Os 5 melhores jogadores -chave batalham para levar em consideração no terceiro ODI, Ahmedabad

A Índia venceu o segundo Ind vs Eng em Cuttack por quatro postigos.

A Team India dominou a Inglaterra em casa e registrou vitórias consecutivas na série Blanca-Ball. Eles têm uma vantagem de 2-0 na série TRES-OD, que seguiu a vitória da série 4-1 T20I.

O maior positivo para a Índia foi o retorno da forma para o capitão Rohit Sharma. Ele mostrou que ainda é um dos melhores abridores e atingiu seu ódio de 32 ton em Cuttack. Houve também outras contribuições notáveis ​​para a Índia.

A Inglaterra teve uma exibição aprimorada de rebatidas em Cuttack do que em Nagpur, mas seu desempenho de ex -alunos abaixo do torque desinfetou suas possibilidades de buscar paridade, e a Índia conquistou uma vitória unilateral.

Agora, esses dois lados bloquearão as buzinas no terceiro ODI na quarta -feira no estádio Narendra Modi. Vejamos os cinco melhores jogadores que você precisa assistir durante o terceiro ODI.

Ind vs Eng: os 5 melhores jogadores -chave batalhas para levar em consideração no terceiro ODI, Ahmedabad

1. Rohit Sharma vs Saqib Mahmood

O capitão indiano criticou 119 de 90 bolas, com 12 quatro e sete seis, e anunciou seu retorno ao caminho certo antes do troféu dos campeões da ICC. Isso deve ter dado muita confiança na Índia. Ele procurará levar a Inglaterra agora com ainda mais agressão.

Saqib Mahmood demitiu Rohit no primeiro jogo, mas o capitão indiano o levou para os limpadores de Cuttack, atingindo -o por dois seis e quatro. Sua grande batalha será levada em consideração no próximo jogo.

2. Virat Kohli vs Adil Rashid

Virat Kohli retornou em Cuttack depois de perder o Nagpur Odi e começou seus ingressos com uma gloriosa viagem direta. Mas logo, Adil Rashid terminou o Virat fica no dobro. Rashid teve bastante sucesso contra Virat.

Curiosamente, o girador de pernas demitiu o ex -capitão indiano dez vezes no críquete internacional, incluindo quatro vezes em ODI. Então o seu será uma batalha interessante na mídia em Ahmedabad.

3. Harry Brook vs Varun Chakravarthy

Harry Brook lutou pela maior parte dessa turnê. Ele não foi capaz de marcar livremente contra os spinners indianos. Ele não conseguiu ir para a cama há muito tempo. A razão de sua luta nesta turnê é Varun Chakravarthy.

O spinner indiano o levou três vezes no T20Is. Embora Brook o atinja por seis em Cuttack, ele apenas marcou duas corridas de seu intervalo oito bolas.

4. Joe Root vs Ravindra Jadaja

Joe Root é alguém que pode pegar os ingressos profundamente e estabelecer uma grande plataforma para outros batedores de energia inglesa. Ele mostrou uma boa maneira, mas ainda não precisa marcar muito. A grande razão pela qual ele não conseguiu escrever é Ravindra Jadaja.

O All -Terrain da estrela o demitiu em ODI, e Root não se sentiu confortável contra ele. De fato, Laada disparou Root 13 vezes no críquete internacional, incluindo cinco em ODI. Então, essa será outra batalha crucial na mídia no terceiro ODI.

5. Shubman Gill vs Jamie Overton

Shubman Gill é o maior goleador da série, cortesia de dois impressionantes por séculos. Ele procurou no controle total e é a máquina de execução neste formato. Seja para perseguir ou atingir primeiro, você pode confiar em Gill para pontuar fortemente sem correr muitos riscos.

É por isso que a Inglaterra precisa chegar cedo. Jamie Overton pode ser uma boa opção para atacar Gill. Ele bloqueou um iorquino brilhante para Gill em Cuttack e sacudiu os tocos. Também valeu a pena ver sua celebração. Então, se enfrentarem novamente, serão bombeados em Ahmedabad.

