Os 5 melhores jogadores que podem ganhar a bola de ouro nesta temporada

Uma lista com alguns dos artistas mais proeminentes da liga durante a temporada ISL 2024-25.

À medida que a campanha de 2024-25 da Super Liga Indiana (ISL) avança no final dos procedimentos, alguns jogadores fizeram um nome. As performances desses jogadores fizeram deles os favoritos para o prestigiado Golden Ball Award, uma honra reservada para o artista mais proeminente da liga.

Esses jogadores se separaram do resto com suas habilidades de gol, habilidades de jogo e consistência no campo. Os próximos cinco jogadores se destacaram como os principais competidores e tiveram um papel fundamental nas ambições dos playoffs de seus clubes ISL.

Aqui estão os cinco melhores jogadores que se candidatarão a um dos prêmios de maior prestígio da liga por brilho individual:

5. Jamie MacLaren (Mohun Bagan Super Giants) – 10 gols e 2 assistências

O atacante de 31 anos foi o homem de marinheiros em grandes ocasiões nesta temporada. MacLaren tem sido um ativo vital para Mohun Bagan, que procura capturar o ISL Shield e o Campeonato ISL.

Em 20 aparições nesta temporada, o atacante australiano marcou 10 gols, enquanto contribuiu com duas assistências. Sua experiência e capacidade de agir sob pressão fazem dele um jogador importante, pois eles parecem dominar nos playoffs de Isl. Um final forte para a temporada com o escudo e o campeonato poderia aumentar suas possibilidades para garantir a cobiçada bola envergonhada.

4. Jesús Jiménez (Keral Blasters FC) – 11

Um jogador importante para Tuskers, os espanhóis tem proporcionado o impulso de ataque para o seu lado. Com 11 gols em 17 jogos e uma assistência, Jiménez teve uma temporada para se lembrar.

Apesar de jogar significativamente menos jogos do que alguns de seus colegas de atacante, os espanhóis mostraram sua incrível eficiência e acabamento clínico na frente do gol. Se você mantiver seu impulso de meta nesta temporada, será um dos cavalos escuros para o cobiçado prêmio em sua temporada de estréia.

Leia também: Pet Kratky destaca o espírito de luta de Mumbai City FC antes do jogo Hyderabad FC

3. Sunil Chhetri (Bengaluru FC) – 11 gols e 2 assistências

Aos 40 anos, o lendário capitão de blues continua a desafiar a idade e a ciência, pois continua sendo o único indiano na busca pela bola de ouro. Chhetri marcou 11 gols em 20 jogos e deu duas assistências em outra temporada desafiadora.

Sua liderança no campo e sua capacidade de entregar em momentos cruciais fazem dele um concorrente sério. Enquanto os blues tenham escalonado nesta temporada, o ano de 40 anos será uma das luzes principais para ajudá -las a fazer um forte impulso nos playoffs. A influência do ícone indiano na possível raça dos blues nos playoffs da ISL poderia fortalecer ainda mais suas possibilidades de ganhar um prêmio que celebra o brilho individual.

2. Diego Maurécio (Odisha FC) – 9 gols e 6 assistências

O atacante brasileiro demonstrou sua classe novamente, acumulando 15 pontos nesta temporada. Com nove gols e seis assistências em 21 jogos, o atacante vencedor do Gold Boot 2022-23 tem sido uma força de ataque crucial para o Odisha FC.

Sua capacidade de criar e terminar oportunidades faz dele um dos atacantes mais versáteis da liga. Enquanto o melhor jogador é seguido por 10 pontos, um final forte para a temporada regular e os playoffs da ISL podem dar um toque no equilíbrio a seu favor para o prêmio.

1. Alaeddine Ajaraie (Northeast United FC) – 20 gols e 5 assistências

Cortesia: ISL Media

O atacante marroquino tem sido o jogador mais dominante da liga nesta temporada e é o principal favorito para a bola galopada. O atacante do Northeast United FC marcou 20 gols em 21 jogos, o que o torna os objetivos mais letais da liga. Seu objetivo recorde também o viu fornecer cinco assistências para seus companheiros de equipe.

A capacidade da Ajaraie de encontrar o pano de fundo da rede com precisão e consistência o torna um participante instrumental na campanha do nordeste do United FC. O atacante de toda a ação deve estar em pleno caminho para alcançar algo nos playoffs da ISL.

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, TwitterAssim, InstagramAssim, YouTube; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama.