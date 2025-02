Os cinco melhores jogadores com a maioria das folhas limpas em uma temporada ISL

Vishal Kaith apresenta duas vezes na lista de jogadores com a maioria das folhas limpas em uma temporada ISL.

Vishal Kaith manteve sua reputação como o goleiro mais confiável da Super League Indian (ISL), mantendo uma lâmina limpa sólida na derrota por 3 a 0 do Mohun Bagan de Punjab FC. Ao fazer isso, ele conseguiu manter sua décima segunda folha limpa da temporada de 2024-25 quebrando o recorde da maioria das folhas limpas em uma temporada ISL.

Esta foi a 51ª folha limpa de Vishal Kaith nas cores de Mohun Bagan. Antes do jogo, um troféu especial foi apresentado como uma maneira de celebrar seus 50 branqueados para os marinheiros. Kaith provou ser uma figura formidável entre as posições de Mohun Bagan, produzindo constantemente folhas limpas estação após temporada.

Ele também aparece na lista de jogadores com a maioria das folhas limpas em uma campanha de cantor ISL. Aqui, olhamos para os cinco melhores jogadores com a maioria dos lençóis limpos em uma temporada ISL.

5. AMANT SINGH (10 folhas limpas) – Campanha 2020/21

Ampress Singh desempenhou um papel importante no sucesso da cidade de Mumbai durante seu período com eles antes de ingressar no Odisha FC. No entanto, a melhor campanha que ele teve em nível pessoal foi definitivamente a temporada de 2020-21 com os ilhéus. Nesta temporada, ele os ajudou a conquistar o título do ISL League Shield e também derrotar Mohun Bagan na final da ISL para ganhar os dois troféus.

O que foi igualmente impressionante é que ele fez isso mantendo 10 folhas limpas em 23 jogos para os ilhéus. Isso marcou a maior quantidade de lençóis limpos que abrem em uma única campanha em sua carreira. Ele acabou perdendo o Prêmio Golden Grove por um bigode, mas viu que seus lençóis limpos ajudaram o time dele a reinar supremos, onde ele mais importava.

4. Arindam Bhattacharya (10 folhas limpas) – Campanha 2020/21

Antes de Kaith assumir que a posição de Mohun Bagan No.1, Arindam Bhattacharya era a pessoa de confiança no gol para eles. Pode-se dizer que o goleiro teve sua melhor campanha na ISL na campanha de 2020-21, depois que Antonio Habas confiou nele com o objetivo. Arindam usou seus reflexos agudos para fazer as principais salvagens em cada jogo, ajudando os marinheiros a ficarem perto do Mumbai City FC na corrida pelo título.

Acabou mantendo 10 folhas limpas ao longo da campanha, a maioria dos objetivos para qualquer goleiro no ISL. Bhattacharya acabou ganhando o Golden Glove Award no final da temporada por conceder menos gols do que seu competitivo abate Singh, com o goleiro do Bengali obtendo os grandes elogios por seu heróico.

3. Gurpreet Singh Sandhu (11 folhas limpas) – campanha 2019/20

Gurreet Singh Sandhu é a Índia nº 1 há muitos anos, e isso se deve à sua consistência. O homem do Bengaluru FC poderia estar enfrentando alguns problemas na temporada 2024-25, mas esteve no seu melhor na campanha 2019-20. Sandhu ajudou o Blues a manter um recorde defensivo médio nessa campanha, apenas concedendo 13 gols nos 18 jogos de fase da liga.

Embora o Bengaluru FC tenha sido nocauteado nas semifinais, Sandhu teve uma campanha para se orgulhar. Ele realizou 11 lençóis limpos em 20 jogos para eles, o que o ajudou a navegar para ganhar o Golden Glove Award.

2. Vishal Kaith (11 folhas limpas) -Campaña 2022-23

Vishal Kaith poderia estar voando no topo da confiança nesse momento, mas começou a ganhar o culto aos fãs de Mohun Bagan com seu heróico na temporada de 2020-23. Ele provou que os marinheiros estavam certos em trazê -lo como um substituto para Ampress Singh, virando -se para ser uma atualização sobre isso. Os excelentes reflexos de Kaith e a capacidade de tiro o ajudaram a manter um dos registros defensivos mais fortes de Mohun Bagan nessa campanha.

Acabou mantendo 11 folhas limpas em toda a temporada, que incluíram três nos playoffs da ISL. O momento da coroação de Kaith chegou na final da ISL, quando ele salvou uma penalidade crucial no tiroteio contra o Bengaluru FC para ajudar sua equipe a conquistar o título. Suas 11 folhas limpas também o ajudaram a ganhar a luva de ouro Isl com relativa facilidade.

1. Vishal Kaith (12* lençóis limpos) -Campaña 2024-25

Kaith desfruta de uma fantástica temporada de 2024-25 para Mohun Bagan, ajudando-os a manter o melhor recorde defensivo para uma grande margem. De fato, os marinheiros concederam apenas 14 gols em 20 jogos até agora e o goleiro de 28 anos também conseguiu manter 12 folhas limpas naquele período. Este é o mais alto que Kaith lidou em uma única campanha ISL, mas parece quebrar seu próprio recorde muito em breve.

Mohun Bagan jogará mais quatro jogos de fase da liga e pelo menos um pouco mais nos playoffs, dando ao goleiro a oportunidade de obter muito mais folhas limpas. A campanha pode terminar confortavelmente com mais de 15 folhas limpas para estabelecer um recorde formidável para a maioria das folhas limpas mantidas por um goleiro em uma campanha.

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, TwitterAssim, InstagramAssim, YouTube; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama.