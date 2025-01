Os Cavaliers venceram o Thunder em confronto entre os melhores times da NBA

Os Cavaliers venceram uma luta de luta livre na quarta-feira. (Foto de Jason Miller/Getty Images)

O Cleveland Cavaliers pode reivindicar oficialmente o título de melhor time da NBA. Por agora.

O Cavs derrotou o Oklahoma City Thunder por 129 a 122 na quarta-feira, em um confronto que fez jus à fama de ser o melhor do Leste enfrentando o melhor do Oeste. Normalmente você tem que esperar pelas finais da NBA para esse tipo de jogo.

Eles conseguiram uma seqüência de 15 vitórias consecutivas para o Thunder e continuaram uma seqüência de 11 vitórias consecutivas para o Cleveland. Os Cavaliers estão agora com 32-4 e em sua segunda seqüência de vitórias consecutivas de dois dígitos na temporada.

No final do primeiro quarto, o Thunder liderava por sete. No final do segundo, os Cavaliers venceram por três. No final do terceiro, os Cavaliers lideravam por um, depois perderam a liderança na primeira posse de bola do OKC no quarto. Nenhuma das equipes liderou por dois dígitos e a liderança foi trocada 30 vezes.

O melhor ataque da NBA venceu a melhor defesa da NBA, com mais um confronto agendado em pouco mais de uma semana. Contudo, poucos observadores ficariam surpreendidos se estas equipas jogassem quatro a sete vezes mais.

Foi definitivamente o jogo dos Cavaliers em jogo, com cada equipe arremessando mais de 50% em 90 tentativas de field goal. Como alguns notarão, o Thunder entrou no jogo sem jogadores importantes como Chet Holmgren e Alex Caruso, e quase compensou com seu terceiro melhor desempenho de arremessos da temporada. Infelizmente, o ataque dos Cavaliers acabou sendo muito confortável, com a torcida da casa atrás deles.

Jarrett Allen liderou os Cavaliers na pontuação com 25 pontos em 9 de 11 arremessos, além de 12 rebotes, seis assistências e três roubadas de bola. Ele se beneficiou das 36 assistências dos Cavaliers em 47 gols de campo, encontrando lacunas na defesa do OKC que sugou a vida da maioria dos times que eles jogaram.

O Thunder pode ter Holmgren e/ou Caruso de volta a tempo para o jogo da próxima quinta-feira, mas a quarta-feira mostrou que os dois times não precisam estar 100% para se divertir. Embora o Thunder tenha perdido, eles deixaram a arena com poucos motivos para pensar que não são o melhor time do Oeste.