Os cinco melhores jogadores com mais pontos FPL marcados em 2024

O garoto-propaganda do Chelsea roubou os holofotes em 2024.

O ano civil de 2024 foi uma montanha-russa para os clubes da Premier League. O Manchester City continuou seu domínio ao conquistar um título recorde da Premier League, enquanto o Liverpool, sob o brilhantismo tático de Arne Slot, enfrenta um sério desafio pela glória na atual temporada 2024-25. O Chelsea, comandado por Enzo Maresca, ressurgiu em Stamford Bridge, enquanto o Tottenham Hotspur, comandado por Ange Postecoglou, finalmente garantiu uma vaga na UEFA Europa League. Entretanto, a ascensão do Aston Villa ao topo do futebol europeu marcou um novo capítulo para os Villans, ao garantirem um lugar na UEFA Champions League. No meio de toda a acção, a Premier League continuou a ser um refúgio de brilho táctico e excelência individual, com vários jogadores a tornarem-se sensações do futebol de fantasia.

A Fantasy Premier League (FPL) tornou-se parte integrante da experiência futebolística dos torcedores, oferecendo uma plataforma para os entusiastas analisarem o desempenho dos jogadores e tomarem decisões estratégicas. Em 2024, alguns jogadores tiveram resultados consistentes, acumulando os maiores pontos FPL e tornando-se os favoritos dos fãs. Jogadores como Erling Haaland e Mohamed Salah continuaram a brilhar, com a habilidade goleadora de Haaland garantindo o domínio do Manchester City e Salah permanecendo como o talismã do Liverpool sob o comando de Slot. Da mesma forma, Ollie Watkins, do Aston Villa, e Cole Palmer, do Chelsea, tornaram-se jogadores de destaque, contribuindo para o sucesso de seus clubes e acumulando números impressionantes na FPL.

Este artigo investiga os maiores ganhadores de pontos FPL em 2024, explorando como seus desempenhos excepcionais se traduziram em sucesso no fantasia. Dos hat-tricks de Haaland à criatividade e liderança de Salah, e ao papel fundamental de Palmer no ressurgimento do Chelsea, estes jogadores não só moldaram a narrativa da Premier League, mas também dominaram as escalações da FPL. Vamos dar uma olhada nessas estrelas, suas principais contribuições e como elas se tornaram a pedra angular das estratégias dos treinadores da FPL em um ano extraordinário do futebol.

5. Erling Haaland (Manchester City) – 215 pontos

Erling Haaland continua a cimentar seu legado na Premier League, garantindo seu lugar entre os cinco maiores ganhadores de pontos da FPL com impressionantes 215 pontos em 2024. Desde sua chegada ao Manchester City em 2022 vindo do Borussia Dortmund, Haaland tem sido uma figura insubstituível na Pep . A configuração de Guardiola, demonstrando uma extraordinária capacidade de adaptação e sucesso na primeira divisão da Inglaterra. O avançado norueguês rapidamente se tornou um dos favoritos dos adeptos, graças à sua finalização letal, à sua fisicalidade e à sua incrível capacidade de estar no lugar certo, na hora certa.

O domínio de Haaland se reflete em suas vitórias consecutivas na Chuteira de Ouro da Premier League nas últimas duas temporadas, demonstrando sua consistência e capacidade de pontuação. A sua contribuição vai além dos objetivos; A sua movimentação sem bola e o jogo combinado tornaram-no indispensável no ataque do Manchester City. Em 2024, a capacidade de Haaland de entregar resultados em momentos difíceis e acumular pontos FPL o manteve na vanguarda das mentes dos entusiastas do futebol fantástico, recompensando os treinadores com uma série de gols, assistências e pontos de bônus.

