Três batedores indianos atingiram mais de 30 séculos no ODI de críquete.

Quando se trata de críquete, nenhum outro batedor no mundo poderia corresponder aos padrões estabelecidos pela equipe indiana de críquete. A equipe é uma das equipes mais dominantes do mundo do críquete e demonstrou seu valor em cada formato de jogo, seja Hardik Pandya ou Mohammad Siraj; De cima para baixo, a equipe de críquete indiana está cheia do talento mais refinado.

Esse esporte não é apenas um esporte na Índia, é uma religião. Graças a isso, os jogadores de críquete na Índia são seus respeitados ídolos. Esmagar um século em qualquer formato deste jogo não é a xícara de chá de todos. Tem um lugar especial. Mas a Índia produziu alguns dos melhores batedores ODI do mundo, o que facilita muito a parecer outros jogadores.

Como fãs de Crick, só podemos esperar que o futuro traga mais talentos desse tipo que podem levar o legado dessas lendas. Crick na Índia sempre será sinônimo de paixão, e esses batedores nos deram inúmeros momentos para apreciar.

Aqui estão os cinco melhores batedores indianos com a maioria dos séculos do ODI de críquete:

5. Shikhar Dhawan – 17:

O ‘Gabbar’ da equipe de críquete indiano foi considerado um dos melhores batedores ODI do mundo e demonstrou seu valor toda vez que teve uma chance. Sua contribuição para a equipe indiana de críquete foi imensa.

Conhecido por seu estilo extravagante e seu bigode no guidão, Dhawan quebrou 17 séculos em 164 inscrições que ele tocou. Foi um desempenho constante para a Índia no ODI, a pontuação de 6793 ODI se estende em 164 entradas a uma média de 44,11 e uma taxa de ataque de 91,35. Ele se aposentou do jogo em 2024.

4. Sourav Ganguly – 22:

O ‘dado’ do time de críquete indiano desempenhou um papel importante no sucesso da Índia no ODI. Souv Ganguly foi quem guiou a Índia a interpretar críquete agressivo e ganhar uma série bilateral longe do país. Graças aos esforços de Ganguly, a equipe de críquete indiana agora é uma força formidável.

Em sua gloriosa corrida de críquete, Dada quebrou 22 séculos em 297 insumos de ódio que jogou pelo time indiano. Graças à sua intrépida abordagem de rebatidas, o ex -capitão da equipe indiana de críquete quebrou 11221 corridas no formato ODI, com uma média de 40,95 e uma taxa de ataque de 73,65.

3. Rohit Sharma – 31:

Rohit Sharma. (Fonte da imagem: BCCI)

No número três, ele classifica o assassino salarial da equipe indiana, o atual capitão do críquete indiano, Rohit Sharma é um dos melhores capitães de IPL que o mundo testemunhou. A capacidade de Sharma de converter um jogo também refletiu em seu estilo explosivo de rebatidas.

Sharma, até agora, quebrou 31 séculos de ódio em 267 entradas que ele atingiu. Seu elegante jogo de acidentes e tempo excepcional fazem dele uma delícia de ver. É uma parte crucial da equipe de críquete indiana e marcou mais de 10.900 corridas em 267 ingressos com três centros de duplo século em seu crédito.

2. Sachin Tendulkar – 49:

Sachin Tendulkar. (Fonte da imagem: ICC)

Quando se trata do críquete indiano, Sachin Tendulkar brilha como uma estrela brilhante. Tendulkar, muitas vezes chamado de “Little Professor” ou “God of Cricket”, estabeleceu vários registros durante sua ilustre carreira.

Seus 49 séculos em ODI são um testemunho de sua habilidade inigualável. Durante suas 452 entradas, ele constantemente apresentou performances excepcionais, o que o tornou um dos jogadores de críquete mais amados do mundo. Não apenas para a Índia, mas em geral, Sachin Tendulkar manteve o recorde para marcar a maior parte dos séculos de ódio antes de Virat Kohli quebrar sua conta em novembro de 2023.

1. Virat Kohli – 50:

Kohli Virat. (Fonte da imagem: ICC)

Virat Kohli, ex -capitão da equipe de críquete indiano, é frequentemente comparado a Tendulkar devido à sua notável consistência e capacidade de anotar séculos à vontade.

Com 50 séculos em apenas 284 entradas, Kohli é uma lenda moderna de críquete. A fome de Kohli por carreiras e níveis inigualáveis ​​de aptidão o tornaram um dos melhores batedores ODI do mundo. Na partida semifinal da Copa do Crick -World da ICC 2023 contra a Nova Zelândia, Virat Kohli alcançou sua 50ª tonelada para quebrar o recorde de Sachin durante a maior parte dos séculos VIII.

(Todas as estatísticas atualizadas até 9 de fevereiro de 2025)

