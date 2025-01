Os cinco favoritos ao título individual masculino no Aberto da Austrália de 2025

Jannik Sinner está pronto para defender seu título no Aberto da Austrália 2025.

O primeiro Grand Slam Major do ano civil de 2025 está no horizonte, já que o Aberto da Austrália de 2025 está marcado para começar em 12 de janeiro. As estrelas do tênis de todo o mundo estarão desesperadas para colocar as mãos na prata e em alguns dos maiores nomes. competirá no torneio.

O atual campeão Jannik Sinner jogará sua primeira partida da temporada, perdendo a United Cup e o Brisbane International. Seu triunfo incluiu derrotar Novak Djokovic, dez vezes vencedor do Aberto da Austrália, nas semifinais e Daniil Medvedev na final.

O sérvio, potencialmente em fim de carreira, busca seu 100º título e seu 25º Grand Slam. Retornando à Rod Laver Arena, ele terá sua tarefa dificultada com vários cabeças-de-chave competindo pelo troféu.

Nesse sentido, vamos dar uma olhada nos cinco principais favoritos ao título individual masculino no Aberto da Austrália de 2025.

5.Taylor Fritz

LONDRES, INGLATERRA – 4 DE JULHO: Taylor Fritz dos Estados Unidos em ação contra Arthur Rinderknech da França na partida da segunda rodada de simples masculino durante o quarto dia do Campeonato de Wimbledon de 2024 no All England Lawn Tennis and Croquet Club em 4 de julho de 2024 em Londres, Inglaterra. (Foto de Daniel Kopatsch/Getty Images)

Taylor Fritz foi um dos jogadores que mais melhorou no ano passado e o americano agora tentará converter sua boa forma em resultados vencedores do campeonato. Fritz ficou terrivelmente aquém duas vezes em 2024, no Aberto dos Estados Unidos e depois no ATP Finals, perdendo para Jannik Sinner em ambos os aspectos na final.

Com bastante exposição nos maiores palcos, Fritz espera ter um início forte no Aberto da Austrália. Ele começou a nova temporada com uma vitória do time dos EUA nas finais da United Cup, onde derrotou Hubert Hurkacz para ajudar seu time a erguer o troféu.

4. Daniel Medvedev

Daniil Medvedev (créditos-Getty Images)

Daniil Medvedev, conhecido por dar o seu melhor quando é mais importante, saiu do radar no ano passado. 2024 foi um ano incomum para os russos: eles não causaram o impacto que se esperava deles. Medvedev começa 2024 com uma nota positiva, mas perde para Sinner na final do Aberto da Austrália.

O pouco convencional russo vingou-se do italiano ao derrotá-lo nas quartas-de-final de Wimbledon, mas enfrentou a ira de Alcaraz nas semifinais. Sinner mais uma vez o superou no Aberto dos Estados Unidos e no Masters de Xangai.

Durante este período, Medvedev sofreu várias saídas precoces, mas conseguiu permanecer na 5ª posição no ranking da ATP. Com a aproximação do Aberto da Austrália, ele tentará melhorar seu desempenho do ano passado e aumentar seu número de Grand Slams.

3. Novak Djokovic

Novak Djokovic (Crédito: Getty Images)

Novak Djokovic é o melhor que já jogou na Rod Laver Arena e pode estar lá pela última vez. Como recordista de 10 títulos AO, Djokovic buscará um último grito para terminar no topo. Uma vitória no Aberto da Austrália de 2025 lhe daria o 100º título da carreira e o 25º Grand Slam, o que seria um final de conto de fadas para uma carreira ilustre.

No entanto, a má forma e a falta de tempo de jogo adequado podem prejudicar o sérvio. Ele foi eliminado por Sinner no ano passado nas semifinais e terá que competir com uma escalação formidável, já que atualmente está em sétimo lugar. A fraternidade do tênis espera que Djokovic silencie seus críticos e mostre sua magnificência potencialmente pela última vez em Melbourne.

2. Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz (créditos-Getty Images)

Carlos Alcaraz, quatro vezes vencedor do Grand Slam, ainda não venceu o Aberto da Austrália e estará desesperado para completar o Golden Slam. No AO 2024, o Alcaraz foi surpreendido por Alexander Zverev nas quartas de final. O espanhol faltou à United Cup e à competição internacional em Brisbane e espera-se que esteja revigorado e ansioso para ir para a Austrália.

Alcaraz fechou o ano de forma interessante. Depois de perder o ouro olímpico para Djokovic em Paris, o espanhol enfrentou uma eliminação na segunda rodada do Aberto dos Estados Unidos e perdeu o Six Kings Slam para Sinner e o Shanghai Masters. No entanto, dado o seu tremendo temperamento, espera-se que o duas vezes vencedor de Wimbledon dê tudo de si em Melbourne.

1. Pecador Jannik

Jannik Sinner (Crédito: Getty Images)

O atual número um do mundo entra no Aberto da Austrália como grande favorito, dada sua seqüência roxa desde 2024. O atual campeão derrotou Andrey Rublev, Novak Djokovic e Daniil Medvedev para erguer seu primeiro troféu de Grand Slam. Jannik Sinner terminou o ano em alta ao vencer o Aberto dos Estados Unidos.

2024 demonstrou a capacidade do italiano de se isolar do ruído externo e se concentrar apenas no jogo. Ele não deixou que a controvérsia sobre o escândalo de doping o incomodasse e provou que seus inimigos estavam errados ao vencer imediatamente em Cincinnati e depois erguer o troféu em Flushing Meadows. Espera-se que o cabeça-de-chave mantenha a boa forma no novo ano e comece a temporada com força.

