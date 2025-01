Os cinco jogadores mais jovens do Manchester United a marcar três gols na Premier League

Amad Diallo se torna outro jovem jogador dos Red Devils a marcar três gols no PL.

O Manchester United teve muitos jogadores de alto nível desde o seu início. Muitos deles gravaram seus nomes no livro de história do clube e alguns receberam status de lenda após contribuírem com gols para o clube, levando-os a conquistar títulos na maioria das temporadas. No entanto, existem apenas alguns jogadores que estabeleceram muitos recordes difíceis de bater.

Neste artigo, daremos uma olhada nos cinco jogadores mais jovens do Manchester United a marcar três gols na Premier League.

5. Shinji Kagawa: 23 anos e 350 dias

Antes de ingressar no Borussia Dortmund em 2010, Kagawa iniciou sua carreira profissional no Cerezo Osaka, em seu país natal. Depois de dois anos no Dortmund, Kagawa assinou um contrato de quatro anos com o Manchester United, onde fez história e ganhou destaque como jogador asiático.

Ele também estava entre os cinco jogadores mais jovens do Man United a marcar três gols. O hat-trick aconteceu contra o Norwich City, quando os Red Devils os derrotaram por 4-0.

4. Andrew Cole: 23 anos e 140 dias

Andrew Cole jogou como atacante dos Red Devils. Seu tempo no Manchester United, que gastou uma taxa de transferência recorde britânica para contratá-lo do Newcastle United, é o que a maioria das pessoas lembra sobre sua carreira profissional de duas décadas (1988-2008).

Cole ganhou nove troféus durante seus seis anos no Manchester United, incluindo cinco títulos da Premier League e a tripla da Premier League, FA Cup e UEFA Champions League em 1999. Ele também foi um dos jovens de maior sucesso do United, marcando três gols durante a vitória do time por 9 a 0 sobre o Ipswich Town.

3. Cristiano Ronaldo: 22 anos 341 dias

Aos 22 anos e 341 dias, em janeiro de 2008, Cristiano Ronaldo marcou três gols na vitória por 6 a 0 sobre o Newcastle, tornando-se um dos jogadores mais jovens do clube a fazê-lo. Antes de sua transferência altamente divulgada para o Real Madrid, Cristiano Ronaldo se estabeleceu como uma lenda no Manchester United e quebrou vários recordes.

O jogador, agora com 39 anos, marcou vários gols e hat-tricks, além de ganhar vários títulos.

2. Amad Diallo: 22 anos 189 dias

Em Old Trafford, Amad se tornou um dos jogadores mais rápidos da história da Premier League a marcar três gols com gols aos 82, 90 e 14 minutos dos acréscimos. Ele se tornou o segundo jogador mais jovem do United a marcar três gols, aos 22 anos e 189 dias.

A lenda do time Wayne Rooney, que conquistou o feito contra o Bolton Wanderers em 2006, é o único jogador a marcar três gols na Premier League inglesa quando era mais jovem do que Amad pelo Manchester United. Além disso, Amad é o primeiro jogador do Manchester United a acumular três gols na Premier League desde que Cristiano Ronaldo fez isso contra o Norwich City, em abril de 2022.

1. Wayne Rooney: 21 anos 004d

Wayne Rooney ainda detém o recorde de ser o jogador mais jovem do Man United a marcar três gols em uma partida da Premier League. Em 28 de outubro de 2006, ele conquistou esse feito contra o Bolton Wanderers aos 21 anos e 4 dias.

Rooney foi o jogador mais conhecido do United e rapidamente alcançou o topo da popularidade do time graças ao seu talento e capacidade de influenciar significativamente. Depois de marcar seu primeiro gol com uma bola acima da cabeça, ele enfrentou uma defesa fraca do Bolton pelo resto da partida, levando a uma vitória por 4-0.

