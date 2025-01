Os cinco melhores jogadores com a maior lacuna entre duas aparições finais de Grand Slam

Ao chegar à final do Aberto da Austrália, Madison Keys chegou à sua última final do Grand Slam desde 2017.

Os passeios WTA e ATP estão cheios de jogadores consumados com muitos elogios, marcos pessoais, discos e troféus na bolsa. No tênis, um troféu Grand Slam representa o auge do esporte, cada jogador que caminha em direção à quadra de tênis sonha em ter em suas mãos.

Desde o início da época em 1968, muitos grandes tênis governaram o galinheiro. Bjorn Borg, Chris Evert, Billie Jean King, John McEnroe, Martina Navratilova, Rod Laver, Pete Sampras, Serena e Venus Williams, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray, para citar alguns.

Desde 2020, os rostos mais novos atingiram o esporte. Com os gostos de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gautf e Jack Draper entre as vitórias, o futuro do tênis é brilhante.

Entre os homens e mulheres da turnê, alguns buscam e encontram Gloria de Grand Slam após um tempo considerável. Esses atletas retornaram às finais em Grand Slams após uma longa ausência.

Jogadores com maior intervalo entre duas aparições finais de Grand Slam

Goran Ivanisevic (1994 Wimbledon – 1998 Wimbledon)

Goran Croatian Ivanisevic do maior capital tem 22 títulos ATP em seu nome. Entre eles, existem dois títulos ATP 1000 e um em um lugar de Grand Slam: Wimbledon. Ivanisevic liderou a grama dos tribunais de Wimbledon desde o início, chegando à sua primeira final em SW19 em 1992. O croata também chegou à final em 1994 e 1998, antes de finalmente colocar o troféu em suas mãos em 2001. Ivanisevic derrotou -setter.

Entre sua segunda e terceira final de Wimbledon, Ivanisevic passou quatro anos procurando um grande avanço. No meio, ele venceu a Copa Grand Slam, junto com eventos em Roterdã e Dubai, para citar alguns. Seu melhor resultado em uma especialização entre 1994 e 98 foi uma última aparição no US Open, onde ele perdeu para Pete Sampras.

Marketa Vondrousova (Aberto na França 2019 – 2023 Wimbledon)

Marketa Vondrousova surpreendeu a fraternidade do tênis ao chegar às finais no France Open de 2019. Com uma classificação WTA do número 38, o jogador tcheco invadiu a final sem perder um conjunto. Na rodada do título, ele enfrentou o número 8 do mundo Ashleight Barty, onde perdeu para o australiano em sets diretos.

Quatro anos completos se passaram antes de Vondrousova estar lutando contra outro troféu de Grand Slam. Nesta ocasião, o lugar foi Wimbledon, um dos eventos de maior prestígio do tênis. No caminho para o título, ele pegou sua parceira de co -escolha Marie Bouzkova na água de 16 Venus Rose.

Alexander Zverev (2020 US Open – 2024 France Open)

PARIS, França – 30 de outubro: Alexander Zverev, da Alemanha, celebra um ponto contra Tallon Griekspoor da Holanda na segunda rodada durante o terceiro dia do Rolex Paris Masters 2024 em 30 de outubro de 2024 em Paris, França. (Foto de Franco Arland/Getty Images)

Alexander Zverev é talvez um dos jogadores mais consistentes da turnê ATP. No entanto, um título de Grand Slam ilude o alemão. Depois de vencer o ATP Masters 1000 Roma na última temporada, ele o seguiu com uma aparição na final em Roland Garros. Uma vez lá, ele caiu no lutando com Carlos Alcaraz. O número 2 do mundo perdeu a oportunidade de embolsar um grande troféu de Slam depois de perder a vantagem de 2-1 a perder em cinco sets.

O título de Zverev em 2024 em Paris seguiu quatro anos depois de chegar às finais do US Open em 2020. Naquele ano, ele ficou aquém do Thiem Dominic Austríaco na rodada do título para perder mais cinco setter, apesar de ter uma vantagem de 2 a 0 contra o Thiem.

Na temporada seguinte, ele viu Zverev empatar os eventos olímpicos de ouro e mestrado em Madri e Cincinnati. Ele também venceu seu segundo evento final do ATP para acrescentar à sua vitória em 2018.

Barbora Krejcikova (2021 France Open – 2024 Wimbledon)

Barbora Krejcikova atravessou a multidão em 2021, quando ganhou seu título de solteira Grand Slam em Roland Garros. Foi a primeira vez que tocava nas finais em qualquer especialidade. O tcheco derrotou uma garra de coco promissora nos últimos oito em sets seguidos. Na final, Krejcikova venceu Anastasia Pavlyuchenkova de um set para proteger a Copa Suzanne-Lenglen.

O avanço rápido para Wimbledon 2024, e Krejcikova reivindicou o troféu do feminino, garantindo que a placa de água de Rose Venus permanecesse em mãos tchecas por mais uma temporada. Ela realizou uma performance dominante, enviando quatro melhores 20 jogadores a caminho do título. Sua lista de vítimas incluiu o campeão de 2022 Wimbledon e o WTA nº 4 Elena Rybakina e a nº 7 Jasmine Paolini.

Madison Keys (2017 US Open – 2025 Australian Open)

Melbourne, Vic – 23 de janeiro: Madison Keys dos Estados Unidos da América comemora vencer sua partida nas semifinais da Abertura da Austrália de 2025 em 23 de janeiro de 2025, em Melbourne Park, em Melbourne, Austrália. (Foto de Jason Heidrich/Icon Sportswire através de imagens Getty)

Madison Keys passou muito tempo esperando para fazer outra aparição no título. A última final que chegou foi no território na abertura dos EUA em 2017. Sete anos depois, o americano avançou para a final do Australia Open 2025. As chaves de 29 anos foram derrotar o campeão de odores ARYNA SABALENKA em Três conjuntos para reivindicar seu título inaugural de Grand Slam.

A lacuna de oito anos entre duas finais de Grand Slam a viu superar Amélie Mauresm (7 anos). Com isso, as chaves também se tornaram a mulher mais velha a ser uma finalista individual no Aberto da Austrália. Serena (36 anos) e Venus Williams (37 anos), que chegaram à rodada do campeonato em 2017, ainda são os finalistas mais antigos do local.

