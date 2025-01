Os cinco melhores jogadores com mais títulos conquistados no WTA Tour 2024

Diana Shnaider e Iga Swiatek lideram a lista com mais títulos conquistados no 2024 WTA Tour.

As mulheres da WTA deram um grande show na temporada de 2024. Estrelas consagradas fizeram progressos para continuar seu domínio nas turnês, bem como nos roteiros de retorno. Novos talentos promissores surgiram para agitar as coisas como um desafio ao status quo.

Superando a decepção da temporada anterior, Aryna Sabalenka terminou o ano alcançando a temporada de 2024 e o número um do ranking mundial. Iga Swiatek continuou de onde parou na temporada passada e adicionou outro título do Aberto da França, um quarto, à sua coleção.

Coco Gauff se recuperou no final da temporada para ignorar a decepção de não defender seu título no Aberto dos Estados Unidos de 2023. Gauff não poderia ter pedido um final de temporada melhor do que levar para casa o troféu das finais do WTA em Riade. Rybakina, apesar das lesões, juntou-se a Gauff com três títulos WTA nesta temporada, inclusive em Stuttgart pela primeira vez.

Diana Shnaider alcançou a fama ao conquistar cinco títulos em 2024. O título WTA 500 em Bad Homburg, Alemanha, estava entre eles. Shnaider está entre os jogadores com mais vitórias na temporada de 2024.

Aqui damos uma olhada na lista dos tenistas com mais títulos conquistados no WTA Tour 2024.

Elena Rybakina – 3 títulos

RIAD, ARÁBIA SAUDITA – 30 DE OUTUBRO: Elena Rybakina durante o treino antes das finais do WTA de Riyadh como parte do Hologic WTA Tour 2024 no King Saud University Indoor Stadium em 30 de outubro de 2024 em Riade, Arábia Saudita (Foto de Robert Prange/Getty Imagens)

Elena Rybakina teve um início sólido ao derrotar as duas primeiras jogadoras do ranking WTA, Iga Switak e Aryna Sabalenka, na primeira metade da temporada. A cazaque derrotou Sabalenka (2) em Brisbane e negou a Swiatek (1) a terceira vitória consecutiva em Stuttgart, rumo aos dois primeiros títulos da temporada. Ambas as partidas aconteceram na rodada do título. O terceiro título de 2024 veio em Abu Dhabi com uma vitória fácil sobre a sétima cabeça-de-chave Daria Kasatkina.

Rybakina enfrentou um ano desafiador e terminou a temporada com um recorde de vitórias e derrotas por 42-11. A número 6 do mundo foi forçada a pular as Olimpíadas e não conseguiu defender seus títulos em Indian Wells e Roma devido a um problema na região lombar.

Coco Gauff – 3 títulos

STUTTGART, ALEMANHA – 19 DE ABRIL: Coco Gauff dos Estados Unidos em ação contra Marta Kostyuk da Ucrânia nas quartas de final no quinto dia do Porsche Tennis Grand Prix Stuttgart 2024 na Porsche Arena em 19 de abril de 2024 em Stuttgart, Alemanha (Foto de Robert Prange/Getty Images)

A temporada de 2024 de Coco Gauff teve um início decepcionante depois de conquistar o título WTA 250 em Auckland. Ele chegou às semifinais em Melbourne e Paris, mas voltou de mãos vazias em ambos os Grand Slams.

Gauff, de 20 anos, mostrou sua resiliência ao ganhar o título do China Open WTA 1000 em sua estreia nas finais. A americana conquistou o troféu do WTA Finals pela primeira vez para conquistar seu terceiro título da temporada e garantir que a reviravolta fosse completa.

Gauff derrotou Iga Swiatek e Aryna Sabalenka consecutivamente antes de encerrar a tentativa de Qinwen Zheng de se tornar a primeira mulher chinesa a ganhar o troféu das finais do WTA.

Aryna Sabalenka – 4

Aryna Sabalenka (Crédito: Getty Images)

Aryna Sabalenka conquistou dois títulos de Grand Slam pela primeira vez na mesma temporada ao vencer o Aberto da Austrália em janeiro, antes de vencer o Aberto dos Estados Unidos em setembro. O nativo de Minsk também venceu o WTA 1000 em Cincinnati e Wuhan. Ela era uma forte candidata à vitória na primeira final do WTA em Riad, mas sua campanha chegou ao fim contra Coco Gauff nas semifinais.

O jogador bielorrusso conseguiu destronar Iga Swiatek do primeiro lugar do mundo e pela primeira vez terminou no topo do ranking. Sabalenka perdeu a chance de se tornar o número um do final do ano na temporada passada, após o heroísmo de Iga Swiatek nas finais do WTA de 2023. Este ano, Sabalenka garantiu a honra com um forte desempenho em Riade.

Diana Schneider – 5 títulos

Diana Shnaider completou uma série de cinco títulos para igualar a coleção de Iga Swiatek em 2024. A russa de 20 anos começou sua campanha com vitória na Tailândia. Seguiram-se vitórias em Bad Homburg, Budapeste e Hong Kong. Shnaider somou o 125º título WTA em Paris para encerrar seu ano em alta.

Shnaider subiu no ranking WTA, tendo começado 2024 na 97ª posição para alcançar a 12ª posição, o recorde de sua carreira, em novembro. A ascensão para se tornar um dos 20 melhores jogadores veio com a vitória no Aberto de Hong Kong. Ela derrotou a futura medalhista de prata olímpica Donna Vekic a caminho de sua maior vitória no WTA 500 Bad Homburg Open.

Iga Swiatek – 5

NOVA IORQUE, NOVA IORQUE – 4 DE SETEMBRO: Iga Swiatek da Polônia reage contra Jessica Pegula dos Estados Unidos durante a partida das quartas de final de simples feminino no décimo dia do Aberto dos Estados Unidos de 2024 no Billie Jean King National Tennis Center na USTA em 4 de setembro, 2024 no bairro Flushing do bairro Queens, na cidade de Nova York. (Foto de Al Bello/Getty Images)

A primeira parte da temporada de Iga Swiatek começou com seu processo dominante. Ele terminou a temporada de 2024 com 5 a 0 nas finais. Swiatek obteve vitórias no WTA 1000 no Qatar, Indian Wells, Madrid e Roma quando chegou a Paris. Após a dobradinha Madrid-Roma, Swiatek tornou-se a terceira mulher a fazê-lo, depois de Dinara Safina (2009) e Serena Williams (2013).

A vitória em Roland Garros foi uma das cinco conquistadas pelo número 2 do mundo no torneio WTA em 2024. Foi também seu terceiro título consecutivo no Aberto da França e o quarto no geral. O polonês conquistou a medalha de bronze nos Jogos de Verão de Paris. Apesar de ter perdido a liderança do ranking WTA para Aryna Sabalenka, ela lidera com cinco títulos.

