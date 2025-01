Os árbitros aparentemente perderam um pênalti que tirou Jared Goff do jogo por um breve período.

Jared Goff (16) do Detroit Lions reage após lançar uma interceptação contra os Commanders. (Foto de Gregory Shamus/Getty Images)

Jared Goff fez uma interceptação terrível e as coisas ficaram ainda piores para ele.

O quarterback do Detroit Lions o perseguia no retorno da interceptação quando o linebacker do Washington Commanders, Frankie Luvu, o atingiu com força na cabeça. Os comandantes marcaram, Goff foi levado à tenda médica azul para ser avaliado por uma concussão e, pior, provavelmente deveria ter sido um pênalti para Washington.

O especialista em arbitragem da Fox, Mike Pereira, disse que, como Luvu acertou Goff na cabeça, deveria ter sido uma penalidade de 15 jardas, o que teria anulado o touchdown, embora Washington tivesse mantido a posse de bola.

“Isso deveria ter sido chamado”, disse Pereira.

Goff entrou na tenda médica, mas saiu de capacete, um bom sinal para os Leões. Teddy Bridgewater, recentemente contratado depois de treinar seu time do ensino médio para um campeonato estadual na Flórida, substituiu Goff. E os Leões fizeram uma grande jogada com Goff no banco, com Jameson Williams marcando em uma corrida de 61 jardas no reverso.

Os Leões e Comandantes marcaram muitos pontos no primeiro tempo. Parece que alguns pontos do Commander deveriam ter retornado devido a uma penalidade.