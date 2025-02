Os 6 anos dos anos cinquenta mais rápido (50) por batedores indianos no T20i Crist

Seis batedores indianos registraram meio século em menos de 20 bolas no críquete T20I.

A equipe indiana de críquete é possivelmente o lado mais bem -sucedido do críquete T20i. Além de vencer duas Copas do Mundo ICC T20 de homens da ICC, o que é uma conta igual para a Inglaterra e as Índias Ocidentais, os homens azuis ganharam o maior número de T20is masculinos e sua vitória/perda de 2.246 é a melhor entre as equipes que jogaram Pelo menos 100 jogos.

Esse imenso sucesso da equipe de críquete indiano alcançou significativamente o seu poderoso alinhamento de rebatidas, que incluiu alguns dos melhores batedores T20i de todos os tempos.

Desde a estréia no T20I da Índia em 2006, eles presumiu os batedores de alta classe e dominaram o mundo. Cinco deles registraram meio século em menos de 20 bolas no críquete T20i.

Neste artigo, veremos os cinco batedores indianos que chegaram a cinquenta de T20i mais rapidamente.

Os seis melhores cinquenta (50) dos batedores indianos no críquete T20i:

6. Rohit Sharma – 19 Balls vs Australia, 2024

O ex -capitão da Índia, Rohit Sharma, produziu uma de suas melhores e mais importantes entradas T20i no jogo Super Eight contra a Austrália na Copa do Mundo de T20 2024.

Batting primeiro, em Gros Islet, Rohit chegou a meio século em 19 bolas. Ele terminou com 92 corridas de 41 bolas e isso marcou o tom para o total de 205 da Índia, que defendeu com sucesso em 24 corridas. Rohit quebrou sete quatro e oito seis em seus ingressos. Essa vitória ajudou a Índia a selar um lugar na semifinal.

5. Gautam Gamble – 19 Balls vs Sri Lanka, 2009

Durante o Nagpur T20i entre a Índia e o Sri Lanka em 2009, o abertura Gautam Gambhir deu um golpe rápido de 55 corridas de 26 bolas, depois de ter atingido seus cinquenta em 19 entregas. Isso foi durante a perseguição à Índia de um objetivo desanimador de 216 raças.

Embora Gambhir tenha ajudado a Índia a começar rapidamente, outros batedores não puderam usar essa plataforma e a Índia perdeu o jogo em 29 corridas.

4. Suryakumar Yadav – 18 vs Bolas da África do Sul, 2022

Suryumumar Yadav, um dos melhores batedores T20 de todos os tempos, produziu uma entrada incrível contra a África do Sul em Guwahati em 2022.

Batting Primeiro, a Índia recebeu um forte começo para Kl Rahul, Rohit Sharma e Virat Kohli, e teve uma flor tardia de Suryakumar, que desistiu de 61 resultados 22 bolas com cinco quatro e cinco seis. Ele havia atingido seus cinquenta em apenas 18 bolas.

A Índia terminou com 237 e venceu o jogo por 16 corridas.

3. KL RAHUL – 18 BALS VS SCOTLAND, 2021

KL Rahul chega a esta lista com cinquenta de 18 bolas que se registraram contra a Escócia em Dubai durante a Copa do Mundo T20 de 2021.

A Índia eliminou a Escócia por apenas 85 corridas e, em seguida, para obter um impulso em sua taxa de execução líquida, os homens de azul saíram todas as armas em chamas. Rahul atingiu seis e três em seus ingressos para levar a Índia para casa em apenas 6,3 overs.

2. Abhishek Sharma – 17 Balls vs England, 2025

O titular de Zurdo Abhishek Sharma chegou ao recorde do segundo T20I cinquenta para um batedor indiano em fevereiro de 2025 em um T20I contra a Inglaterra no Estádio Wankhede em Mumbai.

Sharma empatou nos jogadores de boliche, Jofra Archer, Mark Wood e Jamie Overton para chegar a meio século em apenas 17 bolas. Seu ataque promoveu o poder total da Índia para 95 corridas!

1. Yuvraj Singh – 12 Balls vs England, 2007

Yuvraj Singh tem o recorde mais rápido no críquete T20i para um batedor indiano e um batedor de uma nação membro. Ele alcançou esse feito histórico contra a Inglaterra durante a Copa do Mundo T20 2007.

Yuvraj entrou para atingir em 17 anos e foi destruído em jogadores de boliche ingleses imediatamente. Nos 19 das entradas, ele se tornou o primeiro batedor a chegar a seis seis em um T20i de Stuart Broad Bowling e alcançou seu meio século em apenas 12 bolas.

Ele terminou com 58 (16) para levar a Índia a 218. Mais tarde, a Índia venceu o jogo por 18 corridas.

O recorde de todo o tempo de Yuvraj no críquete T20i dos cinquenta mais rápido foi quebrado pelo Nepal Air Dies Singh Airee durante os jogos asiáticos de 2023 na China contra a Mongólia.

(Todas as estatísticas atualizadas até 2 de fevereiro de 2025)

