Os 5 séculos mais rápidos (100) na Big Bash League (BBL)

Apenas dois séculos estiveram abaixo de 40 bolas na história da BBL.

A Big Bash League (BBL) é uma das maiores ligas T20 do mundo. O talento neste torneio sempre foi o melhor, por isso o BBL produziu alguns momentos marcantes em sua história.

O críquete T20 dá licença aos batedores para irem atrás do boliche e, às vezes, os batedores jogam entradas extraordinárias que mudam todo o jogo. Este artigo também está relacionado a uma dessas estatísticas do BBL.

Neste artigo falaremos sobre os cinco séculos mais rápidos da história do BBL. Curiosamente, o século BBL mais rápido veio na final da edição 2024-25.

Lista dos cinco séculos mais rápidos (100) no BBL

5. Luke Wright (44 bolas) contra Hobart Hurricanes, 2012

O ex-policial inglês Luke Wright detém o recorde da quinta tonelada BBL mais rápida. Ele acertou pelo Melbourne Stars em uma partida contra o Hobart Hurricanes na temporada 2011-12.

Abrindo o turno, Wright marcou um século em 44 bolas e fez 117 corridas em 60 bolas, com oito de quatro e nove de seis. Ele ganhou o prêmio de Melhor Jogador em Campo por seu século e ajudou os Stars a vencer os Hurricanes por 19 corridas.

4. Josh Brown (41 bolas) contra Adelaide Strikers, 2024

Completar um século em uma partida de mata-mata é sempre especial. Foi o que Josh Brown, do Brisbane Heat, fez na edição 2023-24, durante a partida do Challenger contra o Adelaide Strikers.

Ele marcou um século em 41 bolas e fez 140 corridas em apenas 57 bolas, com 10 de quatro e 12 de seis, e registrou a terceira maior pontuação individual na BBL. Ele ajudou o Brisbane Heat a vencer o jogo por 54 corridas e se classificar para a final.

3. Glenn Maxwell (41 bolas) vs. Furacões Hobart, 2022

Glenn Maxwell detém o recorde de maior pontuação individual na BBL. Ele marcou 154 invencibilidade em 64 corridas contra o Hobart Hurricanes, representando o Melbourne Stars no MCG. Com sua batida, ele destruiu a linha de boliche dos Hurricanes e arremessou uma tonelada de 41 bolas.

As entradas de Maxwell ajudaram os Stars a alcançar 273/2 em 20 saldos, que é o maior total da equipe na história do BBL. Os Furacões responderam 167/6 e perderam o jogo por 106 corridas.

2. Mitchell Owen (39 bolas) contra Sydney Thunder, 2025

Mitchell Owen, do Hobart Hurricanes, jogou as entradas de sua vida na final da BBL de 2024-25 contra o Sydney Thunder para ajudar seu time a conquistar seu primeiro título da BBL. Perseguindo o alvo de 183, Owen atacou desde o primeiro lance e atingiu seu século com apenas 39 bolas, registrando a tonelada BBL mais rápida.

Ele marcou 108 em 42 bolas, com seis de quatro e 11 de seis. Suas entradas ajudaram os Hurricanes a chegar a 185/3 em apenas 14,1 saldos e a levantar o troféu. Com isso, Mitchell Owen também registrou seu nome no livro dos recordes.

1. Craig Simmons (39 bolas) contra Adelaide Strikers, 2014

Poucos conheceriam Craig Simmons, mas ele detém o recorde do século mais rápido na BBL. Ele marcou um século de 39 bolas enquanto jogava pelo Perth Scorchers contra o Adelaide Strikers durante a edição 2013-14.

Foi um confronto com muitos gols; Simmons fez 102 corridas em 41 bolas, com oito de quatro e oito de seis, enquanto os Scorchers fizeram 203/7 e restringiram os Strikers a 198/6 para vencer o jogo por cinco corridas. Simmons ganhou o prêmio de Melhor Jogador em Campo por seu tremendo século.

(Todas as estatísticas atualizadas em 27 de janeiro de 2025)

