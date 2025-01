Os cinco jogadores com mais gols na história do futebol

As lendas da geração atual, Ronaldo e Messi, estão no topo da lista.

O futebol é um esporte reverenciado e mais popular em todo o mundo. O jogo viu muitos jogadores de prestígio e de classe mundial entrarem em campo e marcarem gols a torto e a direito. Cada um dos jogadores deixou uma marca muito profunda no jogo.

Os gols sempre foram o aspecto mais importante de uma partida de futebol. Esta era viu jogadores como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Robert Lewandowski, Harry Kane e outros marcarem gols partida após partida. Neste artigo daremos uma olhada nos cinco jogadores com mais gols na história do futebol em partidas oficiais.

5. Ferenc Puskás – 753 gols

Ferenc Puskás é uma lenda do futebol húngaro. Ele é considerado um dos melhores atacantes de todos os tempos. De acordo com o nome, atualmente é concedido um prêmio com base no melhor gol marcado em uma temporada de futebol. Ele marcou 753 gols no total ao longo de sua carreira em partidas oficiais de futebol.

Sua carreira durou de 1931 a 1955. Do total de gols, ele marcou 84 gols pela seleção nacional. No momento, ele ocupa o quinto lugar na lista dos jogadores que mais marcaram gols em suas carreiras em jogos oficiais de futebol.

4. Romário – 756 gols

Romário é um político brasileiro e ex-jogador de futebol. Ele foi um atacante sensacional que marcou gols clínicos ao longo de sua carreira. Ele marcou 756 gols em sua carreira em partidas oficiais.

Ele também está em uma lista de poucos jogadores que marcaram pelo menos 100 gols em três clubes diferentes. Ele ganhou a Bola de Ouro na Copa do Mundo FIFA de 1994 e emergiu como o melhor jogador do torneio. Romário sempre teve bom olho para gols e ocupa o quarto lugar na lista dos jogadores com mais gols na história do futebol.

3. Primeiro – 765 gols

Pelé, a lenda do futebol brasileiro, é um nome conhecido por todos os torcedores de futebol. Ele é sem dúvida um dos melhores jogadores de futebol que já jogou. Ele marcou 765 gols em partidas oficiais de futebol.

Destes, mais de 650 gols ocorreram no futebol de clubes. Ele foi definitivamente uma das primeiras estrelas do futebol com suas façanhas pelo Brasil, vencendo três Copas do Mundo. Ele ocupa o terceiro lugar na lista dos jogadores que mais marcaram gols em partidas oficiais de futebol.

2. Lionel Messi – 850 gols

Lionel Messi é possivelmente o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Ele teve um desempenho incrível na Copa do Mundo FIFA de 2022 no Catar, levando seu país ao troféu. O Magic Man tem sido um jogador sensacional ao longo de sua carreira, com suas habilidades e consistência divinas.

Ele foi um criador de jogos que marcou muitos gols. Cada um de seus objetivos foi de classe mundial. O homem marcou 850 gols em partidas oficiais. Destes, 738 gols ocorreram no futebol de clubes e 112 no futebol internacional. Ele ocupa o segundo lugar na lista dos jogadores que mais marcaram gols em partidas oficiais.

1. Cristiano Ronaldo – 920 gols

Cristiano Ronaldo tem sido uma verdadeira máquina ao longo da sua carreira, marcando golos a torto e a direito. Recentemente atingiu a marca de 920 gols em partidas oficiais de futebol. Dos 919 gols, 784 foram em clubes e 135 com a camisa de Portugal.

Ele continuou com sua abordagem incansável e agora ocupa o primeiro lugar na lista dos jogadores que mais marcaram gols em jogos oficiais. Cristiano Ronaldo marcou 450 golos pelo Real Madrid, 145 golos pelo Manchester United, 101 pela Juventus, 84 pelo Al Nassr e cinco pelo Sporting CP. Ronaldo tem 135 golos por Portugal.