4. Alexander Isak (Newcastle United) – 218 pontos

O atacante sueco do Solna, Alexander Isak, acumulou impressionantes 218 pontos FPL em 2024. Produto da formação do Borussia Dortmund, Isak aprimorou ainda mais suas habilidades na Real Sociedad, onde ultrapassou 100 partidas antes de ingressar no Newcastle United em 2022. Com 69 partidas e Com 43 gols pelo Newcastle, ele se estabeleceu como um jogador crucial, contribuindo significativamente durante a campanha do vice-campeonato da Copa EFL em 2022-23. Suas atuações consistentes fizeram dele um favorito dos fãs, especialmente no St. James’ Park.

Enquanto o Newcastle United procura reafirmar o seu domínio na Premier League, o papel de Isak continua a ser fundamental. Sua capacidade de gol e adaptabilidade foram fundamentais para sua ascensão, e os fãs contarão com ele para continuar apresentando performances vencedoras.

3. Bukayo Saka (Arsenal) – 226 pontos

Bukayo Saka, com 226 pontos FPL em 2024, é um exemplo de brilho e resiliência. Apesar de ter dado tudo pelo Arsenal, o time perdeu por pouco o título da Premier League novamente para o Manchester City. No cenário internacional, as atuações estelares de Saka levaram a Inglaterra à final do Euro 2024, mas não conseguiu vencer a Espanha. Esses quase acidentes definem um ano agridoce para a jovem estrela, cujo brilho individual continua a brilhar.

Saka foi fundamental para o Arsenal de Mikel Arteta, levando-o a vencer o FA Community Shield em 2023 e a ganhar prêmios como Jovem Jogador do Ano no London Football Awards. Reconhecido como o Jogador da Temporada do Arsenal em 2021-22, Saka agora pretende transformar seus sonhos em realidade, garantindo que seu clube e seu país tenham sucesso nos momentos cruciais que virão.

2. Mohamed Salah (Liverpool) -273 pontos

O futuro de Mohamed Salah no Liverpool pode ser incerto, mas as suas contribuições continuam vitais, especialmente enquanto a equipa enfrenta os desafios de uma nova era sob o comando de Arne Slot. Após a saída de Jürgen Klopp, surgiram questões sobre o registo do Liverpool, mas a experiência e capacidade de Salah em momentos cruciais foram inestimáveis. Com o Liverpool atualmente liderando a tabela da Premier League, o impacto de Salah é mais profundo do que nunca, destacado por seus 273 pontos na FPL em 2024.

Desde que ingressou no Liverpool em 2017, Salah fez 268 partidas, marcando 172 gols e consolidando seu legado como um dos maiores do clube. À medida que a equipa de Arne Slot continua a sua busca pela glória nacional e europeia, muito dependerá da consistência e capacidade de Salah para guiar o Liverpool à tão esperada medalha de prata.

1. Cole Palmer (Chelsea) – 295 pontos

Cole Palmer lidera esta lista de prestígio com impressionantes 295 pontos FPL em 2024. Embora o Chelsea tenha terminado o ano de forma amarga, com uma derrota por 2 a 0 para o recém-promovido Ipswich Town, Palmer emergiu como o farol de esperança do clube. Palmer, que ingressou no Chelsea em 2023, foi fundamental sob o comando de Enzo Maresca, apresentando atuações de destaque que impulsionaram o time na classificação da Premier League. Com 52 partidas e 34 gols pelo Chelsea, ele consolidou seu status como favorito dos torcedores tanto em Stamford Bridge quanto em todo o mundo do futebol.

A sua incrível forma tem sido a pedra angular do ressurgimento do Chelsea, oferecendo momentos de brilhantismo que cativaram os adeptos. À medida que o Chelsea e a selecção inglesa olham para 2025, muito dependerá da capacidade de Palmer manter as suas actuações deslumbrantes e solidificar ainda mais a sua reputação como uma das estrelas mais brilhantes do futebol. Se ele conseguirá manter seu domínio e chegar ao topo das paradas da FPL no novo ano continua sendo uma perspectiva cativante.

