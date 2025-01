Os 7 triplos-duplos de Cade Cunningham nos dizem O QUE está acontecendo com o Detroit Pistons? | O grande número

‘Top 10’ e ‘Detroit Pistons’ não são duas palavras que você ouve juntas com frequência, mas Cade Cunningham levou os Pistons a um recorde de 21-19 e a um ataque próximo ao top 10 até agora nesta temporada. Terceiro na NBA em triplos-duplos e melhorando estatisticamente em várias categorias importantes desde a temporada passada, Cade Cunningham merece o prêmio de Jogador Mais Melhorado da NBA? Ou será que um jogador que finalmente atinge o seu potencial três anos depois de ter sido escolhido como número 1 não se qualifica para algo como “mais melhorado”? Tom Haberstroh e Dan Devine respondem a essas perguntas e muito mais com a Big Issue desta semana.

Dan traz mais quatro números para a mesa para perguntar o que veio primeiro no sucesso de Detroit nesta temporada: o chute melhorado de Cade Cunningham ou os Pistons o cercando com vários arremessos de 3 pontos? A galinha ou o ovo? Talvez nem importe, desde que os Detroit Pistons comam ovos no café da manhã em Motor City.

Para encerrar, a dupla analisa suas competições de over/unders e faz duas novas escolhas centradas em Detroit.

(13:49) O grande número: 7

(5:05) Cunningham deveria ganhar o prêmio de Jogador Mais Melhorado?

(15:30) Os números pequenos: 113,5

(20:24) Os números pequenos: 8,1

(24:04) Minijogo Cade Cunningham

(26:22) Os números pequenos: 37,6

(30:24) Os números pequenos: 5,9

(37:32) Detroit Pistons acima/abaixo

Cade Cunningham, do Detroit Pistons, reage durante um jogo contra o New York Knicks em 13 de janeiro de 2025. (Foto de Dustin Satloff/Getty Images)

🖥️ Assista a este episódio completo no YouTube

Confira o restante da família de podcasts do Yahoo Sports em ou em Podcasts de esportes do Yahoo