Os cinco melhores jogadores que poderiam jogar seu último Aberto da Austrália em 2025

As carreiras de muitos grandes nomes do tênis podem terminar neste próximo evento.

O Aberto da Austrália sempre teve imensa importância por ser o primeiro torneio de Grand Slam do ano civil, marcando o início de uma nova temporada, cheia de oportunidades e desafios.

Todo atleta em ascensão quer começar o ano com uma nota positiva e um passeio decente em Melbourne ajuda muito a determinar o seu ano. Foi o que aconteceu com os campeões de 2024, Jannik Sinner e Aryna Sabalenka, que acabaram tendo o ano de maior sucesso de suas carreiras, apesar de algumas turbulências aqui e ali.

Pelo contrário, ironicamente, o primeiro evento poderá marcar o início do fim para muitos jogadores consagrados. Saídas decepcionantes fazem você questionar sua habilidade, apesar de quantos troféus de Grand Slam você ganhou. Sem a idade ao seu lado, várias estrelas do tênis poderiam fazer sua última aparição na Austrália.

Falando nisso, vamos dar uma olhada nos cinco melhores jogadores que poderiam jogar seu último Aberto da Austrália em 2025.

5.Stan Wawrinka

Um dos jogadores mais velhos a participar do Aberto da Austrália de 2025 é a lenda suíça Stan Wawrinka, potencialmente pela última vez. Wawrinka vai adorar retornar a Melbourne, lugar onde conquistou seu primeiro título importante em 2014, quando derrotou Rafael Nadal na final por 6–3, 6–2, 3–6, 6–3 para vencer o tênis individual masculino. título no Aberto da Austrália.

Ao fazer isso, Wawrinka se tornou o primeiro homem fora das Quatro Grandes a vencer um torneio importante desde que Juan Martin del Potro venceu o Aberto dos Estados Unidos de 2009.

O destaque de sua disputa pelo título foi derrotar Novak Djokovic nas oitavas de final em um épico de cinco sets. O jogador de 39 anos lutou contra lesões nos últimos anos, mas conseguiu avançar para as quartas de final pela quinta vez no AO 2020, sua última aparição em um QF importante.

Ele agora recebeu uma entrada wild card para o Aberto da Austrália de 2025 e espera capitalizar isso pela última vez em Melbourne.

4. Rohan Bopanna

MELBOURNE, AUSTRÁLIA – 25 DE JANEIRO: Rohan Bopanna da Índia comemora a vitória na semifinal de duplas masculinas contra Tomas Machac da República Tcheca e Zhizhen Zhang da China durante o décimo segundo dia do Aberto da Austrália de 2024 em Melbourne Park em 25 de janeiro de 2024 em Melbourne. , Austrália. (Foto de Shi Tang/Getty Images)

O atual campeão de duplas masculinas retornará às quadras de Down Under, desta vez com um novo parceiro. O veterano indiano teve a conquista mais significativa de sua carreira no Aberto da Austrália, onde seus anos de dedicação e perseverança finalmente valeram a pena.

Porém, desta vez Bopanna se juntaria a um jogador de classificação inferior. Com o fim abrupto de uma bela parceria com Matthew Ebden, o fim parece estar próximo para a lenda indiana de 44 anos.

3. Kei Nishikori

Kei Nishikori é o único jogador japonês entre os cinco primeiros. Um dos tenistas mais respeitados, Nishikori está no circuito há muito tempo e o final da carreira foi marcado por lesões.

O jogador de 35 anos já confirmou sua participação no Aberto da Austrália de 2025 e dias antes do Grand Slam, Nishikori foi notícia por sua passagem fabulosa em Hong Kong, onde terminou como vice-campeão, perdendo para Alexander Muller em três conjuntos. . Como resultado, os japoneses deram um grande salto no Ranking ATP, reentrando oficialmente no Top 100 pela primeira vez desde junho de 2022.

2. Vitória Azarenka

Victoria Azarenka é uma das melhores tenistas da Roménia e teve um desempenho tremendo no seu auge. No entanto, ele atravessa uma longa lista de títulos aos quais se somaram lesões. A última aparição do romeno em uma final de Grand Slam de simples foi no Aberto dos Estados Unidos de 2020.

Azarenka competiu pela última vez no Brisbane International, perdendo para Marie Bouzkova nas oitavas de final. Com o tempo se esgotando para a jovem de 35 anos, seria apropriado deixar uma carreira gloriosa no local onde alcançou o maior feito de sua carreira. sucesso, ganhando ambos os títulos de Grand Slam de simples no Aberto da Austrália em 2012 e 2013.

1. Novak Djokovic

Novak Djokovic (Crédito: Getty Images)

Novak Djokovic, o maior atleta de tênis do Aberto da Austrália de todos os tempos, com um recorde de 10 títulos do Aberto da Austrália, entrará na Rod Laver Arena com uma intenção: ganhar seu 25º troféu de Grand Slam. As probabilidades estão fortemente contra ele, mas espera-se que o jogador de 37 anos dê um último grito e silencie mais uma vez os seus críticos, como fez tantas vezes durante a sua incrível carreira.

Djokovic terá como objetivo um final de conto de fadas, almejando o 100º título de sua carreira e cimentando seu legado como o tenista de maior sucesso da história, em um lugar onde tem um recorde 100% perfeito nas finais do Aberto da Austrália, tendo venceu todas as 10 partidas do campeonato. .

