.

O impressionante recorde de Surya contra a Inglaterra inclui um século e meio em oito partidas. Seu desempenho de destaque veio em 2022 em Nottingham, onde marcou impressionantes 117 em apenas 55 bolas, acertando 14 de quatro e seis de seis.

2. Rohit Sharma – 467 corridas

Considerado um dos maiores vencedores de partidas de críquete limitado da Índia, Rohit Sharma terminou sua carreira com 467 corridas T20I contra a Inglaterra, com uma média de 36.

As entradas mais memoráveis ​​de Rohit contra a Inglaterra aconteceram em Bristol em 2018, onde guiou a Índia a uma vitória notável na série, com sua rebatida de 100*.

Além disso, ele também marcou três meios séculos T20I contra os Três Leões.

1. Virat Kohli – 648 corridas

O grande Virat Kohli de hoje marcou o maior número de corridas de um batedor indiano contra a Inglaterra no críquete T20I. Kohli acumulou um total de 648 corridas contra a Inglaterra com uma excelente média de rebatidas de 38,11. Seu impressionante histórico inclui cinco meios séculos.

Seu desempenho de destaque veio durante o quinto T20I da série 2021, onde marcou 80 corridas nas primeiras entradas do jogo, ajudando a Índia a uma vitória em 36 corridas.

(Todas as estatísticas são atuais em 20 de janeiro de 2025)

