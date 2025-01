Os Chiefs venceram as contas por centímetros, mas mostram que estão quilômetros de distância, enquanto a busca pelo trigêmeo histórico continua

Kansas City, Missouri – Agora sabemos por que demorou tanto tempo. Em uma parte inexplorada do universo do futebol americano, descobrimos em tempo real por que foi quase impossível ganhar três campeonatos seguidos.

Quase tudo tem que correr bem. Isto é para começar. O Kansas City Chiefs levou essa declaração ao limite mais uma vez no domingo à noite no campeonato da AFC.

Mas o que mais você esperaria? Ao vencer o Buffalo 32-29, o Chiefs venceu pela décima segunda vez nesta temporada em um jogo de posse sem perder. A sequência agora é de 17 jogos desse tipo desde a última temporada.

Isso é o que eles fazem. Esses são eles. Eles agora estão contemplando a história dentro de duas semanas em Nova Orleans. Não houve trigêmeos em Futebol universitário na era do serviço de notícias (desde 1936). Não aconteceu no NFL nele Supercezón tempo (desde 1966). Mas como o mundo já sabe, uma franquia nascida no Texas, um longo sofrimento aqui no oeste e agora uma dinastia em andamento é esse Perto de Star Trekking Football.

Você sabe, chegue onde nenhuma franquia chegou antes: três Super Bowls seguidos.

Kansas City é o primeiro time a fazer um terceiro jogo consecutivo Supercezón Depois de vencer os dois anteriores. Este é o quinto Super Bowl do Chiefs desde 2019. O Campeonato da AFC foi o sétimo desde 2018.

Isso é uma dinastia de acordo com qualquer definição. Você simplesmente não tenta dobrar o que os chefes armados ultimamente.

“Você pensa em todos os altos e baixos que passou durante a temporada”, disse o técnico do Chiefs, Andy Reid. “As lesões, todas essas coisas. As coisas precisam acontecer da maneira certa. A margem de ganhar ou perder nesta liga é muito pequena. A paridade é incrível. É assim que os comissários e os proprietários queriam”.

A vitória dos chefes quebrou barreiras, registros e, no final, corações. Pergunte a Buffalo e Campo de Campo Josh Allen, que agora tem 0-4 marca Nos playoffs para Patrick Mahomes e os Chiefs.

“Ele fez tudo o que estava ao seu alcance”, disse seu parceiro Von Miller sobre Allen.

Claro, não foi suficiente. Aparentemente, nunca é para uma franquia que esteve sem um lugar no Super Bowl. Eles estavam próximos, dominaram o terceiro trimestre, liderados no final do terceiro trimestre e empataram seis minutos até o final.

Pergunte a Mahomes que nunca lançou menos jardas na temporada regular e nunca venceu mais jogos.

Peça a Old Wise Reid, que venceu o jogo 301 de sua carreira, para aproximá -lo de um jogo de trigêmeos sem precedentes. Então, o treinador do Chiefs se tornou um filósofo de rua.

“Isso literalmente reduziu a uma polegada”, disse Reid. “Alguns desses jogos são de partir o coração e tenho muitas coisas para rasgar”.

Eu não estava brincando sobre seu peso ou polegadas. Os Bills apresentaram duas quartas tentativas de oportunidade no Yarda 5 dos chefes de touchdowns no segundo tempo.

Mas o jogo tornou -se a favor de Kansas City no início do último trimestre, quando Allen foi preso em quarto e 1 no Yara 41 de Kansas City. O ataque de Allen estava tão perto do marcador da primeira tentativa que uma repetição foi ordenada. Ele, eles falharam pelo que parecia uma polegada.

A perda de bola resultante nas peças preparou os Chiefs para uma curta série de touchdown que os colocou em 29-22. Eles nunca os seguiram novamente.

Após um passe de touchdown de Allen em quarto e 4, que empatou o marcador por 29-29 com seis minutos restantes, Mohamses liderou o Chiefs no que hoje é a série obrigatória para vencer o jogo.

O gol de 35 anos de Harrison Butker foi a pontuação vencedora quando falta de 3 minutos e meio. Ao deixar o aviso de dois minutos, a temporada e a história das contas estavam em jogo. No quarto e gol do coordenador defensivo do Buffalo 47 Chiefs, Steve Spagnuolo, fez uma carga.

Pressão, Allen lançou um passe desesperado para a ala fechada Dalton Kincaid que ficou aquém. Então, os chefes sangraram os últimos 1:54 em sete peças.

“Eu amo essa defesa, cara”, disse a ala Jason Kelce, jogador secundário no domingo aos 35 anos. “Em espaguete, confiamos.”

Graças à defensiva dos espaços, tem sido uma equipe dos chefes que não dependia de Mohamses o tempo todo. Mais importante, eu não precisava depender de Mohamses o tempo todo. Os Chiefs quebraram um recorde da NFL em oito jogos sem perder a bola até que o marechal de campo perdeu a bola no primeiro tempo.

Para tornar essa raça possível, a franquia optou por manter o ataque defensivo Chris Jones, o que fez a diferença, enquanto desenvolvia pessoas como a primeira rodada de 2022, George Karlaftis, como uma ala defensiva. Jones está perseguindo um terceiro anel. Karlaftis está empatado no segundo lugar dos playoffs em Tacle for Lot. Ele foi o jogador que se aproximou mais de Allen, forçando o último lançamento desesperado.

Eles mudaram para o antigo receptor de Andre Hopkins. Eles assinaram o agente livre não recrutado Nikko Remigio. Foi Remigio quem retornou uma folga de 44 jardas para preparar a pontuação que apresentou o Chiefs por 21 a 10.

“Ser capaz de ficar no topo é mais difícil do que chegar lá”, disse Remigio. “Eles (chefes) pegaram o homem da fórmula. Eles sabem como fazê -lo.

“Acho que é a melhor coisa a jogar para esse time. Nunca estamos fora do jogo”.

A peça central não pode ser esquecida. Mohamses já teve 12 unidades em sua carreira nos playoffs, com sua equipe perdendo por oito pontos ou menos no último trimestre e tempo extra. O resultado dessas 12 séries é: uma autorização, seis touchdowns da vantagem e cinco gols de campo que amarraram o jogo.

Sim, tudo teve que ir um pouco.

E a equipe que parte do país pode estar cansada, não se importa com o que você pensa neste momento.

Os chefes (e Mahomes) recebem todas as ligações? Desde 2018, Kansas City lidera a liga em pênaltis.

“Se você não te odeia, você não é o melhor”, disse Corner Trent McDuffie. “Meu irmão era fã dos Patriots quando Tom Brady estava lá. Eu costumava odiar os patriotas. Estar nessa posição de ser ‘que’ todo mundo odeia é um ótimo sentimento”.

Setenta dias atrás, os Bills abonaram os chefes sua primeira derrota na temporada regular. Allen eclodiu na defesa de Kansas City naquela noite para alcançar o touchdown decisivo que pelo menos deu aos Bills esperança de que eles finalmente tivessem superado os Chiefs.

Os Bills terão outra temporada baixa para pensar sobre isso. Você só precisa de mais uma vitória em Kansas City para fazer história no futebol, não apenas NFL história.

Quem devemos duvidar deles?