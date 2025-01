Os cinco gols mais rápidos marcados na história de Mohun Bagan x East Bengal Kolkata Derby

O Kolkata Derby, a rivalidade mais acirrada do futebol indiano, teve alguns gols rápidos ao longo dos anos.

Uma das rivalidades mais antigas e premiadas do futebol indiano, o Kolkata Derby testemunhou inúmeros momentos emocionantes. Seja na I-League no passado ou na Super League indiana nos últimos anos, os gols rápidos têm um lugar especial para definir o tom das intensas batalhas entre o East Bengal FC e o Mohun Bagan Super Giant.

Considerada uma das rivalidades mais acirradas da história do futebol asiático, a partida tem imenso significado cultural para seus torcedores. Como qualquer rivalidade, cada lado teve os seus períodos dominantes ao longo dos anos, com muitos golos marcados por ambos os lados um contra o outro.

Aqui está uma olhada nos cinco gols mais rápidos nesta rivalidade histórica nas eras I-League e ISL:

5. Azharuddin Mallick (13 minutos, 16 de dezembro de 2018, I-League)

Em quinto lugar está o gol de Azharuddin Mallick aos 13 minutos pelo Mohun Bagan AC contra o East Bengal no I-League Kolkata Derby na temporada 2018-2019. O golo somou-se à rica trama de momentos do derby, em que o centroavante deu a vantagem inicial.

Os seus esforços exemplificaram a paixão e a intensidade que definem estes encontros. No entanto, o gol de Mallick foi em vão, já que Bengala Oriental reinou vitoriosa com uma vitória por 3 a 2, apesar da recuperação tardia de Mohun Bagan.

4. Roy Krishna (12 minutos, 27 de novembro de 2021, ISL)

Conhecido por sua velocidade e precisão, Roy Krishna marcou um gol aos 12 minutos para o ATK Mohun Bagan, registrando oficialmente o quarto gol mais rápido na rica história do Derby de Calcutá. Krishna, jogador conhecido por mostrar capacidade de estar à altura nas grandes partidas, abriu o placar para sua equipe graças à assistência de Pritam Kotal.

O gol do fijiano foi outro momento crucial em um dos clássicos mais disputados da história recente da ISL. Seu gol foi parte de uma vitória impressionante por 3 a 0 dos Mariners sobre os Torchbearers.

3. Ajay Chhetri (3º minuto, 3 de fevereiro de 2024, ISL)

Entre os três primeiros colocados está Ajay Chhetri, do East Bengal FC, que marcou cedo contra Mohun Bagan, marcando um gol aos três minutos em um emocionante ISL Kolkata Derby. Chhetri demonstrou sua habilidade de encontrar espaço e desferir um chute poderoso ao gravar seu nome como artilheiro nesta rivalidade acirrada.

Aproveitando um passe do lateral-esquerdo Nishu Kumar, o meio-campista do East Bengal ajudou seu time a abrir o placar. Embora a partida tenha terminado empatada em 2 a 2, a partida ainda é lembrada com carinho pelo gol de Chhetri aos 3 minutos.

2. Jamie Maclaren (segundo minuto, 11 de janeiro de 2025, ISL)

Jamie Maclaren, representando Mohun Bagan Super Giants, gravou seu nome na história do Kolkata Derby com uma finalização clínica no segundo minuto contra East Bengal na temporada ISL 2024-2025. O avançado australiano aproveitou as falhas defensivas do East Bengal FC para dar vantagem à sua equipa num jogo que correspondeu às suas expectativas.

Um passe brilhante do zagueiro Asish Rai sobre a defesa é complementado por uma corrida soberbamente sincronizada de Maclaren, que finaliza a jogada com estilo. O gol é significativo, pois se tornou a diferença da noite entre as duas equipes e colocou Mohun Bagan com oito pontos de vantagem na classificação da liga ISL.

1. Aser Pierrick Dipanda (1º minuto, 21 de janeiro de 2018, I-League)

O gol mais rápido da história do Derby de Calcutá pertence a Aser Pierrick Dipanda, que surpreendeu o East Bengal FC em questão de segundos. Jogando pelo Mohun Bagan durante a temporada 2018-2019, o gol do atacante camaronês no primeiro minuto deixou East Bengal cambaleando e estabeleceu seu lugar na história do derby como o artilheiro mais rápido.

O atacante marcou o segundo gol da partida e foi o melhor jogador da partida, com Mohun Bagan vencendo por 2 a 0. A calma tardia demonstrou a capacidade de prosperar sob a pressão de uma das rivalidades mais históricas do futebol indiano.

