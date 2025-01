Os 5 melhores jogadores de futebol

Aakash Sangwan e Gurmeet Singh são a sede da Haryana que atualmente estão jogando no ISL

Haryana é um estado que produziu muitas grandes personalidades esportivas ao longo dos anos. Jogos como Boxing, Kabaddi e Wrestling são bastante populares no estado do norte da Índia, já que os atletas de Haryana tiveram um bom desempenho em torneios nacionais e internacionais.

O futebol inicialmente ficou no banco de trás em termos de popularidade no estado. No entanto, há recentemente nomes ótimos que deixam Haryana. Aqui estão os cinco melhores jogadores de futebol …

Manandeep Singh

Um dos primeiros nomes de Haryana, Manandeep Singh, representou a equipe nacional indiana duas vezes, ajudando -os a ganhar a Copa Nehru de 2012.

Em termos de futebol de clube, Manandeep Singh representou Arrows Pailan, Air India, Eastern Bengal, Mohun Bagan, Kerala Blasters e Minerva Punjab, entre outros clubes. O melhor atacante ocorreu na temporada 2011-12, quando marcou 9 gols em 18 jogos pela Air India.

Sumet passi

Atualmente exercendo seu comércio com a Inter Kashi, Sumeet Passi é um nome bem conhecido no futebol indiano. O atacante representou flechas indianas, Sporting Goa, Northeast United, Jamshedpur FC, Punjab FC e Eastern Bengala até agora.

Sob Stephen Constantine, Sumeet Passi também foi selecionado para o time nacional de futebol indiano. Com o Blue Tigers, o ano de 30 anos marcou 3 gols em 8 jogos entre 2016 e 2019.

Aakash Sangwan

O jogador do FC Goa é um jogador de futebol de Haryana que está indo lenta mas seguramente no futebol indiano. Aakash Sangwan representou Minerva Punjab, Churchill Brothers e Punjab FC na I-League antes de se mudar para o ISL com o Chennaiyin FC em 2022.

Depois de duas boas temporadas com o Marina Machans, Aakash Sangwan se juntou ao FC Goa com Manolo Márquez, que também fez sua estréia na Índia em 2024. Em termos de troféus, o jogador de 29 anos ganhou o título da I-I-League com Minerva Punjab em 2018 e estará ansioso para acrescentar isso nos próximos anos.

Gurmeet Singh Chahal

O ano de 25 anos é um goleiro promissor que atualmente exerce seu comércio na Super League India. Gurmeet Singh fez sua estréia com o Northeast United em 2018 antes de se mudar para o Hyderabad FC por três temporadas, onde também venceu a ISL Cup em 2022.

O goleiro retornou ao nordeste do United antes da temporada 2024-25 e atualmente é sua primeira escolha mais suave. Gurmeet Singh ajudou os Highlanders a vencer a Durand 2024 Cup e também receberam a luva de ouro no torneio.

Nishchal Chandan

Nischal Chandan atualmente toca para Churchill Brothers na I-League. O Central, que se formou na Minerva Punjab Academy, representou anteriormente o Delhi FC, Sudeva Delhi e Jamshedpur FC Team B, entre outros.

Em termos de honras, Nischal Chandan venceu a zona norte da I-League Sub-18 com Minerva Punjab. O zagueiro de 25 anos certamente espera acrescentar seus elogios nos próximos anos.

