Os cinco melhores jogadores indianos da 14ª jornada

Uma lista dos melhores artistas indianos que foram exemplares esta semana.

Após o final da 14ª jornada da Superliga Indiana (ISL), os jogos tiveram atuações incríveis, principalmente dos jogadores indianos que desempenharam um papel fundamental nas suas respetivas equipas. De gols impressionantes a exibições defensivas sólidas, esses jogadores mostraram porque são os primeiros nomes na lista de times em partidas importantes.

Aqui está uma olhada nos cinco melhores jogadores indianos desta rodada de partidas:

5. Korou Singh (Kerala Blasters FC)

Korou Singh teve um bom desempenho durante toda a partida pelo Kerala Blasters FC. (Fonte da imagem: mídia ISL)

O jovem de 18 anos continua a mostrar porque é uma das estrelas mais brilhantes da sua equipa no jogo da 14ª jornada, frente ao Jamshedpur FC. O jovem atacante mostrou seu estilo e criatividade, incomodando constantemente o adversário com sua velocidade e dribles.

Ele mais uma vez demonstrou sua capacidade de enfrentar os defensores e criar oportunidades, destacando-se em fazer corridas penetrantes até o terço final. Embora não tenha marcado e se limitado a dar apenas um chute, seu ritmo de trabalho foi crucial para motivar seus companheiros.

Ele incorpora a abordagem determinada do Kerala Blasters, que o torna um dos jovens mais empolgantes do futebol indiano.

4. Anirudh Thapa (Super Gigante Mohun Bagan)

Anirudh Thapa mostrou sua classe no meio-campo do Mohun Bagan Super Giant FC durante o confronto contra o Punjab FC. O experiente craque ditou o ritmo do jogo com seus passes precisos e posicionamento inteligente. Ele ajudou Mohun Bagan a recuperar a liderança após vencer um pênalti, que Jamie Maclaren converteu rapidamente.

Para colocar a cereja do bolo, Thapa fez um belo cruzamento para Alberto Rodriguez selar o jogo a favor de Mohun Bagan. A assistência foi perfeita quando ele lançou um passe perfeito sobre a defesa do Punjab para Rodriguez acertar o gol.

Thapa, jogador conhecido pela sua ética de trabalho e inteligência tática, percorreu muito terreno, garantindo que a sua presença fosse sentida na zona defensiva do Punjab. Seu desempenho e consistência serão inestimáveis ​​para Mohun Bagan, que atualmente lidera a classificação do ISL.

LEIA TAMBÉM: Relógio do jogador da seleção indiana de futebol: Lallianzuala Chhangte e Amrinder impressionam; Gurpreet precisa melhorar

3. Pratik Chaudhary (Jamshedpur FC)

Pratik Chaudhri foi a espinha dorsal da defesa da sua equipa e o autor da vitória crucial do Jamshedpur sobre o Kerala Blasters FC. O experiente zagueiro teve um desempenho de comando, garantindo que seu time não sofresse golos contra o vacilante time de Kerala.

Ele também deu uma valiosa contribuição ofensiva, ao marcar o único gol do jogo após uma bola parada. Após o primeiro contato, a bola se soltou na área de Kerala, Chaudhri rapidamente agarrou a bola e colocou na rede, fazendo a diferença entre as equipes na noite.

Chaudhri mostrou seu domínio aéreo, interceptações oportunas e habilidade de ler o jogo contra Kerala para o deleite dos torcedores dos Red Miners. A liderança de Chaudhri na defesa também foi um fator chave para melhorar a estabilidade defensiva de sua equipe, o que colocou seu corpo em risco para evitar que Kerala voltasse ao jogo.

2. Macarton Louis Nickson (NorthEast United FC)

Macarton Louis Nickson foi fundamental para os Highlanders contra o Mumbai City FC. (Fonte da imagem: mídia ISL)

O extremo esquerdo dos Highlanders teve um desempenho excelente frente ao atual campeão Mumbai City FC. O extremo de 20 anos atuou como meio-campista central e jogou com grande confiança, combinando ritmo e estilo para atormentar a defesa de Mumbai.

Com os Highlanders mantendo uma vantagem estreita, Macarton preparou Ajaraie com um passe inteligente para a pequena área, que converteu com desenvoltura. O jogador de 20 anos então contribuiu e fechou o jogo para o NorthEast United com um gol de sua autoria, tornando o terceiro do seu time na noite.

O gol veio após um drible curto, mas rápido, que o ajudou a se afastar do marcador e converter na segunda tentativa, após a primeira tentativa ser bloqueada. As contribuições de Nickson mostram sua visão de preparar seu companheiro de equipe para uma finalização fácil e também marcar quando as oportunidades surgirem.

Conhecido por sua versatilidade, Nickson tem mostrado habilidade para jogar na linha de frente. Seu desempenho foi um lembrete do imenso potencial que ele tem como futura estrela do futebol indiano.

1. Sunil Chhetri (Bengaluru FC)

Se alguém sabe voltar atrás no tempo, é o capitão do Bengaluru FC, que voltou a marcar. O seu golo frente ao Chennaiyin FC mostrou mais uma vez porque continua a ser um ícone do futebol indiano e um dos melhores cabeceadores da liga.

Em uma partida obrigatória para se manter empatado com o líder da liga, Mohun Bagan, Chhetri marcou outro gol decisivo após cabecear um belo cruzamento de Ryan Williams. Seu gol foi um clássico de um caçador furtivo, que aproveitou as falhas defensivas de Chennayin e marcou seu nono gol na temporada.

Além do gol, Chhetri mais uma vez mostrou liderança e ritmo de trabalho, levando sua equipe a ignorar os problemas defensivos do primeiro tempo para fechar o negócio no segundo tempo. Ele cavou fundo para conectar a jogada, encorajou seus companheiros e garantiu que eles mantivessem o foco. Aos 40 anos, Chhetri continua a desafiar o tempo do pai e continua a ser uma figura volúvel, essencial para o sucesso do Bengaluru FC.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.