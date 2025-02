Os cinco melhores jogos da Liga dos Campeões

White e Cityzens jogaram alguns laços incríveis na UCL nos últimos anos

A UEFA Champions League é a melhor competição na Europa, na qual as equipes de elite das melhores ligas do mundo contêm entre si para ganhar o título da UCL. O Manchester City ganhou seu primeiro título da UCL na temporada 2022-2023. Por outro lado, o Real Madrid é 15 vezes campeão da Liga dos Campeões, que tem a história mais rica da Liga dos Campeões.

Man City vs Real Madrid sempre foi um acessório de pipoca de milho ao longo dos anos na UCL. Vamos dar uma olhada nos cinco melhores acessórios da UCL entre o Real Madrid e o Manchester City.

5. Real Madrid 1-2 Manchester City (2019-2020 UCL Ronda de 16 Eternal)

A primeira vitória do Manchester City contra o Real Madrid em sua história ocorreu na campanha da UCL 2019-2020.

O Real Madrid perdeu seu jogador Cristiano Ronaldo e alguns jogadores importantes de seu time vencedor da UCL. Apesar disso, os espanhóis marcaram pela primeira vez aos 60 minutos. Um gol de Gabriel Jesus e Kevin de Bruyne garantiu uma vantagem confortável, para que o Manchester City feche a segunda vantagem no estádio de sua casa.

4. Manchester City 2-1 Real Madrid (Rodada UCL 2019-2020 de 16 2ª mão)

A segunda seção da partida da UCL RO16 2019-2020 entre o Manchester City e o Real Madrid começou em um total de 2: 1. A vantagem foi no Manchester City desde que ele estava no estádio de sua casa.

Desta vez, foi o Manchester City quem assumiu a liderança desde o início com Raheem Sterling pontuando no nono minuto. Karim Benzema retirou um gol para o Real Madrid marcar um gol no minuto 28. Finalmente, Gabriel Jesús terminou a qualquer momento esperança para o Real Madrid marcar um segundo gol no 68, quando o Manchester City venceu o Real Madrid para avançar para as quartas de final da UCL 2019-2020 .

3. Manchester City 4-0 Real Madrid (2022-2023 semifinais da 2ª perna da UCL)

A campanha da UCL 2022-2023 foi uma campanha de retorno para o Manchester City. Os Cityzens estavam determinados a finalmente ganhar seu primeiro título da UCL depois de perder as semifinais 2021-2022 nos últimos minutos contra o Real Madrid.

A primeira etapa da campanha da UCL terminou em um ponto morto por 1 a 1 no Estádio Santiago Bernabeu. A segunda etapa foi completamente que o Manchester City dominou o Real Madrid enquanto eles foram derrotados por 4-0. Além disso, o Real Madrid não pôde capitalizar suas possibilidades quando o Manchester City ficou sem brilho com Bernardo Silva como sua principal ameaça naquele jogo. Os portugueses marcaram dois gols brilhantes e também criaram várias oportunidades. Finalmente, o Manchester City venceu a final contra o Inter Milão.

2. Manchester City 4-3 Real Madrid (2021-2022 UCL Semi-final primeiro)

A campanha da UCL 2021-2022 foi boa para o Manchester City até que eles enfrentaram o Real Madrid. O Real Madrid, por outro lado, virou as duas pernas contra o PSG e o Chelsea quando Karim Benzema marcou hat-tricks consecutivos.

A primeira etapa terminou em 4-3 para o Manchester City com Kevin de Bruyne, Gabriel Jesus, Phil Foden e Bernardo Silva na placar. Karim Benzema e Vinicius Jr estavam na folha de pontuação quando o francês marcou uma penalidade no Panenka aos 88 minutos para fazer o placar por 4-3 à noite.

1. Real Madrid 3-1 Manchester City (semifinais 2021-2022 da segunda etapa da UCL)

A segunda etapa das semifinais da UCL 2021-2022 estava indo bem para o Manchester City, quando Mahrez marcou seu primeiro gol no 73º minuto. Para o Real Madrid.

Rodrygo Goes foi o principal jogador do Real Madrid, enquanto marcou um dispositivo ortopédico nos anos 90 e 91 minutos. Luka Modric ajudou Rodrygo com uma bela assistência de trens. Nesse ponto, o agregado era de 5-5 à noite. O Manchester City foi abalado e, aos 95 minutos, Benzema ganhou um pênalti e o marcou para fazer o adicionado por 6-5.

