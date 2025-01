Os 5 melhores jogadores indianos da 18ª jornada

Uma lista com alguns dos melhores jogadores indianos da ISL Week 18.

A 18ª rodada da Superliga Indiana (ISL) proporcionou uma ação futebolística emocionante, com atuações excepcionais de jogadores indianos em seus respectivos clubes. Ao mesmo tempo que contribuem com golos cruciais ou realizam exibições defensivas sólidas, estes jogadores dão espectáculo aos respectivos adeptos e conquistam os três pontos.

Os jogadores indianos intensificaram seu jogo nesta temporada, com o ISL entrando no final da temporada. Com cada ponto mudando o ímpeto das equipes entre os seis primeiros, esses jogadores defenderam suas equipes quando mais importava.

Aqui está uma olhada nos cinco principais artistas indianos da semana:

5. Aakash Sanwan (FC Goa)

Aakash Sangwan tem duas assistências nesta temporada na ISL (Cortesia: ISL media)

O lateral-esquerdo do Gaurs mostrou mais uma vez a sua versatilidade e impacto na vitória confortável do FC Goa sobre o Chennaiyin FC, na 18ª jornada. .

Mostrando sua solidez defensiva e capacidade de avançar no ataque, Sangwan foi fundamental no desempenho de sua equipe, à medida que continuava sua ascensão ao topo da classificação do ISL. Além de registrar cinco jogos sem sofrer golos em 16 jogos nesta temporada, ele também contribuiu com um gol e duas assistências nesta temporada.

4. Asish Rai (Super Gigante Mohun Bagan)

O jogador de 26 anos provou ser uma pedra na defesa do Mohun Bagan Super Giant durante a última partida contra o Chennaiyin FC. O lateral mostrou seu ritmo, desarme e consciência posicional, já que desempenhou um papel vital para garantir o placar limpo para os Mariners.

O jogador de 26 anos tem mostrado capacidade de fazer corridas e cruzamentos sobrepostos na fase de ataque do jogo, acrescentando uma dimensão extra ao seu jogo. Ao apresentar um desempenho defensivo disciplinado contra um adversário competitivo, Rai ganhou o merecido reconhecimento esta semana por seus esforços incansáveis.

LEIA TAMBÉM: Escalações de Punjab FC x Jamshedpur FC, notícias da equipe, previsão e prévia

3. Jerry Mawihmingthanga (Odisha FC)

Mawihmingthanga mostrou mais uma vez porque é uma figura central na emocionante vitória do Odisha FC por 3-2 sobre o Bengaluru FC. O extremo marcou um gol decisivo para dar a vantagem ao seu time aos 50 minutos contra os Blues.

Seu gol não apenas manteve seu time na disputa durante um jogo muito disputado, mas também incutiu muita fé nos Juggernauts para vencer o jogo. O jogador de 27 anos mostrou pés rápidos e movimentos inteligentes ao incomodar a defesa do Bengaluru durante toda a partida, que ficou reduzida a 10 homens no primeiro tempo. Sua capacidade de se destacar em momentos cruciais tem sido uma característica consistente de sua equipe nesta temporada, e seu desempenho nesta semana mostrou sua maturidade crescente como jogador-chave da equipe do técnico Sergio Lobera.

2. Vishal Kaith (Super Gigante Mohun Bagan)

Vishal Kaith tem nove jogos sem sofrer golos nesta temporada na ISL (Cortesia: ISL Media)

O goleiro do Mohun Bagan Super Giant, Vishal, foi fundamental para o desempenho de seu time sem sofrer golos esta semana. A sua capacidade de distribuição de bola e o seu domínio da área foram cruciais para manter o adversário afastado e conseguir um merecido jogo sem sofrer golos.

O jogador de 28 anos, embora tenha feito apenas uma defesa neste jogo, teve uma noite relativamente confortável, mas garantiu que a sua equipa mantivesse a resiliência defensiva. Sua calma sob pressão e capacidade de organizar a defesa mostraram porque ele é um dos melhores goleiros do campeonato e o ajudaram a alcançar o nono jogo sem sofrer golos na temporada.

1. Lallianzuala Chhangte (Mumbai City FC)

O capitão e ala estrela dos Islanders roubou a cena com outro desempenho de ataque estelar de seu time. Chhangte deu segurança à sua equipe aos 78 minutos com seu gol decisivo que acalmou os nervos nos últimos 12 minutos da partida.

Conhecido pela sua velocidade e estilo com a bola, a capacidade de Chhangte de enfrentar os defesas e criar oportunidades ficou patente frente ao Mohammedan SC. Seu resultado clínico solidificou ainda mais sua reputação como um dos melhores jogadores indianos da liga nesta temporada. Com três gols e três assistências nesta temporada em 16 jogos, Chhangte mostra porque é o primeiro nome do elenco do Mumbai City FC.

