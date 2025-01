Os 76ers surpreendem os melhores cavalheiros da NBA, acertando 21 cestas de três pontos na vitória por 132-129

O Philadelphia 76ers e seus fãs tiveram uma ideia do que poderia ter acontecido na noite de sexta-feira.

Não, os “três grandes” que os Sixers imaginavam levar nesta temporada para uma corrida pelo título da Conferência Leste e pelo Campeonato da NBA não estavam no chão juntos.

Mas dois de três não foram ruins contra o Cleveland Cavaliers. (A tara de carne de um cantor falecido eu poderia ter ficado orgulhoso.) Na verdade, foi o suficiente para os Sixers vencerem o time empatado com o maior recorde da NBA.

Paul George marcou 30 pontos, acertando 6 de 11 em 3, e Tyrese Maxey somou 29 com sete assistências. No lugar de Joel Embiid, com inchaço no joelho esquerdo, Kelly Oubre Jr. fez a terceira função com 22 pontos e 13 rebotes, enquanto Guerschon Yabusele marcou 12 pontos com 13 rebotes, levando à vitória por 132 a 129 no Wells Fufer Center .

O Cavs obteve uma vantagem de 28-23 em uma cesta de três pontos de Sam Merrill faltando três minutos para o fim do primeiro quarto, mas o Philadelphia teve uma corrida de 16-5 a partir daí para encerrar o quadro de abertura alimentado por 3S de Maxey, Eric Gordon e Justin Eduardo.

No segundo quarto, o Cleveland acertou seis 3 3s a caminho de superar os Sixers por 34-25 e entrar no intervalo com uma vantagem de 67-64. O placar estava próximo, mas será que os Cavaliers voltariam a se afirmar no segundo tempo, como tantas vezes fizeram nesta temporada?

Com George e Oubre liderando, isso não aconteceu. George marcou 14 no terceiro quarto, enquanto Oubre somou nove e o Philadelphia terminou o terceiro com uma vantagem de 98-96.

Apesar de uma temporada decepcionante até agora, os torcedores dos Sixers puderam sentir uma vitória no alcance e foram fortes durante todo o quarto período, mesmo com o Cleveland assumindo uma vantagem de 116-110 faltando seis minutos para o final de uma cesta de três pontos de Ty Jerome. Mas a Filadélfia se recuperou para marcar os próximos sete pontos, assumindo a liderança em um Gordon 3 (que foi 4 de 4 atrás do arco).

A partir daí, os Sixers não perderam a liderança e aumentaram a margem de oito pontos faltando menos de dois minutos para o fim. Os Cavs conseguiram um, 127-126, em outro 3 de Jerome, mas Maxey encerrou o jogo com quatro lances livres. Donovan Mitchell acertou mais 3 para dar ao Cleveland uma chance de empate ou vitória, mas o lance livre de Edwards a 1,1 segundos do fim deu a vitória ao Philadelphia.

Mitchell terminou com 37 pontos e sete assistências, enquanto Jerome marcou 33 fora do banco para o Cavs, que caiu para 36-8. Darius Garland somou 26 pontos e mais sete assistências. Mas Evan Mobley perdeu seu segundo jogo consecutivo devido a uma distensão na panturrilha direita e Jarrett Allen marcou apenas oito, apesar de uma aparente incompatibilidade contra Yabusele.

O 76ers melhorou para 16-27, mas ainda precisa ser considerado para o 11º lugar na Conferência Leste.

Ambas as equipes terão que jogar o segundo tempo consecutivo no sábado. Cleveland recebe o Houston Rockets (29-14), enquanto Filadélfia visita o Chicago Bulls (19-26, dois jogos à frente dos Sixers).