Os Cavs mostram que são legítimos candidatos ao título e imaginam uma dupla Wemby-Zion em San Antonio | Programa de Kevin O’Connor

Neste episódio do Kevin O’Connor Show, Tom Haberstroh fala sobre o clássico instantâneo entre Cleveland Cavaliers e Oklahoma City Thunder e, claro, os últimos rumores comerciais à medida que nos aproximamos do prazo. Kevin e Tom concordam, após a vitória de quarta-feira à noite, que o Cleveland Cavaliers é um verdadeiro candidato ao título da NBA. KOC observa que a profundidade dos Cavs está repleta de heróis desconhecidos como Ty Jerome e Dean Wade. Eles sabem que o confronto pode não ser o mais sexy em termos de audiência na TV, mas quem se importa! Ambos querem ver essas duas equipes se enfrentando novamente em junho e, felizmente para os fãs, essas duas equipes se enfrentarão novamente na próxima semana (se ao menos Chet Holmgren estivesse saudável!)

Os caras analisaram as chances do New Orleans Pelicans realmente transferir Zion Williamson, agora que ele está de volta à escalação e está ótimo. A ideia de Tom: Por que os Spurs não deveriam tentar pelo Zion? A combinação de Williamson e Wemby pode ser o equivalente moderno de Shaq-Kobe quando se trata de duplas imparáveis. A conversa comercial não parou por aí, com cada um dos caras dando sua opinião sobre onde Bradley Beal e Jimmy Butler poderiam acabar também. Enquanto os fãs do Golden State Warriors querem que Steph Curry obtenha ajuda, os caras explicam por que o GSW consegue ficar parado. E por falar em “Pat”, Riley e o Miami Heat podem estar melhor apostando em Cooper Flagg agora. Tom e Kevin, que acabaram de assistir ao último jogo de Duke, falam sobre o talentoso jovem de 18 anos.

Os jogadores do Cleveland Cavaliers, Jarett Allen e Donovan Mitchell, comemoram após a vitória de seu time na noite de quarta-feira contra o Oklahoma City Thunder. (Foto AP/Sue Ogrocki)

(1:45) – Cavaliers vencem Thunder e mostram que são legítimos

(17:40) – Wemby não é páreo para Giannis no confronto Spurs-Bucks

(26:40) – Zion Williamson retorna, o NOP deveria vender em alta?

(35:30) – Por que os Warriors precisam mudar agora

(40:35) – As últimas notícias sobre os rumores comerciais de Jimmy Butler e Bradley Beal

(50:05) – Cooper Flagg, ainda é definitivamente o melhor da turma de draft deste ano.

(55:30) – Reed Sheppard recupera ritmo na G-League

