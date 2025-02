Os 76ers Joel Embiid Records de 29 pontos duplos duplos em troca da ausência de 15 jogos como Philly Tops Mavericks

A estrela do Philadelphia 76ers, Joel Embiid, colocou 29 pontos, 11 rebotes, 10 assistências e um assalto ao retornar da ausência de 15 lesões nos jogos na terça-feira, o que leva sua equipe a uma vitória por 118 a 116 sobre o Dallas Mavericks.

Embiid jogou 36 minutos, uma alta da temporada, e fez 12 de suas 23 tentativas de gol. Ele também disparou 4 por 9 da linha de lance livre, mas, dado o quão bom ele jogou, especialmente em comparação com seus retornos anteriores de ausências prolongadas, o Sixers provavelmente não está muito preocupado com isso.

O maior cubo de Embiid foi uma bandeja de motocicleta com 22 segundos no quarto trimestre:

Em termos gerais, Embiid parecia confortável, segura e leve nos pés. Uma vitória de dois pontos contra um time de abreviação muito curto, com o recém -adquirido Anthony Davis e Caleb Martin, além de Dereck Lively II, PJ Washington e Dwight Powell, geralmente não é a causa da celebração, Mas parece basicamente basicamente para si mesmo.

E, dado que esta temporada se foi, a Filadélfia receberá qualquer vitória que possa ser obtida.

O Embiid pode permanecer no chão?

Este foi o 49º jogo do Sixers, e foi a 14ª aparência do Embiid. Seus 15 anos não chegarão até que eles visitem Detroit na sexta -feira, como o técnico Nicks disse aos jornalistas após o jogo (Através de Derek Bodner de Phly) Que o grande homem sairá quando for o apresentador do Miami Heat na quarta -feira, já que é a segunda noite de uma conseqüência.

Embiid havia sido reservado desde 4 de janeiro. Inicialmente, eu estava sem alinhamento devido a um pé esquerdo de saia, mas enquanto eu estava trabalhando nessa lesão, a equipe anunciou É janeiro. 17 que ele “experimentou um aumento no inchaço no joelho esquerdo”.

Os Sixers foram de 5 a 10 durante essa ausência e têm 20 a 29 anos depois de derrotar Dallas, mas ultimamente eles estão jogando melhor. Eles haviam vencido quatro jogos consecutivos antes de uma derrota de 137-134 contra o Denver Nuggets na última sexta-feira e Uma perda de 118-110 Para o Boston Celtics no domingo.

Cerca de 60% da estrada durante a temporada, os três grandes nomes de Embiid, Tyrese Maxey e Paul George, da Filadélfia, registraram apenas 192 minutos juntos. O trio apareceu em 10 jogos juntos, mas desde que George ficou ferido no primeiro deles e Embiid foi expulso de um e deixou o outro com uma lesão, ele realmente só tem finalizado Sete jogos. O Sixers teve 6-1 nesses jogos, incluindo uma vitória de 118 a 114 contra o Celtics do atual campeão no dia de Natal. (George perdeu seus últimos cinco jogos com uma lesão nos dedos).

Como os 76ers abordarão o prazo de troca?

Dado o recorde decepcionante da equipe e os problemas de lesão do Embiid e o interesse relatado de outras equipes em seus jogadores, a Filadélfia é um Equipamento fascinante para monitorar enquanto o prazo de troca está se aproximando da quinta -feira. No entanto, parece que o escritório principal de Daryl Morey ainda quer salvar nesta temporada.

Idealmente, o triplo doble de Embiid contra o Mavericks será o começo de algo e o Sixers poderá fazer upload de vários pontos na classificação. Neste momento, eles estão no 11º lugar na Conferência Leste, três jogos atrás do oitavo lugar Orlando Magic.

Ele O comércio que a Filadélfia fez na terça -feira poderia ajudar. Aquele que deixa Caleb Martin, um sólido jogador que se juntou à equipe com um contrato no verão passado, mas não interpreta desde 12 de janeiro devido a uma lesão no quadril, não tem o mesmo tipo de gravidade de tiro que o recém – Adquiriu Grimes, uma asa plug-and-play que parece um ajuste ideal com Embiid, Maxey e George.

Os Sixers também não terminaram. O atacante KJ Martin foi incluído como “não na equipe” na terça -feira e Kyle Neubeck de Phly Que isso se deveu a uma troca pendente, acrescentando que foi vista deixando a areia menos de 45 minutos antes da ponta.

A Filadélfia está considerando várias negociações e deve terminar um deles na quarta -feira, De acordo com Jake Fischer by Stein Line. Phly relatou que o contrato provavelmente dará à equipe maior flexibilidade financeira. Após a primeira operação, o Sixers está sob o primeiro avental e US $ 6,5 milhões no imposto de luxo. A próxima em teoria pode tirar completamente o Sixers do imposto e estabelecer outro movimento.

Agora, mais do que qualquer outro momento do que foi principalmente uma maldita temporada, a Filadélfia está viva com possibilidade. Maxey, que terminou com 33 pontos em 13 de 22 chutes, quatro rebotes, 13 assistências e dois assaltos em 40 minutos contra os Mavs, tem jogado sua mente recentemente. Numerosos jogadores do Sixers, do veterano Eric Gordon (antes de perder os dois últimos jogos com dor no joelho, de qualquer maneira) ao novato Justin Edwards, eles também estão prosperando. Grimes é uma boa obtenção e, nos próximos dias, descobriremos se o escritório principal tiver mais truques sob a manga.

No entanto, mais importante do que tudo o que parece que Embiid se tornou mais forte do que a última vez que o vimos. Vamos ver como isso suporta.