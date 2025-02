Os cinco melhores jogadores indianos da semana de partida 22

Uma lista com alguns dos melhores jogadores indianos da ISL, como Liston Coraco e Udanta Singh.

Com a conclusão da 22ª semana do Partido da Super Liga da Índia (ISL), os jogadores indianos deram um passo à frente para suas equipes enquanto lutam pelos cobiçados seis primeiros lugares. Os jogos durante a semana do jogo testemunharam algumas performances fantásticas de jogadores locais, o que demonstrou sua crescente influência em suas respectivas equipes.

Das contribuições do ataque que mudam o jogo para as últimas paradas defensivas, esses jogadores deixaram sua marca na última rodada de acessórios. Como as equipes se aproximam rapidamente dos playoffs da ISL, as performances desses jogadores são sinais promissores enquanto lutam pelo título de ISL.

Aqui está uma olhada nos cinco melhores artistas indianos da semana 22.

5. Thoi Singh Huidrom (Northeast United FC)

O ano de 20 anos avançou para o Northast United FC, com um excelente desempenho na ala direita contra o Jamshedpur FC. Singh mostrou sua qualidade contra os mineiros vermelhos com corridas de ataque constantes e parecia ameaçador durante a noite.

Ele desempenhou um papel instrumental na abertura da pontuação dos Highlanders. Singh derrotou a alta defesa de Jamshedpur com uma carreira bem intermitente antes de fornecer uma excelente travessia baixa, para que Alaeddine Ajaraie leve para casa. Embora tenha sido apenas sua décima aparição da temporada, Singh mostrou que ele poderia ser um jogador perigoso quando estiver em forma.

4. Rahim Ali (Odisha FC)

O lado direito do Odisha FC foi um dos jogadores destacados contra o Hyderabad FC e mostrou sua qualidade e ataque defensivos. Ali manteve as coisas apertadas em defesa de Odisha e fez um tacle essencial ao longo da noite.

Ele acrescentou um terceiro gol crucial para estabelecer o jogo aos 70 minutos após uma corrida pulmonar à direita e terminar com um tiro poderoso de um ângulo muito apertado. Ali registrou seu segundo gol da campanha e mostrou por que deveria ser um dos primeiros nomes na folha de equipes.

Leia também: O treinador da equipe feminina da Índia, Crispin Chettri, nomeia a equipe de 23 membros para a Pink Ladies Cup

3. Naorem Mahesh Singh (East Bengal FC)

Mahesh Singh foi fundamental no ataque do East Bengala FC, marcando um gol crucial contra o Mohammedan SC. O ano de 25 anos pode encontrar espaço e terminar clinicamente para registrar seu primeiro gol da temporada.

Ele abriu o placar para as transportadoras da tocha aos 27 minutos, com uma corrida fantástica em direção à caixa e atingindo o goleiro no posto próximo. Apesar das lutas do FC de Bengala Oriental nesta temporada, a performance de Singh será uma visão encorajadora para os olhos doloridos enquanto eles continuam mostrando sinais de vida no final da temporada.

2. Udanta Singh (FC Goa)

O fim dos cabelos estava pegando fogo Contra os campeões atuais e lançou um desempenho vencedor do jogo no flanco direito. O Extreme de 28 anos se tornou um fornecedor do segundo gol de Iker Guarrotxena, pois ajudou a Goa a obter um espaço para respirar.

Udanta ainda é um jogador essencial para o treinador do FC Goa, Manolo Márquez, e com apresentações recentes. Com três gols e duas assistências em 14 jogos, Singh será um jogador vital para seu time antes dos playoffs da ISL.

1. Liston Coacaco (Mohun Bagan Super Giant)

O fim de Mohun Bagan foi uma figura -chave para a equipe de José Molina nesta temporada e mais uma vez entregue contra o Kela Blasters FC. O atacante foi fundamental para o seu lado, pois ajudou Jamie MacLaren a abrir o placar para os marinheiros.

Coraco tem sido um jogador importante dentro da unidade letal de ataque de Mohun Bagan e continua a impressionar antes dos playoffs da ISL. Tendo feito 21 aparições para os marinheiros nesta temporada, contribuiu com quatro gols e uma assistência.

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, TwitterAssim, InstagramAssim, YouTube; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama.