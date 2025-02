Chido Obi se tornou a mais recente incorporação na lista

Os Red Devils são considerados uma das equipes mais bem -sucedidas e reverenciadas da história do futebol do clube. Com um recorde de 20 títulos da Liga Inglesa, que incluem 13 títulos da Premier League e três Crows of the Champions League em seu nome, o Manchester United é sem dúvida um dos clubes de futebol mais emblemáticos do planeta.

A história do United é sobre triunfos e títulos e os jogadores que colocaram a famosa camisa do Red Devils. Ao longo dos anos, o clube permitiu que inúmeros jovens talentos brilhassem, mostrando seu compromisso de promover jovens. Aqui vamos dar uma olhada nos cinco melhores jogadores mais jovens a se apresentarem para o Red Devils no século 21:

5. Federico Macheda – 17 anos, 7 meses e 14 dias

O italiano ingressou na equipe do United Sub-18 e, em sua primeira temporada com seu clube, ele acabou como o maior goleador do Sub-18, com um total de 12 gols em 21 jogos e também fez sua estréia nas reservas em fevereiro de 2008.

No final de sua primeira temporada no primeiro time do United, Macheda foi nomeado Jogador do Ano da Academia Jimmy Murphy em reconhecimento às suas performances na equipe da juventude. Ele fez 19 aparições para os Red Devils e depois emprestou a outros clubes.

4. Mason Greenwood – 17 anos, 5 meses e 3 dias

Greenwood ingressou no United aos seis anos de idade em 2007. Em julho de 2018, Greenwood viajou com a primeira equipe em sua pré -temporada nos Estados Unidos. Nessa turnê, ele fez sua estréia não competitiva contra o Club America, que terminou em um empate em 1 x 1.

Em março de 2019, sob a administração de Ole Gunnar Solskjaer, Greenwood fez sua estréia competitiva como substituto dos 87 minutos em uma vitória por 3-1 contra o PSG na Liga dos Campeões. Quatro dias depois, ele fez sua estréia na Premier League do banco com uma derrota por 2 a 0 contra o Arsenal para se tornar um dos estreantes da liga mais jovem do clube.

3. Chido Obi – 17 anos, 2 meses e 18 dias

Obi começou sua carreira na juventude na equipe local da KB na Dinamarca e depois disso, ele se mudou para a Inglaterra e ingressou no Arsenal em 2022. Ele é um jogador alto com um excelente relacionamento em massa corporal, que certamente se tornará um excelente atleta em um futuro próximo. Obi foi nomeado em uma equipe sênior pela primeira vez em 16 de fevereiro de 2025, fazendo sua estréia sênior como um substituto de 90 minutos para Casemiro em uma derrota por 1-0 na liga no Tottenham Hotspur.

2. Shola Shoretire – 17 anos e 19 dias

A ascensão de Shoretire através das fileiras no Manchester United foi nada menos que meteórica, marcada por sua incrível precocidade e impulso. Aos 14 anos e 314 dias, ele se tornou o jogador mais jovem a aparecer na Liga da Juventude da UEFA, mostrando talento contra a competição anterior.

Aos 16 anos, ele estrelou o Sub-23, incluindo um notável hat-trick em uma vitória por 6-4 sobre o Blackburn Rovers. Ele foi até a grama como jogador sênior do Manchester United em 21 de fevereiro de 2021 contra o Newcastle United na Premier League. Atualmente, ele está jogando para o lado grego Paok.

1. Angel Gomes – 16 anos, 8 meses e 20 dias

Gomes ingressou no United Youth System às seis e rapidamente teve um impacto, estreando para o U -18 aos 14 anos. Para marcar uma truque de chapéu.

Gomes fez sua primeira estréia na equipe em maio de 2017 em uma vitória sobre o Crystal Palace. Não por causa da falta de talento, mas simplesmente porque o contrato oferecido pela United ao jovem meio -campista do atacante não atendeu às suas expectativas. Depois de alguns jogos, ele decidiu deixar o United. Desde então, ele impressionou enquanto jogava para Lille na França e também estreou na seleção da Inglaterra.

