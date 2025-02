Os cinco melhores jogadores ativos com a maioria dos troféus da PKL

Pardeep Narwal lidera a lista com a maioria dos troféus.

A Liga Pro Kabaddi (PKL) é uma competição implacável que coloca os jogadores sob intensa pressão. O segredo do sucesso é difícil de encontrar e apenas um punhado de jogadores conseguiu ter o cobiçado troféu em suas mãos.

Nas últimas 11 temporadas, o PKL já viu um punhado de jogadores não apenas vencer a competição uma vez, mas eles conseguem garantir o título várias vezes. Alguns dos jogadores mais notáveis ​​conquistaram o título da Liga Pro Kabaddi em mais de uma ocasião, o que justifica sua qualidade. É preciso mais do que apenas talento bruto para ganhar o título da PKL mais de uma vez. Tornar -se um campeão várias vezes é um testemunho da determinação de um jogador e do desejo de ser melhor do que antes.

Ao permanecer com o tema de vários vencedores da Liga Pro Kabaddi, aqui está uma lista dos cinco melhores jogadores (ativos) que têm a maior quantidade de troféus de PKL:

5. Gerenciamento Singh – (2 troféus)

O jeito que Singh é um dos assaltantes mais letais na decoração da Liga Pro Kabaddi. O ‘Super Mani’ ajudou os Panteras de Jaipur a vencer a edição inaugural do PKL em 2014 e depois o capitão do Warriorz Bengala para um jogador individual.

4. Mohammadreza shadloui – (2 troféus)

Mohammadreza Shadloui em ação em PKL 11

Mohammadreza Shadloui é uma força da natureza que levou a Liga Pro Kabaddi por agressão nas duas últimas campanhas. Primeiro, ele tentou o sucesso da PKL com Puneri Paltan na décima edição e depois continuou a guiar o Haryana Steelers até o título na 11ª edição.

O poder iraniano foi estabelecido como um forte táculo que ocasionalmente também obtém pontos nos ataques. Ganhar dois títulos no seu primeiro no PKL sugere que você está a caminho de escrever seu nome nos livros de história e quebrar mais registros.

3. Fazel Atrachali – (2 troféus)

Fazel Atrachali é considerado o melhor jogador estrangeiro que aparece na Liga Pro Kabaddi. O ‘sultão’, como é conhecido popularmente, ganhou o título duas vezes. Ele teve o sucesso da PKL com a U Mumba em 2015 e depois garantiu a Patna Pirates na temporada seguinte em 2016. Ele é o líder atual a marcar a maioria dos pontos de manipulação na história da PKL com 545 pontos de manobra.

2. Vijay Malik – (2 troféus)

Vijay Malik é um dos mais prolíficos do Terrista que a Liga Pro Kabaddi testemunhou ao longo dos anos. Ele também venceu a liga duas vezes com Patna Pirates e Danb Delhi. Ele interpretou a décima primeira edição com o Los Telugu Titans, marcando 183 pontos, desempenhando um papel fundamental para a roupa na extensa ausência de Pawan Sehrawat.

1. Pardeep Narwal – (3 troféus)

Pardeep Narwal em ação em PKL 11

O Pardeep Narwal não precisa de uma introdução devido à sua contribuição para a Liga Pro Kabaddi. Ele desempenhou um papel importante na popularização deste jogo em todo o mundo. O maior goleador de pontos de Raid (1801) e o goleador total de pontos (1810) no PKL de todos os tempos conquistaram o título três vezes.

Curiosamente, os três triunfos de PKL de Pardeep Narwal passaram a representar os Patna Pirates. Foi essencial ajudar a equipe a ganhar três títulos sucessivos da PKL de 2016 a 2018. Além de ser o único jogador a marcar mais de 1800 pontos na história da liga, ele também é o jogador de maior sucesso.

