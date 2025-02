Os 5 principais batedores mais rápidos em 11000 corridas em Crickt ODI

Um total de 10 batedores acumularam mais de 11000 corridas no ODI de críquete até agora.

Crickt ODI se inclinou a favorecer os batedores em vez de jogadores de boliche no século XXI. A bola branca não balança ou mancha após os primeiros overs e, ao contrário do T20, os batedores não são obrigados a correr riscos desde o início de suas entradas.

A regra de duas novas bolas introduzidas em 2011 piorou mais coisas para jogadores de boliche, já que a bola não é suficiente para reverter.

Ao longo de sua rica história, o jogo viu muitos batedores talentosos dominarem no grande palco. Esses jogadores não apenas marcaram muitas corridas, mas também jogaram hits vencedores. Mas, apenas alguns foram consistentes durante o tempo suficiente para acumular mais de 11000 raças no ODI.

Nessa nota, vamos dar uma olhada nos cinco melhores batedores que são mais rápidos para chegar a 11000 corridas no ODI de críquete.

Os cinco melhores batedores mais rápidos em 11000 corridas no ODI de críquete:

5. Sourav Ganguly – 288 ingressos

Conhecida por sua corajosa capitania, as contribuições de rebatidas de Sourav Ganguly às vezes negligenciam no críquete indiano e permanecem à sombra de outros grandes nomes de rebatidas indianas.

O ex -capitão indiano alcançou a marca de 11.000 em seus 288 ingressos ODI, que foi contra a Inglaterra em Birmingham em 2007.

Ganguly se aposentou com 13.363 ODI se estende a uma média de 41. Ele atingiu 22 toneladas de ódio e 72 cinquenta.

4. Rick Ponting – 286 entradas

O ex -capitão australiano Ricky Ponting era conhecido por enfrentar jogadores de boliche com uma abordagem agressiva.

Ponting atingiu 11.000 corridas de ódio em suas entradas de 286 °, que foi contra a Índia em Sydney em 2008. Ponting tem o registro da maioria das corridas de ODI para a Austrália, pontuando 13.704 a uma média de 42 com 30 séculos e 82 anos.

Um de seus melhores golpes ocorreu na final da Copa do Mundo de Críquete de Cricket 2003, onde levou a Austrália a uma vitória dominante sobre a Índia com um século invicto.

3. Sachin Tendulkar – 276 entradas

Possivelmente considerado os melhores batedores para decorar o jogo, Sachin Tendulkar alcançou 11.000 corridas de ódio em suas 276 insumos de ódio que foram contra a Inglaterra em Kanpur em 2002. Tendulkar marcou a ocasião com uma partida de 67* 67 -bola.

Você tem o recorde de anotar a maioria das corridas da ODI (18.426) para uma média de 44,83 com 49 séculos e 96 centros de mídia em seu nome. Ele se retirou de todas as formas de críquete em 2013 com 100 séculos internacionais.

2. Rohit Sharma – 261 entradas

Começando como uma massa de ordem média, Rohit Sharma levou tempo para se tornar um membro regular da configuração da ODI da Índia. Mas uma vez que ele foi promovido como titular em 2013, ele nunca olhou para trás. Rohit Sharma tornou -se décimo batedor ao acumular mais de 11000 corridas no ODI de críquete em fevereiro de 2025. Ele completou o feito em apenas 261 ingressos, tornando -se o segundo mais rápido a fazê -lo.

1. Virat Kohli – 222 entradas

Virat Kohli é a massa mais rápida na pontuação de 11.000 corridas no Cricket ODI, recebendo 222 entradas para atingir esse marco. Ele chegou a esse feito contra o Paquistão durante a reunião da Copa do Mundo de 2019 em Manchester.

Ele também tem a história de escrever centenas de odiar centenas com seus 50 séculos.

Ele desempenhou um papel crucial na vitória da Copa do Mundo de 2011 na Índia e foi o maior goleador na edição de 2023.

(Todas as estatísticas são atualizadas até 20 de fevereiro de 2025)

