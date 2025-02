Sachin Tendulkar foi o primeiro batedor indiano a chegar a um século duplo no ódio de Cryket masculino.

A Índia é conhecida por sua rica história de produção de batedores de alta qualidade em todos os formatos. Embora a Índia às vezes tenha sofrido desafios e transições no teste de Cryket e T20is, sua viagem no Crickt ODI foi muito mais suave.

Embora a Índia não tenha vencido um torneio da ICC de 50 em 2013, eles foram consistentes na série bilateral e atingiram as semifinais de cada evento da ICC de 50 em 2011.

Os batedores indianos tiveram um papel importante no domínio da equipe, que inclui dois troféus da Copa do Mundo de ODI. Os gigantes asiáticos perseguiram grandes totais e também se unem a eles na primeira metade do jogo.

A INDI produziu o maior número de centuriões duplos de ODI no críquete masculino. Cinco batedores indianos diferentes tocaram um ódio de dupla tonelada, e um deles faz isso em várias ocasiões.

Nessa nota, vamos dar uma olhada nos cinco séculos mais rápidos dos batedores indianos no ODI de críquete.

Os séculos mais rápidos duplos (200) de batedores indianos no ODI de críquete:

5. Rohit Sharma (151 bolas, duas vezes) vs Sri Lanka, 2014 e 2017

Rohit Sharma é o único jogador com três séculos duplos de ódio. Seu segundo século duplo chegou contra o Sri Lanka em 2014 em Calcutá, onde marcou 264 corridas com 33 quatro e nove seis. Chegou à marca de 200 racha em 151 bolas.

Ele repetiu seu heróico contra o Sri Lanka mais uma vez em 2017 em Mohali, chegando ao seu século duplo em 151 bolas. Seus invictos 208 ajudaram a Índia a garantir uma confortável vitória de 141.

4. Sachin Tendulkar (147 bolas) vs África do Sul, 2010

Um dos grandes nomes de todo o tempo da Índia, Sachin Tendulkar fez história em Gwalior em 2010, quando se tornou o primeiro batedor a marcar um século duplo no ODI do críquete masculino.

Batting Primeiro, Sachin jogou com o ataque de boliche sul -africano e acumulou 200* corridas em 147 bolas. Seus ingressos, que incluíram 25 quatro e três seis, ajudaram a Índia a vencer o jogo por 153 corridas.

Tendulkar foi nomeado jogador de jogo por seu golpe histórico.

3. Shubman Gill (145 bolas) vs Nova Zelândia, 2023

O jovem Shubman Gill ingressou na lista de elite de centruro duplo na Cricket ODI em janeiro de 2023 em Hyderabad.

O batedor do Punjab quebrou 208 corridas de 149 bolas, com 19 quatro e nove seis. O titular acumulou seu século duplo em 145 bolas para registrar o terceiro duplo cem de ODI na ODI da Índia.

A Índia venceu o jogo por 12 corridas e Gill recebeu o jogador do jogo.

2. Virender Sehwag (140 bolas) vs. Índias Ocidentais, 2011

Conhecido por seu domínio entre os formatos, Virender Sehwag se tornou o segundo indiano a marcar um ódio do século duplo após Sachin Tendulkar. Ele conseguiu esse feito contra as Índias Ocidentais em 2011 em Indore.

Quando os ingressos foram abertos, Sehwag aproveitou ao máximo as boas condições de rebatidas em Indore e eliminou 219 corridas de 149 bolas com 25 quatro e sete seis. Ele mencionou seu século duplo em 140 bolas.

1. Isehan Kishan (126 bolas) vs Bangladesh, 2022

A massa Wickt-Keepo Kishan tem o recorde de marcar o século mais rápido por um batedor indiano no ODI de críquete. Ele alcançou esse feito contra o Bangladesh em 2022 em Chattogram.

Ao abrir o rebatedor, Kishan quebrou 210 corridas de 131 bolas, atingindo 24 quatro e 10 seis. Chegou ao seu século duplo de 126 bolas. Suas 126 Balls 200 também são duplas cem mais rápidas no ODI de críquete.

A Índia venceu o jogo por 227 Carreras e Kishan foi nomeado jogador de jogo.

(Todas as estatísticas são atualizadas até 7 de fevereiro de 2025)

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket FacebookAssim, TwitterAssim, InstagramAssim, YouTube; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama.