Os cinco maiores erros na história de WWE Royal Rumble

O WWE Royal Rumble está cheio de momentos e choques emocionantes. No entanto, a luta frenética acelerada não foi sem erros.

A WWE ocasionalmente cometeu grandes erros de reserva. Os fãs criticaram o evento por vários motivos, incluindo eliminações duvidosas, superestrelas ausentes e vencedores imprecisos.

Às vezes, as superestrelas do ringue cometem erros e fracassos que têm consequências de longo prazo. Embora as fannchas não sejam intencionais, elas influenciam o jogo inteiro.

Vejamos as cinco melhores marchas e os maiores erros cometidos pela WWE na história de Royal Rumble:

5. Daniel Bryan não em 2014 Royal Rumble

Daniel Bryan foi um dos talentos mais populares da WWE em 2010. Ele roubou as regras da empresa, tornando -se fãs e conquistando os melhores títulos sem ser muito construído.

No Royal Rumble 2014, Bray Wyatt venceu Daniel Bryan na primeira luta. A partida de Rumble Men foi o principal evento de espetáculo.

Muitos fãs esperavam que Bryan participasse do Rumble e vencesse o evento. Em vez disso, Batista aceitou o slot e venceu o torneio.

Os fãs ficaram indignados com a escolha da WWE, que acabou sendo um tremendo erro. Bryan mudou -se para as redes sociais quando as pessoas começaram a expressar seu desgosto com o erro de reserva.

Depois de prolongar a trama, a WWE foi forçada a incluir Daniel Bryan no evento principal do WrestleMania XXX. Acabou sendo uma boa decisão no final.

4. Beth Phoenix eliminando o Grande Khali em Rumble of Men With Ak*SS

O Grande Khali foi anteriormente comercializado como uma estrela monstruosa na WWE. No final de sua carreira, ele reduziu a um mero ato de comédia e maior habilidade.

Em 2010 Royal Rumble, Khali representou um perigo significativo para o CM Punk, que já estava no ringue. No entanto, sua atenção foi rapidamente desviada quando Beth Phoenix veio imediatamente atrás dele.

Beth tornou -se a segunda mulher a competir no barulho dos homens, e muitos fãs esperavam que ela demonstrasse sua força contra as melhores estrelas masculinas. Em vez disso, a WWE eliminou seu grande khali beijando -o e arrastando -o nas cordas.

Em vez disso, a WWE poderia ter prestado um ótimo serviço ao sobrecarregá -la e derrotar Khali. Beth Phoenix era talvez uma estrela maior que Khald naquela época e pode ter se beneficiado da demonstração da força.

3. Y2J não ganhou o Royal Rumble 2012

Chris Jericho tem um vasto registro de realizações de luta livre, a maioria das quais ocorreu durante seu período com a WWE.

Y2J venceu apenas alguns jogos significativos em sua carreira, incluindo Royal Rumble. No entanto, ele foi o favorito para vencer em 2012.

Sheamus começou o concurso no número 22 e poucos previstos vencendo. No entanto, ele eliminou Chris Jericho para vencer o desafio, que muitos viram como um erro.

Após a vitória, o Celtic Warrior não pôde ganhar impulso além de seu tempo da WrestleMania. Jericho poderia ter conseguido muito mais se tivesse vencido o Royal Rumble, considerando que estava no topo de sua carreira.

2. Vince McMahon ficando com raiva de 2005 Royal Rumble

O Royal Royal de 2005 apresentou um dos piores acabamentos fracassados, e o jogo teve que ser reproduzido para determinar o verdadeiro vencedor.

Batista e John Cena foram os dois últimos homens em pé no ringue, enquanto Vince McMahon e o universo da WWE assistiam. As duas estrelas exuberantes tentaram sair do ringue e acabaram caindo juntos.

Os árbitros foram divididos entre quem atingiu o chão primeiro. Enquanto isso, Vince McMahon se jogou no ringue e quebrou o quadríceps enquanto entra.

O concurso foi retomado e os dois homens retornaram ao ringue como as duas últimas estrelas. Finalmente, Batista derrotou Cena para levar o bilhete de ouro para Mania.

1. O vencedor da WWE Royal Rumble 2000 com uma mancha

A WWE produziu inúmeras grandes superestrelas ao longo dos anos, mas nenhuma correspondeu à popularidade do rock.

O grande foi um ótimo favorito para ganhar o Royal Rumble 2000, já que ele estava no apogeu de sua fama na época. Foi o único cara que ficou no ringue com o grande show, e os dois lutaram que eles ganhariam seu sonho da WrestleMania.

A rocha foi capaz de reverter as cordas do grande show e eliminar o gigante, mas o procedimento causou críticas. Ele ganhou o desafio, embora estivesse claro que seus pés chegaram ao chão primeiro, antes que os sete pés fossem eliminados.

Mais tarde, em sua carreira, Rock reconheceu com humor que o Big Show venceu a luta devido a um erro, mas o roteiro acabou que ele venceu o evento principal da WrestleMania e uma corrida de Hollywood.

