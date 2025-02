Os cinco melhores jogadores indianos da semana de partida

Uma lista com alguns dos melhores jogadores indianos da ISL, como Pratik Chaudhari e Liston Colaco.

A conclusão da semana de partida 19 da temporada 2024-25 da Super League India (ISL) testemunhou algumas performances fantásticas de jogadores indianos por seus respectivos clubes. Enquanto as estrelas estrangeiras costumam dominar as manchetes, a semana viu vários talentos de sua própria colheita dando um passo à frente e mostrando seu verdadeiro potencial.

Ações individuais e objetivas espetaculares fantásticas sublinhadas sobre performances inovadoras na semana de festas recentemente concluída. À medida que as equipes se aproximam das últimas semanas do jogo, a importância dos jogadores indianos que avançam cresce exponencialmente.

Aqui está uma olhada nos cinco melhores jogadores indianos que incendiaram o ISL.

5. Asheer Akthar (Northeast United FC)

O ano de 30 anos teve uma partida memorável para os Highlanders, marcando um gol crucial contra o Hyderabad FC. Seu desempenho defensivo foi igualmente impressionante, pois ele ajudava sua equipe a manter sua estrutura nas costas, enquanto marcava seu primeiro gol da temporada.

Ele mostrou regularmente nesta temporada e a capacidade de chegar à ocasião em momentos cruciais, o que o torna um dos principais artistas indianos de sua equipe. Akthar manteve cinco folhas limpas em 18 jogos ISL nesta temporada para Highlanders.

4. Pratik Chaudhari (Jamshedpur FC)

Outro zagueiro indiano que mostrou seu objetivo marcando um gol importante para sua equipe foi o zagueiro de Jamshedpur FC, Pratik Chaudhari. Conhecida por sua solidez defensiva, Chaudhari também provou ser uma ameaça em situações estabelecidas e marcou seu segundo gol da temporada.

Seu objetivo foi um momento crucial no jogo e ajudou sua equipe a obter uma vantagem precoce. Ele constantemente demonstrou sua capacidade de ser eficaz para contribuir nas duas extremidades do campo. Juntamente com suas contribuições defensivas, a liderança e a experiência de Chaudhari foram vitais para o desempenho geral de sua equipe contra o Punjab.

3. RETAIME TLAG (Northeast United FC)

Embora ele não tenha atingido a partida, Redem Tlag desempenhou um papel crucial para o Northeast United FC em sua partida contra o Hyderabad FC. O suporte completo colocou uma mudança incansável, cobrindo os flancos de maneira eficaz e contribuindo com ofensivos e defensivos e ajudou a mover a bola.

Ele mostrou sua capacidade de pressionar alto, vincular -se aos colegas de equipe e manter a intensidade durante os 90 minutos completos. Foi uma força motriz para o seu lado e suas contribuições o tornam uma presença inestimável para o seu lado. O desempenho de Tlag destacou seu trabalho e ética de consistência, o que o torna um jogador importante para o nordeste do United.

2. Korou Singh (Kerala Blasters FC)

Korou Singh produziu um momento de magia para o Kerala Blasters FC, marcando um gol importante contra o Chennaiyin FC no tempo adicional no primeiro tempo. O ponto jovem demonstrou uma grande quantidade de consciência posicional e uma forte capacidade de conclusão, que mostra ser um ativo vital para sua equipe.

Sua presença energética e sua capacidade de esticar as defesas no campo deram muito a defesa de Chennaiyin com o que se preocupar ao longo do jogo. Seu objetivo era um testemunho de sua crescente confiança e capacidade de se encontrar em momentos cruciais como jogador do primeiro time.

1. Liston Coacaco (Mohun Bagan Super Giant)

O fim de Mohun Bagan foi uma figura -chave para Mohun Bagan SG nesta temporada e mais uma vez entregue contra o Bengaluru FC. O atacante encontrou o fundo da rede em uma partida crucial aos 74 minutos com um bom final, mostrando sua capacidade de conclusão e compostura ao objetivo.

Seu objetivo não apenas ajudou sua equipe a garantir três pontos importantes, mas também reafirmou sua reputação como um dos atacantes mais promissores da Índia. O ritmo do extremo e o drible da defesa do Bengaluru FC com problemas a noite toda e provaram ser um dos excelentes artistas da semana.

