Os 5 melhores jogos lançados em janeiro de 2025

O ano do jogo começa agora!

Um dos melhores anos dos jogos finalmente começou e os fãs já podem desfrutar de alguns dos melhores jogos lançados em janeiro de 2025. Isso vale tanto para jogadores de console quanto de PC.

O ano passado foi um bom ano para jogos, com ótimos jogos como Astro Bot, Black Myth Wukong, Final Fantasy 7 Rebirth, etc. No entanto, este ano será em outro nível. Vamos ver mais detalhes neste artigo.

5. Donkey Kong Country Returns HD, 16 de janeiro

Um dos melhores jogos clássicos está de volta com gráficos aprimorados e jogabilidade mais suave no Nintendo Switch. Este jogo será lançado em 16 de janeiro de 2025. Já estamos ouvindo rumores e vendo muitos vazamentos do Switch 2, então há uma chance de que o anúncio oficial desse console também esteja próximo.

Leia também: Os oito melhores jogos do Xbox lançados em 2025

4. Sniper Elite: Resistance, 30 de janeiro

Prepare seu rifle de precisão. A hora de agir está se aproximando. Sniper Elite: Resistance será lançado em 30 de janeiro de 2025 e chegará no Game Pass Day One, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC e PC via Steam, Epic e PlayStation 4 e 5 | pic.twitter.com/0mrRj31b0q – Atirador de Elite (@SniperElite) 24 de outubro de 2024

O novo título AAA da Rebellion, Sniper Elite: Resistance, é uma adição bem-vinda à programação de jogos de janeiro. Conhecido por suas câmaras de assassinato sangrentas e detalhadas, este jogo promete missões mais inventivas e a emoção de descobrir segredos nazistas.

Este jogo será lançado em 30 de janeiro de 2025 e estará disponível no Game Pass Day One, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC e PC através do Steam, Epic e PlayStation 4 e 5. Quase não recebemos novidades. jogos em consoles mais antigos, então este jogo é um ótimo complemento para as gerações mais antigas.

3. Dynasty Warriors: Origins, 17 de janeiro

A série tática hack-and-slash baseada em Three Kingdoms retornará em 17 de janeiro de 2025 para PS5, Xbox Series X/S e PC. Este jogo promete ultrapassar os limites ao exibir até 10.000 guerreiros na tela ao mesmo tempo, resultando em batalhas épicas que são visualmente deslumbrantes e caóticas.

Os jogadores poderão lutar contra Lu Bu mais uma vez neste jogo. Ele apareceu pela última vez na Dinastia Wu Long Fallen, onde foi o chefe mais difícil do jogo. Mesmo neste, ele parece ameaçador e durão e os jogadores podem ter dificuldade em derrotá-lo mais uma vez. Este é definitivamente um dos melhores jogos lançados este mês.

2. Final Fantasy 7 Renascimento, 23 de janeiro

O remake do segundo capítulo da famosa série Final Fantasy também estará disponível para jogar no PC este mês. Algumas melhorias foram feitas para que funcionem melhor e com melhores gráficos no PC.

O jogo tem feito um bom trabalho de vendas e até ganhou um prêmio no The Game Awards 2024. Porém, com a grande base de usuários de PC e o amor pela franquia, isso só vai aumentar as vendas da franquia.

1. Homem-Aranha 2 da Marvel, 30 de janeiro

Além do grande lançamento de Marvel Rivals, Spider-Man 2 da Insomniac será lançado para PC em 30 de janeiro de 2025. Os usuários de PC finalmente poderão experimentar este jogo.

Este jogo também terá gráficos aprimorados e incluirá uma opção melhor de ray tracing para a versão para PC. Esta versão amplia o público para as façanhas de Peter Parker e Miles Morales, bem como sua guerra contra Venom, garantindo que fãs em todas as plataformas possam experimentar esta sequência impressionante.

Estes são alguns dos melhores jogos lançados em janeiro de 2025. Também cobrimos alguns dos melhores jogos lançados em fevereiro de 2025. Você também pode conferi-los. Você está animado para este mês de jogos? Deixe-nos saber na seção de comentários.

Para mais atualizações, siga Khel Now Gaming em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama & WhatsApp.