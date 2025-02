Os 5 melhores séculos mais rápidos (100) para batedores indianos no ODI de críquete

Virat Kohli tem o recorde de marcar a maior parte dos séculos no ODI de críquete entre os batedores indianos.

A Índia é uma das equipes mais fortes do ODI de críquete, com uma rica história no formato. Eles venceram dois copos da ICC de críquete mundial e dois troféus de campeões da CPI.

Apesar de não vencer as capas da ICC no ODI do críquete desde 2013, a Índia demonstrou consistência e sempre atingiu o estágio de eliminação dos torneios.

Os homens azuis produziram alguns dos batedores mais dominantes do ODI de críquete, que os ajudaram a estabelecer seu domínio no formato.

Nessa nota, vamos dar uma olhada nos cinco principais séculos de batedores indianos no ODI de críquete.

Os cinco principais séculos mais rapidamente (100) por batedores indianos no ODI de críquete:

5. KL RAHUL – 62 BALS VS Holanda, Bengaluru, 2023

KL Rahul desempenhou um papel fundamental na viagem da Índia à final da Copa do Mundo de Crickt 2023 da ICC. Um de seus melhores ingressos foi contra a Holanda em seu último jogo na fase de grupos, onde ele quebrou um século de 62 Bally, marcando 102 corridas com 11 quatro e quatro.

Graças à sua associação de 208 corridas com Shreyas Iyer, a Índia publicou um total de 410 primeiras corridas de ingressos e venceu o jogo por 160 corridas.

4. Mohammad Azharuddin – 62 bolas vs. Nova Zelândia, Baroda, 1988

Conhecida por suas bonecas mágicas, Mohammad Azharuddin estava no seu melhor contra a Nova Zelândia no quarto ODI da série em Baroda em 1988.

Perseguindo um total complicado de 279 corridas, a Índia estava com problemas com 118/4 quando Mohammad Azharuddin chegou ao dobro. Azhar assumiu o papel de agressor, marcando um século de 62 bolas e adicionando 127 corridas com Ajay Sharma para o sexto Wickt.

Graças às suas 108 corridas invictas, composto por 10 quatro e três, a Índia venceu o jogo por dois postigos com 17 bolas restantes.

3. Virat Kohli – 61 Balls vs Australia, Nagpur, 2013

A série ODI da Índia vs Austrália 2013 é amplamente lembrada para jogos de alta pontuação e algumas das competições mais contundentes.

Virat Kohli escreveu um capítulo memorável dessa rivalidade no segundo ODI da série em Jaipur com um século de 61 bolas. Transferindo 360 corridas, ele costurou uma associação invicta de 186 corridas com Rohit Sharma para o segundo Wickt.

A Índia finalmente venceu o jogo por nove postigos para nivelar a série de sete jogos 1-1.

2. Virender Sehwag – 60 vs Balls Nova Zelândia, Hamilton, 2009

Talvez o nome mais esperado da lista seja Sehwag Virender. Conhecida por tomar o jogo da primeira bola, Sehwag criou a história registrando uma tonelada de 60 bolas contra a Nova Zelândia em Hamilton em 2009.

A Nova Zelândia marcou 270 corridas em um jogo de 47 sobre chuva. A Índia estava navegando em 201/0 em 23,3 overs, quando a chuva interrompeu a peça novamente, dando a eles uma vitória de 84 anos através do método DLS.

Virender Sehwag foi nomeado jogador de jogo por suas 125 corridas invictas de 74 bolas, composto por 14 quatro e seis seis.

1. Virat Kohli – 52 Balls vs Australia, Jaipur, 2013

O grande Kohli Virat de hoje tem o recorde de marcar as centenas mais rápidas para a Índia no ODI de críquete. Ele continuou sua excelente forma contra a Austrália em 2013, quebrando um recorde de 52 bancos em Nagpur.

Garantindo o gol de 351 corridas, Kohli quebrou 115 de 66 bolas invictas, incluindo 18 quatro e seis. A Índia venceu o jogo por quatro Wickts e foi nomeado jogador de jogo por seu golpe.

(Todas as estatísticas são atualizadas até 3 de fevereiro de 2025)

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket FacebookAssim, TwitterAssim, InstagramAssim, YouTube; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama.