Os 6 principais rebatedores indianos com a maioria dos seis em uma entrada no T20i Cryket

Apenas quatro batedores indianos atingiram 10 ou mais seis em uma entrada no críquete T20i.

A Índia é uma das maiores potências do críquete T20i. Uma vez conhecidos por sua abordagem conservadora de rebatidas nesse formato, eles mudaram completamente um estilo mais agressivo no T20Is.

Depois de conquistar dois títulos da Copa do Mundo do T20 da CPI, a Índia produziu alguns dos mais destrutivos batedores T20 nos últimos 18 anos, incluindo Rohit Sharma, Yuvraj Singh, Ms Dhoni e Hardik Pandya, entre outros. Esses batedores forjaram alguns golpes estrelas.

Nessa nota, vamos dar uma olhada nos seis melhores batedores indianos que atingiram a maior quantidade de seis em uma entrada no críquete T20i.

Os seis melhores batedores indianos com a maioria dos seis em uma entrada no críquete T20i:

6. Sanjuu Samson – 9 Sixes vs África do Sul, Joanesburgo,

Sanju Samson finalmente mostrou consistência no críquete T20i em 2024. Ao abrir os ingressos, ele jogou uma brilhante bolas de 109* 56 contra a África do Sul em Joanesburgo. Seu golpe incluiu seis quatro e nove seis.

O jogador de críquete de Kerala acrescentou 210 corridas para o segundo Wickt com Tilak Varma, ajudando a Índia a atingir um total de 283 corridas. Graças a um sólido desempenho de boliche na segunda entrada, os visitantes venceram o jogo por 135 corridas.

5. Suryakumar Yadav – 9 Sixes vs Sri Lanka, Rajkot, 2023

Fazendo sua estréia internacional em 2021, Suryakumar Yadav rapidamente se estabeleceu como um dos pilares de críquete T20i.

O terceiro século de Yadav produziu contra o Sri Lanka em Rajkot em 2023, onde marcou 112 bolas invictas 51, incluindo nove massa seis. Sua heroicidade ajudou a Índia a atingir um desanimador total de 228 corridas. A Índia finalmente venceu o jogo por 91 corridas e Suryakumar foi nomeado jogador de jogo.

4. Tilak Varma – 10 Sixes vs África do Sul, Joanesburgo, 2024

Tilak Varma marcou um segundo século consecutivo contra a África do Sul em Joanesburgo em 2024.

Conhecida por sua capacidade de girar a greve e jogar o papel de Anchor, Tilak apresentou ao mundo a esmagar 10 seis em suas entradas invictas de 107 corridas.

3. Sanjuu Samson – 10 seis contra a África do Sul, Durban,

Sanju Samson estava no seu melhor contra a África do Sul em Durban T20I em 2024, quebrando 107 50 -Ball Races.

Seus ingressos, que incluíram sete quatro e 10 seis, ajudaram a Índia a vencer o jogo de forma convincente para 61 corridas. Ele foi nomeado jogador de jogo por seus excelentes esforços.

2. Rohit Sharma – 10 Sixes vs Sri Lanka, Indore, 2017

O ex -capitão da Índia, Rohit Sharma, foi imperativo contra o Sri Lanka no segundo T20i da série de 2017.

Quando você abriu os ingressos em um amigável Wickt para os rebatedores de Indore, Rohit deu um golpe fantástico de 118 corridas de 43 bolas, que incluíram 12 quatro e 10 seis, ajudando a Índia a estabelecer um total de 260 corridas nos primeiros ingressos. Rohit também atingiu a ton T20i mais rápida por uma massa indiana nesta partida em apenas 35 entregas.

Os anfitriões finalmente selaram o jogo para 88 corridas.

1. Abhishek Sharma – 13 Sixes vs Inglaterra, Mumbai, 2025

Abhishek Sharma tem o registro de atingir a maior parte dos seis em uma entrada T20I por um batedor indiano. A esquerda -Hander criou a história quebrando 13 seis contra a Inglaterra em Mumbai em 2025.

A Índia começou um forte começo em suas entradas, publicando 95/1 no jogo do poder. Abhishek Sharma estrelou os anfitriões, marcando 135 de 54 bolas, seu golpe, incluindo sete quatro e 13 seis. Ele ajudou a Índia a alcançar 247 corridas e, finalmente, a vencer 150 corridas. Nos ingressos, Abhishek registrou a segunda cinquenta e cem para um batedor indiano, e também a maior pontuação individual de um batedor indiano no T20Is.

(Todas as estatísticas são atualizadas até 2 de fevereiro de 2025)

