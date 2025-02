Os 5 melhores jogadores com a maioria dos postigos no críquete T20

O primeiro jogo de críquete T20 foi disputado em 2003.

O T20 Cricket se tornou um dos formatos mais populares do críquete. Foi apresentado para dar aos fãs entretenimento rápido no mundo acelerado.

Os batedores geralmente são a principal atração no críquete T20, já que os fãs passam a desfrutar dos grandes sucessos e jogos de pontuação alta. No entanto, o que geralmente é esquecido é como os jogadores de boliche de qualidade afetam o resultado do jogo.

Ao longo dos anos, vários jogadores de boliche dominaram a arte de superar batedores com suas variações no formato. Neste artigo, daremos uma olhada nos cinco melhores jogadores de boliche com a maioria dos postigos do Cricket T20.

Os cinco melhores jogadores de boliche com a maioria dos wickts no críquete T20:

5. Shakib al Hasan – 492 postigos

Considerado um dos melhores filhos da geração atual, Shakib Al Hasan levou 492 postigos em 444 jogos T20 para uma média de 21,5 e uma economia de 6,8.

O spinner de Bangladesh tem sido um jogador importante para seu país e franquias. Ele registrou seus melhores números de boliche T20 6/6 contra Trinidad e Tobago Red Steel em 2013.

4. Imran Tahir – 531 postigos

O veterano veterano da Legal da África do Sul Imran Tahir pegou 531 postigos em 428 jogos T20. O jogador de 45 anos ainda joga em algumas ligas de franquia em todo o mundo.

Sua impressionante contagem de Wickts atingiu uma média de 20 e uma taxa de economia de 7. Sua última aparição no T20I chegou em 2019 contra o Sri Lanka na Cidade do Cabo.

3. Sunil Narine – 574 postigos

Sunil Narine está dominando o críquete T20 há mais de 14 anos. Desde sua estréia em 2011, o Mystery Spinner levou 574 postigos em 536 jogos T20 para uma média de 21,6 e uma taxa de economia de 6,12.

Ele desempenhou um papel fundamental na campanha vencedora da Copa do Mundo das Indias Ocidentais em 2012 e nas três vitórias do título do IPL Kolkata Knight Riders. Narine também se tornou um abridor destrutivo no críquete T20.

2. Dwayne Bravo – 631 postigos

Dwayne Bravo desempenhou um papel fundamental na popularização do Cricket T20 em todo o mundo. Um artista com bastão e bola, Bravo levou 631 postigos em sua carreira de 582 jogos, reivindicando seus postigos a uma média de 24,4 e uma taxa de economia de 8,26.

Seu melhor desempenho de boliche de 23/23 foi contra o St. Kitts e o Nevis Patriots em 2018 na Caribbean Premier League.

O Bravo é uma Copa do Mundo T20 em várias vezes e vencedor do IPL.

1. Rashid Khan – 633 postigos

Rashid Khan tem o registro da maioria dos postigos de críquete T20. O spinner de perna do Afeganistão levou 633 postigos em 461 jogos T20 para uma média de 18 e uma taxa de economia de 6,5.

Ele registrou suas melhores figuras de boliche de 6/17 contra o Brisbane Heat em 2022 no Adelaida Oval. Ele tem quatro conjuntos de cinco Wickt em seu cinto.

Ele também melhorou seu rebatedor, estabelecendo -se como um final confiável.

(Todas as estatísticas são atualizadas em 5 de fevereiro de 2025)

